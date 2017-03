VIDEO Transfăgărăşanul, blocat de activişti de mediu. Oamenii au stat în faţa camioanelor cu lemne coborâte din munţii Făgăraş

Acţiunea activiştilor Agent Green a fost promovată drept un semnal de alarmă faţă de defrişările masive produse în Munţii Făgăraş în ultimii ani.



„Protestatarii trag prin această acţiune paşnică spontană semnalul de alarmă cu privire la distrugerea ultimelor păduri virgine din zona Vidraru care pun în pericol inclusiv lacul de acumulare, un obiectiv strategic pentru sistemul energetic naţional. Protestatarii au ocupat arborii cu corturi speciale şi au afişat bannere cu mesajul «Salvaţi Ultimele Păduri Virgine» în limbile română şi engleză”, scrie pe pagina de Facebook Agent Green.



Asociaţia Agent Green este o organizaţie neguvernamentală non-profit pentru protecţia mediului înfiinţată în anul 2009 în România pentru conservarea biodiversităţii.

Într-un comunicat trimis publicităţii de reprezentanţii Agent Green se arată:



„Agent Green, EuroNatur, oamenii de ştiinţă şi alpiniştii cer Guvernului României să impună un moratoriu asupra exploatărilor în toate zonele unde mai există păduri potenţial virgine şi cvasivirgine. Gabriel Paun, Preşedintele Agent Green a spus: „Ne dorim ca Ministerul Pădurilor şi Apelor să facă din protejarea pădurilor virgine prioritatea anului 2017. Nu ne mai permitem să pierdem niciun hectar. În mod particular, ce se întâmplă la Vidraru este o chestiune de siguranţă naţională. Nu plecăm de aici până nu primim asigurări de la minister că se vor lua măsuri serioase“.



„În calitate de iniţiator al programului de includere a ultimelor păduri virgine din Europa în Patromoniul Mondial Natural UNESCO, susţin protejarea acestor păduri de paradis nu doar prin cercetare ştiinţifică, dar astăzi şi cu propriul meu trup pentru a opri distrugerea lor. Aceste păduri au o importanţă naturală globală extraordinară şi nu trebuie pierdute”, a spus profesorul Hannes Knapp din Germania, un alt participant la protest.



Două treimi din ultimele păduri virgine din Uniunea Europeană au supravieţuit în România. Unicul inventar oficial al ultimelor păduri virgine a fost publicat în anul 2004 şi a cuprins peste 218.000 hectare de păduri intacte. De atunci cele mai multe au fost distruse, însă nu există date oficiale la nivel naţional privind suprafaţa pierdută. Guvernul României nu a monitorizat situaţia şi nici nu a luat suficiente măsuri pentru a stopa acest dezastru ecologic. Cu cele 12.230 hectare de păduri virgine identificate la nivelul anului 2004, bazinul de recepţie al lacului Vidraru era zona cu cea mai mare concentraţie de păduri virgine din Uniunea Europeană. În prezent s-au pierdut definitiv cel puţin 75% dintre aceste păduri. Singurele observaţii şi studii au fost realizate de Greenpeace în anul 2016, organizaţie mulţumită căreia, pentru 854 ha de păduri din zona Vidraru au fost elaborate studii de fundamentare pentru includerea in Catalogul Naţional al pădurilor virgine.



"Cele mai multe state europene au înţeles prea târziu importanţa pădurilor virgine pentru viitorul vieţii. Acum cele mai multe au fost pierdute. Echipa noastră de cercetare a realizat numeroase studii ştiinţifice în pădurile de paradis ale României pentru a contribui la protejarea celor rămase. Am observat şi distrugerea an de an. Este timpul ca aceasta să înceteze. Nu ne permitem să pierdem această punte dintre trecut şi viitor”, a spus Martin Mikoláš, cercetător la Facultatea de Silvicultură şi Ştiinţa Lemnului din cadrul Universităţii din Praga pentru Ştiinţele Naturii.



”M-am antrenat în sălbăticia acestor munţi pentru a urca în premieră mondială vârfuri încă neexplorate şi pentru a aduce României rezultate în fiecare an. Mă alătur astăzi cu trup şi suflet protectorilor pădurii pentru a salva ce a mai rămas din paradisul de care trebuie să fim mândri”, a spus Zsolt Torok, alpinistul anului 2016 în România. ”Am fost la Polul Sud, la Polul Nord şi în Himalaya la peste 8000 de metri. Au fost momente când am simţit că misiunea devine imposibilă, dar am reuşit. Sunt convins că nici misiunea de a salva ultimele păduri virgine din România nu este una imposibilă”, a spus exploratorul şi alpinistul Coco Galescu.



Agent Green solicită Ministerului Apelor şi Pădurilor: Să suspende absolut toate exploatările forestiere din bazinul de recepţie a lacului Vidraru Să realizeze în anul 2017 toate studiile necesare pentru a introduce în Catalogul Naţional toate pădurile virgine rămase, iar restul de păduri să fie supuse pe viitor unui regim de conservare deosebită sau de codru grădinărit Să realizeze o anchetă în cazul degradării pădurilor virgine şi a celorlalte păduri cu funcţii de protecţie a lacului Vidraru, obiectiv strategic pentru sistemul energetic national Să instituie un moratoriu la nivel naţional pentru toate zonele care mai pot avea încă păduri virgine şi să realizeze studiile necesare pentru a le introduce în Catalogul Naţional“.