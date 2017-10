„Nea Traian mă obliga să-i fac sex oral. Am fost nevoit să-i spăl nevasta în zona organelor genitale“. Mărturiile unui tânăr din dosarul stăpânilor de sclavi

Doar cinci dintre cei 38 de stăpâni de sclavi de la Berevoeşti (judeţul Argeş) au fost condamnaţi până acum, pe rolul Tribunalului Argeş fiind încă trei dosare. Iar într-unul dintre aceste dosare ies la iveală detalii înfiorătoare privind modul în care un băiat cu handicap a fost răpit ziua în amiaza mare din faţa unei biserici din centrul Piteştiului de către patru bărbaţi din Berevoeşti şi ţinut cinci luni în sclavie, umilit, bătut, muncit până la epuizare şi supus la abuzuri sexuale.

Constantin Rafailă (26 ani), zis Costică, a fost transformat în slugă şi supus la nenumărate abuzuri timp de cinci luni de către cinci persoane: Traian Păun, fiul său (pe care îl cheamă tot Traian Păun), soţia Vasilica Păun şi familia Florin şi Ancuţa-Mariana Feraru. Pe 4 iulie 2010, Rafailă, un tânăr cu handicap fizic şi intelectual, crescut la centrul pentru copiii cu dizabilităţi din oraşul Costeşti, a fost răpit în plin centrul oraşului Piteşti, din faţa bisericii Sf. Ioan. Costică cerşea în zonă de mai multe luni împreună cu o fată cu care se împrietenise. Doi romi s-au apropiat, cerându-i băiatului să meargă cu ei şi promiţându-i mâncare şi un loc de dormit. Costică mai luase bătaie de la Traian Păun, unde mai stătuse câteva săptămâni, şi a refuzat oferta. Drept urmare, Păun şi alţi trei bărbaţi l-au luat şi l-au băgat cu forţa într-o maşină, după care s-au făcut nevăzuţi. Cealaltă cerşetoare a strigat după ajutor, însă la venirea Poliţiei maşina era deja departe, iar tânăra nu reţinuse numărul de înmatriculare.

„În fiecare noapte eram legat cu lanţ şi lacăt“

Declaraţiile lui Constantin Rafailă date la DIICOT scot la iveală detalii înfiorătoare despre calvarul prin care a trecut în cele cinci luni petrecute la Gămăceşti, „satul groazei“ din comuna Berevoeşti. „Când am ajuns acasă la nea Traian, acesta şi soţia lui m-au obligat să spăl rufele familiei şi să fac curăţenie în grajd. La început am refuzat, dar nea Traian (n.r. – Traian Păun) mă bătea cu biciul, eu spunându-i că eu nu sunt sluga lor şi că nu vreau să muncesc aşa cum mi se spune. După un timp, ca să nu mai fiu bătut, am spălat hainele, am făcut curăţenie în gospodărie şi eram folosit de nea Traian să car lemne din pădure cu calul acestuia. În gospodărie, oriunde mă duceam, inclusiv la toaletă, eram urmărit de băiatul lui nea Traian, care avea grijă ca eu să nu pot fugi de acolo“, aşa a început coşmarul vieţii lui Costică.

„Precizez că dormeam pe holul de afară, din faţa casei, pe duşumea, fără să am pat sau măcar vreo pătură pe care să dorm sau cu care să mă învelesc, pentru că nea Traian spunea că pătura o va pune pe cai. În unele nopţi dormeam şi în căruţă, care era în aer liber, în curte. În fiecare noapte în care dormeam eram legat cu lanţ şi lacăt de mână şi de picior împreună. Pe toată perioada cât am fost în gospodăria lui nea Traian, acesta m-a bătut constant cu biciul, cu ciocanul în piept, cu pumnii şi cu picioarele, fie pentru că refuzam să muncesc, fie că bănuiau că eu vreau să fug din gospodărie. În unele zile mă obliga să mă dezbrac în pielea goală în curtea gospodăriei, moment în care turna pe mine alternativ apă rece şi apă fiartă, după care mă lovea cu picioarele, cu biciul şi cu ciocanul în piept“, a spus Constantin Rafailă în faţa procurorilor.

„Am fost obligat de două ori să îi fac sex oral“

Constantin Rafailă a făcut dezvăluiri şi legat de abuzurile sexuale la care a fost supus în cele cinci luni cât a fost sclav la Berevoeşti: „Nea Traian mă obliga să îi fac masaj pe picioare, dar şi pe organul lui genital. Într-o altă zi, am fost obligat să-i fac un sex oral, iar în caz de refuz eram ameninţat cu bătaia, lucru care s-a şi întâmplat, fiind forţat fizic de nea Traian. Acest lucru s-a întâmplat de două ori în perioada în care am stat la ei. Altădată, obligat de nea Traian, am fost nevoit să o spăl şi pe nevasta acestuia, pe tot corpul, inclusiv în zona organelor genitale. Nici nevasta lui nea Traian nu a avut nimic împotrivă... Arăt că nea Traian, în unele dăţi, nu mă lăsa nici să mă duc la toaletă şi mă obliga să îmi fac nevoile pe mine, îmbrăcat. În unele dăţi, pentru a mă umili, îmi lega mâinile la spate, îmi punea un castron cu mâncare în faţă, pe jos, şi mă îndemna să mănânc în această poziţie, lucru care se întâmpla de faţă cu mai mulţi membri ai familiei“. Constantin Rafailă a fugit de la Gămăceşti în decembrie 2010, după cinci luni de sclavie, reuşind să oprească un taximetrist, care l-a dus la Mioveni.

40 de persoane au fost torturate

Pe 13 iulie 2016, după luni întregi de investigaţii, sute de jandarmi şi mascaţi au descins la Berevoeşti şi au înconjurat satul Gămăceşti. 38 de romi, membri ai nouă grupări interlope care acţionau în reţeaua ce racola persoane vulnerabile, printre care săraci, copii sau persoane cu dizabilităţi fizice ori psihice, au fost iniţial arestaţi preventiv. Anchetatorii vorbesc despre un dosar în care faptele de violenţă depăşesc orice închipuire. Romii sunt acuzaţi că, pe parcursul a 12 ani, au exploatat şi torturat 40 de persoane. Victimele erau bătute cu parul sau cu biciul, lăsate fără mâncare, legate cu lanţuri şi puse printre altele să strângă fecalele.

