Ce efecte are zmeura asupra femeilor care alăptează. „Este contraindicată în prima parte a sarcinii“

„Zmeura are un conţinut mare de Vitamina C, B1, B2, D, K şi P şi un aport mineral destul de diversificat - calciu, magneziu, zinc, fosfor, potasiu - în cantităţi abundente. Fructul conţine şi acizi malic, gallic, salicilic, citric, ellagic, care au efecte uimitoare asupra sănătăţii întregului organism. În plus, conţinutul de doar 38 de calorii la 100 de grame, recomandă zmeura în dietele pentru slăbit”, explică, pentru „Adevărul”, specialistul în fitoterapie Elena Badea.

Conţinutul bogat de substanţe minerale şi vitamine ajută organismul la stimularea pancreasului, la stabilizarea glicemiei, la scăderea colesterolului şi la normalizarea tensiunii arteriale. Iar acestea sunt doar câteva din beneficele proprietăţi ale zmeurei.

„În uz intern, prepraratele din zmeură şi frunze de zmeur au indicaţii terapeutice în gastrită hipoacidă, afecţiuni cardiace (preventiv), anemie, astenie, afecţiuni febrile, afecţiuni ginecologice, afecţiuni tiroidiene, amigdalită, arsuri gastrice, boli glandulare, boli intestinale, bronşite, cefalee, ciclu menstrual neregulat, cistită, colici renale, congestie pulmonară, constipaţie, diaree, diabet, dismenoree, dureri diverse, enterocolită, gastrită hiperacida, hipertensiune, hipotensiune, inflamaţii urinare, insuficientă transpiraţiei, guţă, menopauza, nefrite, obezitate, pielite, pirozis, prostată, răceli, răguşeală, reumatism, scarlatină, scorbut, spasme gastro-intestinale, stări febrile, boli infecţioase, tuberculoză pulmonară, tuşe, uretrită – se consumă fructul că atare, infuzie, pulbere, tinctura. În uz intern, se recomandă în conjunctivită, erupţii cutanate, dermatoze, răni, eczeme, ulceraţii şi nevralgii dentare, stomatite, laringite, faringite, inflamaţii ale gâtului, tuşe şi răceli – sub formă de comprese cu infuzie, gargară”, mai spune Elena Badea.

Precauţii şi contraindicaţii

Specialistul atrage însă atenţia că zmeura nu este chiar pentru oricene, pentru că, uneori, are efecte adverse, în special la anumite categorii de bolnavi.

„Ca urmare a conţinutului în oxalaţi, consumul îndelungat sau în cantităţi mari de zmeură sau de preparate din frunze este contraindicat celor care au litiază biliară sau renală”, precizează specialistul în fitoterapie.

Şi nu doar bolnavii amintiţi trebuie să fie atenţi la condumul de produse pe bază de zmeură.

„Zmeura şi preparatele fitoterapeutice rezultate din ea sunt contraindicate femeilor însărcinate, în prima parte a sarcinii, dar şi mamelor care alăptează. De precizat că din cauza conţinutului mare de tanini consumul de zmeură poate afecta sarcina, iar la mămicile cu nou-născuţi, poate reduce secreţia lactată”, încheie specialistul.