Cavalerilor Vinului European defilează sâmbătă seara în centrul Bucureştiului. Interviu cu Proconsulul II al Consulatului România OEVE

După ’89 România, reconectată civilizaţiei europene, a cunoscut reînvierea unor vechi tradiţii asociative sau pur şi simplu a importat modele imposibil de imaginat în perioada roşie, în care diversitatea de manifestare, ieşitul din şablon erau rapid reprimate. Printe ele şi cele legate de vin. Pelerinele ce defilează astăzi sunt ale celor de la Ordo Equestris Vini Europae (Oeve). Cam pretenţioasă denumirea asta latină! În limba autohtonă ar însemna Ordinul Cavalerilor Vinului European.

Ce fac mai exact aceşti cavaleri ai vinului, ne lămureşte Proconsulul II al Ordinului pentru Consulatul România, avocatul Liviu Stancu, cel care, luna aceasta, a trecut Prutul împreună cu alţi 150 de cavaleri ai vinului din ţara noastră pentru a întâlni, la Chişinău, confraţii basarabeni din această organizaţie pan-europeană ce îşi propune să valorizeze varietatea de forme de manifestare de tip oenologic, economic, cultural sau chiar divertisment, toate conexe cu subiectele ce se dezvoltă în jurul unei prezenţe ancestrale în viaţa omului: vinul.

Pentru fostul secretar de stat în Ministerul Justiţiei, întâlnirea a reprezentat şi prima sa participare la o activitate a Ordinului în noua sa calitate de Proconsul II al Consulatului Romania, pe care o va ocupa în interimat până în octombrie, când, cu prilejul festivitatăţii anuale de avansare în grad de cavaler - „EQUES DI VINO” - ce se va desfăşura la Eisenstadt, în Austria, Senatul Ordinului îl va confirma pe cunoscutul avocat în această poziţie.

Cu ce diferă OEVE de Templieri, Masoni, Cavaleri Maltezi si alte organizaţii şi cum se potrivesc vinul şi cavalerii?

„Aveţi idee cam câte sfere de activitate umană generează vinul aşa... la o simplă privire, fără să facem apel la pretenţioase studii antropologice?! Plăcerea primară a consumului licorii a generat o producţie aferentă. Oenologia sau <<ştiinţa facerii vinului>> a venit să sprijine producţia unui produs de calitate. Poveştile fantastice ale fiecărui loc cu istoria miilor de produse în variante uimitoare, arhitectura şi arta decorativă dedicată, creaţia literară de toate tipurile, muzica şi multe, multe altele sunt teme ce adună împreună persoane interesate să deguste, să dezbată, să răzbată sau pur şi simplu numai să se bucure unii cu alţii.”

Bine, bine, dar de ce uniforme, steaguri, blazoane?

„Întâlnirile noastre au o anume disciplină. Ceremoniile conţin o parte mai pretenţioasă, formală, ţinuta purtată susţinând solemnitatea. După aceea, ceremonia se prelungeşte cu un anume fel de <<ospăţ>>, dialogul participanţilor fiind susţinut de asocierea dintre vinul de calitate şi produsele gourmet dedicate, cu muzică adecvată, prezentări de artă, licitatii pentru strângere de fonduri şi alte tipuri de activităţi.

Sunt multe de spus, în esenţă generăm solidarizarea unor oameni pornind de la ideea unei culturi comune având ca subiect si pretext vinul. Totul, într-un cadru select, o încercare de reînviere a spiritului cavaleresc, a valorilor creştine, într-o formulă organizată, cu reguli clare.

Ce urmează după Chişinău şi Bucureşti?

„În octombrie ne întâlnim peste două mii de participanţi în cadrul Stiftungfest, o întâlnire de proporţii în Eisenstadt (lângă Viena). În fiecare an, un stat participant contribuie cu produse locale şi artişti naţionali la contextul festivalului. Imaginaţi-vă curiozitatea pe care o produci când te insinuezi în ansamblul multinaţional cu genul ăsta de produse! E o altfel de diplomaţie, mai directă, urmărind satisfacţiile prime. Acum câţiva ani am sprijinit Basarabia să organizeze o structură Oeve la nivelul statului moldovean, legăturile noastre fiind acum extrem de puternice. Suntem iată, împreună în Europa!

În perioada următoare intenţionăm ca, împreună cu industria de resort, să generăm un interes crescut faţă de vinul de calitate, pentru dezvoltarea specialiştilor autohtoni în materie şi, de ce nu, pentru stimularea unei culturi aferente, pentru o existenţă cu multă diversitate.

Programul paradei de sâmbătă

Parada de sâmbătă seara este, de fapt, ediţia 2017 a evenimentului anual al Legatului Bucureşti al OEVE: ceremonia de acreditare şi avansare, urmată de masă festivă şi spectacol artistic live).

Evenimentul începe la ora 18.00 cu formarea coloanei festive pe pasajul pietonal al Bulevardului Unirii din Bucureşti, în zona Vinexpert Wine Club & Bistro. Între orele 18.15 şi 18.30 are loc defilarea ceremonială cu acompaniament de fanfară pe traseul Bd.Unirii (zona pietonală) – Pasajul Antim – Mânăstirea Antim – Str. Justiţiei – Str. George Georgescu.

La ora 18.30, coloana va ajunge în faţa Locantei Jariştea, locul de desfăşurare a manifestărilor.

Urmează pregătirea participanţilor pentru ceremonial şi ceremonia de acreditare de noi membri şi avansare la gradul Consiliarius de Vino,urmată de o mesă festivă şi un programu artistic live – „Întoarcere în Bucureştiul de altădată”, prezentat de Kera Caliţa (care va acorda şi autografe pe volumul „Bucătăria Balkaniei”).



Spectacolul va fi susţinut exclusiv live de un număr de 10 artişti români şi străini, între care pianista şi interpreta de romanţe ruseşti Natalia Usenko (de la Sankt Petersburg), trubadurul Alfredo Camacho (Mexic) – însoţit de Ana-Maria Petre, taraful „Craii de Curtea Veche” (solist – clarinetistul şi saxofonistul Chiriac Haralamb), ţambalagiul Bob Lambru (nepotul lui Fărămiţă Lambru), acordeonistul Rudolf Valentino, contrabasistul Robertino Buică, interpreta de cântece interbelice Panseluţa Feraru (repertoriu alcătuit din melodii făcute celebre de Maria Tănase, Ioana Radu, Mia Braia, Cristian Vasile şi Jean Moscopol), cantautorul Doru Tufiş şi interpreta de muzică lăutărească tradiţională Gabrielle Haraza.