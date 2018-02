A fost condamnată tânăra care a furat un Mercedes pe care l-a condus beată şi fără permis. Cu un an înainte a furat un taxi

După un proces care a durat câteva luni, timp în care tânăra a fost obligată de instanţă să se interneze la Spitalul Sfînta Maria Vedea, pentru dezalcoolizare, Alina Elena Badea şi-a primit, la sfârşitul săptămânii trecute, sentinţa.

„Condamnă pe inculpata Badea Alina Elena (...) la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în scop de folosinţă, la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii conducere a unui vehicul fără permis de conducere. (...) în final inculpata având de executat pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 2 luni închisoare. (...) Dispune suspendarea executării pedepsei rezultante (...) Impune inculpatei obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, în cadrul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă sau Primăriei Vedea”, se arată în decizia pronunţată de Judecătoria Cornetu, care nu este definitivă.

Pentru că maşina a fost avariată, tânăra va trebui să plătească şi daune materiale de 21.518 lei proprietarului, omul de afaceri Gheorghe Oprea.

A fost prinsă după ce a rămas în pană de motorină

Insprava de anul trecut a început la Piteşti pe DN 65 B, în Prelungirea Craiovei, de unde tânăra a făcut semn cu mâna şoferului unui Mercedes pe care l-a rugat să o ia la ocazie. Bărbatul nici nu-şi imagina ce avea să urmeze. La un moment dat, femeia i-a spus şoferului că se simte rău. Omul s-a dus să-i cumpere o sticlă cu apă, însă în momentul în care s-a întors cu apa, nu a mai găsit nici maşina, şi nici pe tânără. Bărbatul a sunat la 112 şi a anunţat dispariţia autoturismului.

Când poliţiştii au pornit pe urmele ei, femeia era deja pe Autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, gonind haotic. La kilometrul 56, a acroşat un autoturism, dar nu a oprit, continuându-şi drumul. A fost prinsă la kilometrul 12 al autostrăzii, după ce a rămas în pană de motorină

A mai provocat un accident, în urma căruia un bărbat şi-a pierdut viaţa

Poliţiştii au au constatat că femeia avea permisul suspendat încă de anul trecut şi că avea o alcoolemie de 1,29 la mie. I-au întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având permisul suspendat şi pentru furt.

Tânăra n-a fost prima ei prima faptă de acest fel. Cu un an înainte, a furat un taxi în condiţii similare, ocazie cu care i-a fost suspendat permisul de conducere. Alina Elena Badea are la activ şi o condamnare la trei ani de închisoare cu suspendare, pronunţată în 2009, după ce, în vara anului 2008 a provocat un accident rutier, în urma căruia un bărbat şi-a pierdut viaţa. Tânăra a devenit celebră în Argeş după ce în 2016 a căzut, în stare avansată de ebrietate, în faţa unui bar din centrul Piteştiului, unde a fost fotografiată de martori.

