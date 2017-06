Cine este tânăra din România care a câştigat titlul "Miss Balkana 2017"

La o înălţime de 1,72 m, tânăra de 23 de ani, cântăreşte puţin peste 50 de kilograme şi are o siluetă perfectă ce se încadrează în dimensiunile etalon ale unui model, 90-60-90.

„Eu am avut numărul 10. Concursul s-a derulat timp de trei zile, unde am avut de prezentat trei ţinute şi de trecut alte două probe de interviu. La întrebarea 'De ce eu?' (să câştig acest titlu, n.r.) am spus că 'Balcanii sunt un ţinut magic şi aş fi foarte mândră să reprezint această minunată parte a lumii'. A fost foarte emoţionant”, a declarat Denisa Hodişan.

Ţinutele prezentate - casual, costume de baie şi rochii de seară - au fost puse la dispoziţie de câţiva designeri din Serbia. Juriul a fost alcătuit din zece membri, personalităţi marcante din Serbia.

„Eu nu mai colaborez cu nicio firmă. Acum, pentru concursul acesta am fost propusă de un impresar din Turcia, pe care l-am cunoscut la un alt concurs pe care l-am câştigat, în Cipru, în octombrie, Miss Top Model International. Au participat modele din întreaga lume, iar conform regulamentului fiecare ţară a avut o singură reprezentantă”, a spus Denisa.

Cu toate că a reprezentat România, Denisa a mărturisit că se simte mâhnită că nu este susţinută în mod oficial.

„Vreau să vă spun că România nu este absolut deloc implicată în ceea ce înseamnă concursul de frumuseţe. Nu există nimeni care să se implice. Am fost singura fată în concurs care nu am avut sponsori, niciun sponsor român. Alte fete au avut toate ţinutele, şi pentru timpul zilei, date de sponsori din ţara lor, deplasare sponsorizată. De exemplu, la concursul acesta, organizatorii nu au asigurat transportul, fiind ţări apropiate. Dacă celelalte fete au avut transportul asigurat de sponsori, pentru mine, singurii sponsori au fost părinţii mei”, a declarat tânăra.

Mult râvnita eşarfă „Miss Balkana 2017” i-a fost oferită Denisei împreună cu o coroniţă de pietre preţioase, un inel cu diamant şi un tablou al unui pictor sârb foarte apreciat.

În urma concursului, Denisa Hodişan va reprezenta zona balcanică în anul 2017, până la viitoarea ediţie, timp în care va participa la numeroase activităţi organizate în regiune.