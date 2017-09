Românul care a uimit Occidentul cu proiectul unui iaht zburător: „Această combinaţie a fascinat lumea“

Orădeanul George Lucian (28 de ani ) este absolvent al Universităţii Americane din Austria, locuieşte în sudul Franţei şi lucrează în Principatul Monaco. Este pasionat de iahting, nave militare şi zeppeline şi a apărut pe pagina CNN cu un proiect revoluţionar. Proiectul cu care a câştigat celebritatea este un super iaht de 140 de metri denumit „Dare to dream”. Conform proiectului, acesta ar avea ataşat de el un zepelin de 100 de metri, umplut cu heliu, numit „Flying Diamond“. Acesta va sta ataşat pe iaht atunci când nu va fi folosit şi va avea propriul lui comandament cu echipaj şi camere de locuit.

“Conceptul meu este inspirat de designul din industria de iahturi şi nave militare, dar şi de fascinaţia mea pentru zepelinele de la începutul secolului, care transportau pasageri dincolo de Oceanul Atlantic, într-o manieră romantică şi luxoasă. În zilele noastre, am pierdut eleganţa şi liniştea acelor călătorii oferite la începutul secolului 21. Proiectul meu doreşte să redea acele sentimente viitorilor proprietari”, susţine George Lucian.

Proiectul a fost prezentat nu doar de CNN, ci şi de Fox News, Yahoo News, Daily Mail, The Sun, revista Architectural Digest (AD) şi zeci de alte publicaţii.

“Peste 50 de publicaţii dintre cele mai mari ale lumii au publicat proiectul. Nu ştiu ce i-a fascinat pe ei atât de tare, dar a fost impresionant feedback-ul pe care l-am primit. Conceptul în sine pe care l-am creat este o viziune a mea, un proiect pe care l-am finalizat. Este un super iaht cu toate facilităţile la bord, care transportă şi un dirijabil, un zepelin, care la rândul lui, are câteva facilităţi la bord. Cred că această combinaţie a fascinat lumea iahtingului, dar nu numai”, susţine tânărul orădean.

Tânărul este fascinat de iahturi şi de dirijabile, iar combinaţia dintre cele două fost una explozivă. O parte importană a avut-o si designul.

“Şi designul avangardist a contribuit la interesul arătat pentru acest proiect. Revista AD, de exemplu, ei chiar publică articole şi proiecte de cea mai bună calitate”, a spus George.

Orădeanul a afirmat că succesul de acum nu este unul obţinut peste noapte, deoarece el practică arta desenului de la cea mai fragedă vârstă.

“Desenez de-o viaţă întreagă. Colegii mei mă întrebau tot timpul dacă pe lângă desen mai fac şi altceva. În diferite modalităţi şi intensităţi, am desenat dinainte să scriu şi am creat tot timpul. Am avut mai multe expoziţii pe Coasta de Azur, cu picturi tehnice şi creez în continuare”, suţine George.

Orădeanul nu se aşteaptă ca, deocamdată, să-i fie pus în practică proiectul.

“Este cu siguranţă un foarte bun punct de plecare spre o potenţială carieră în design şi iahtinguri modern. Ca să fie şi construit, încă nu am de unde să ştiu şi nici nu pot face previziuni. Deşi există un anumit interes, după sute de mesaje, de comentarii şi propuneri”, susţine el.