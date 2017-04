VIDEO Vechea pistă a Aeroportului din Iaşi devine traseu pentru demonstraţii de drift şi expoziţie de maşini tunate

Liga Studenţilor de la Facultatea de Mecanică organizeaza „Expo&Burn 2k17”. Evenimentul se va desfaşura în zilele de 29 si 30 aprilie, pe vechea pistă de la Aeroportul Iaşi, începand cu ora 10.00. „Suntem pasionaţi de maşini şi din această pasiune s-a născut mare parte dintre proiectele noastre. Cel mai important proiect este «Expo&Burn», evenimentul care a ajuns deja la cea de-a noua ediţie, iar evoluţia este una impresionantă. Creştem de la an la an. Anul trecut, am reuşit să adunăm peste 18.000 de oameni, iar în acest an ne propunem să trecem la un alt nivel”, au declarat organizatorii evenimentului.



Astfel, pe parcursul celor douî zile, vor fi expoziţii de tuning şi demonstraţii de burnout, drift, dar şi concursuri de îndemanare, unde cei pasionaţi de maşini vor putea să îşi încerce abilităţile într-un mediu sigur şi legal. „Locul în care se desfăşoară evenimentul va fi vizibil delimitat şi facem apel la public să respecte regulile şi limitele impuse de organizatori”, au anunţat reprezentanţii Aeroportului Internaţional Iaşi.



Evenimentul cuprinde trei categorii. DRIFT- unde vor putea fi admiraţi cei mai de succes drifteri profesionişti din ţară, majoritatea piloţi atestaţi. EXPO- unde vin anual pasionaţi din lumea auto care deţin maşini ce beneficiază de modificări extraordinare. Această probă atrage un numar impresionant de pasionaţi de tunnig în fiecare an. ÎNDEMÂNARE- La această probă, toţi şoferii prezenţi la eveniment se pot înscrie în competiţia ce presupune trecerea peste anumite obstacole.





Intrarea la eveniment este liberă, iar accesul se face prin zona Aviaţiei Utilitare, iar ieşirea de la eveniment va fi asigurată pe drumul perimetral, zona Unităţii Militare din Tătăraşi. „Pentru a evita aglomerarea traficului rutier, recomandăm participanţilor să folosească mijloacele de transport în comun -Autobuzul Linia 50: www.ratp-iasi.ro/trasee.html, biciclete, motociclete sau autoturismele proprii, în comun cu alte persoane interesate de eveniment“, au transmis reprezentanţii Aeroportului Internaţional Iaşi.

