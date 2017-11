Test de cultură generală: capitalele statelor ex-sovietice

1. Care este capitala Estoniei?

a) Riga

b) Tallinn

c) Tbilisi





2. Care este capitala statului Kazahstan?

a) Astana

b) Soci

c) Aktobe





3. Care este capitala statului Kârgâzstan

a) Batken

b) Bişkek

c) Talas





4. Care este capitala statului Tadjikistan?

a) Duşanbe

b) Karotegin

c) Sughd





5. Care este capitala statului Turkmenistan?

a) Ashgabat

b) Balkan

c) Ahal





6. Care este capitala statului Uzbekistan?

a) Bukhara

b) Namangan

c) Tashkent





7. Care este capitala statului Belarus?

a) Riga

b) Oslo

c) Minsk





8. Care este capitala Letoniei?

a) Reykyavik

b) Riga

c) Vilnius





9. Care este capitala Armeniei?

a) Baku

b) Kiev

c) Erevan





10. Care este capitala statului Azerbaidjan?

a) Gobustan

b) Baku

c) Kura





Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – a, 3 – b, 4 – a, 5 – a, 6 – c, 7 – c, 8 – b, 9 – c, 10 – b.