Scenă tulburătoare într-o casă din Iaşi: fetiţă de 3 ani găsită de medici mângâindu-şi mama moartă de frig

O ieşeancă tânără care locuia într-o încăpere de lângă Muzeul „Petru Poni“ din Iaşi a fost găsită moartă de concubinul său.

Întâmplarea a avut loc în cursul nopţii de luni, 13 februarie, spre marţi într-o anexă insalubră şi sărăcăcioasă de pe strada Mihail Kogălniceanu din zona Copou. Femeia în vârstă de 40 de ani locuia acolo împreună cu fiica sa de trei ani şi cu concubinul său. În cursul nopţii trecute, bărbatul şi-a găsit partenera fără suflare, în timp ce fetiţa o mângâia, să o încălzească.



Autorităţile au fost alertate chiar de concubinul victimei, la locul solicitării fiind trimis un echipaj de terapie intensivă de la SMURD. Echipajul medical nu a putut decât să constate decesul femeii, întrucât victima prezenta semne vizibile de instalare a morţii, caz în care manevrele de resuscitare nu mai pot fi utile.

„Femeia a fost găsită decedată, fără indicaţie de resuscitare, într-o casă rece. Fetiţa ei de trei ani era în hipotermie şi îşi mângâia mama. Minora a fost transportată pentru îngrijiri de specialitate la Spitalul de Copii «Sfânta Maria»“, a arătat Diana Cimpoeşu, medic-şef UPU-SMURD.

În cauză, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean au dispus efectuarea necropsiei pentru identificarea cauzelor care au dus la decesul victimei. Din primele verificări, femeia nu prezenta semne de violenţă.



„Situaţia a fost sesizată la 112 de concubi¬nul femeii. În cauză s-a deschis dosar penal de moarte suspectă şi s-a dispus efectuarea necropsiei cadavrului. Fetiţa care a fost găsită la locul solicitării a fost transportată la spital şi am sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului“, a arătat Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al IPJ.



Casa în care locuiau cei trei nu era racordată la nicio utilitate. Potrivit reprezentanţilor DGASPC Iaşi, fetiţa mai are doi fraţi de care mama nu s-a putut ocupa şi care au ajuns în plasament familial la bunicii paterni. În urma tragediei, DGASPC Iaşi a hotărât să ia copila în plasament de urgenţă în centrul de profil din Tătăraşi.



„DGASPC a fost sesizat de existenţa acestui caz şi a început o anchetă. După externare, minora de trei ani, care acum este sub supravegherea me¬di¬cilor, va fi luată în îngrijirea specialiştilor de la centrul de urgenţă, până când se va găsi o altă soluţie, cum ar fi un plasament la un asistent maternal profesionist. Fetiţa mai are nişte fraţi care se află în îngrijirea unei bunici de la Răducăneni“, a arătat Tiberiu Bantaş, purtător de cuvânt al DGASPC.



Bunica fetiţei din comuna ieşeană Răducăneni a anunţat că nu se poate ocupa şi de al treilea nepot, prin urmare, minora va ajunge în grija statului.



