Medic infecţionist, despre epidemia de rujeolă din ţară: „În România se moare mult prea mult de rujeolă“

La Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi au fost internaţi anul acesta 214 bolnavi cu rujeolă, 107 pacienţi de sex feminin şi 107 pacienţi de sex masculin. Dr. Mihnea Hurmuzache, medic primar boli infecţioase, director medical al spitalului, a precizat că cinci bolnavi care au fost spitalizaţi în stare gravă, dependenţi de aparate medicale pentru a respira, au murit în cursul internării.

Pacienţii care şi-au pierdut viaţa proveaneau din trei judeţe ale Moldavei şi aveau vârstele cuprinse între trei luni şi trei ani, astfel: un bebeluş de trei luni şi un copil de trei ani erau din judeţul Iaşi, un nou-născut de şase luni şi altul de 10 luni proveneau din judeţul Bacău, iar un sugar de nouă luni era din judeţul Neamţ. Potrivit medicilor infecţionişti, cei mai mulţi pacienţi diagnosticaţi cu rujeolă şi îngrijiţi în centrul de la Iaşi provin de la sate.

„62% dintre pacienţi provin din mediul rural. În discuţiile cu mamele acestora am observat că, dacă iniţial valul de anti-vaccinare era 75% în urban şi 25% în rural, acum, procentul s-a schimbat. Au căpătat acces la informaţie online părinţii din mediul rural şi acum, dacă cei din mediul urban au început să se replieze şi să-şi vaccineze copiii pentru că au văzut ce a făcut epidemia de rujeolă, cei din rural, de la sate, nu-şi vaccinează copiii. Singura explicaţie este că au acces la informaţie online mai bine decât acum câţiva ani, când ascultau de medicul de familie“, a precizat dr. Mihnea Hurmuzache, director medical la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi.

Dintre cei 214 bolnavi spitalizaţi la Iaşi cu rujeolă, 81 au vârsta sub un an, 55 au între 1-4 ani, 36 au vârsta cuprinsă între 5-14 ani, 23 sunt de 15 - 24 de ani, 18 au între 25 şi 44 de ani şi un singur bolnav are peste 45 de ani. Conform medicilor, unii pacienţii cu vârsta sub un an încă nu aveau la momentul internării vârsta necesară vaccinării, nouă luni, iar alţii care o aveau deja, nu erau vaccinaţi.

„Se vede clar că problema este la vârstele mici. Bolnavii care au peste un an înseamnă copii care nu au fost vaccinaţi sau care nu au fost revaccinaţi pentru că, odată vaccinat, copilul nu devine imun pentru toată viaţa lui. La vârsta de 5-6 ani se face revaccinarea rujeolică şi abia atunci se poate spune că, într-adevăr, imunitatea este aproape în 100/100 din cazuri definitivă. Fără cel de-al doilea vaccin, fără rapel, capacitatea imunogenă a organismului este redusă la 60-70%, de aceea de multe ori avem cazuri la copii de peste 7 ani, vaccinaţi iniţial la vârsta de un an, dar nerevaccinaţi“, a mai specificat dr. Mihnea Hurmuzache.

Potrivit specialistului, bolnavii cu rujeolă care au peste 25 de ani şi care au făcut vaccinul antirujeolic în copilărie fac boala din motive de „neexersare imunitară“. La nivel naţional, în epidemia de rujeolă începută din 2016 s-au diagnosticat 12.799 de cazuri şi s-au înregistrat 51 de decese.

„Concluzia care se trage este că în România se moare mult prea mult de rujeolă. Noi deţinem cele mai multe cazuri din Europa, o proporţie de 50% pe cazuri şi 95% pe mortalitate prin rujeola. Am încercat la vizite să stau de vorbă cu aceste mame cărora le-am explicat, fără agresivitate, că un copil nevaccinat poate muri“, a conchis medicul.

