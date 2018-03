Mamă pentru cinci copii abandonaţi. „Petru a întins mâinile către mine şi atunci am ştiut că ei sunt ai mei. Rezultatele lor sunt satisfacţiile mele“

Maria Bălan, o ieşeancă de 54 de ani din comuna Dolheşti, este singurul asistent maternal profesionist din judeţul Iaşi care are în grijă cinci copii ajunşi sub tutela statului din familii distruse. Maria a născut patru copii şi pentru că de creşterea lor s-a ocupat mai mult mama ei, odată rămasă fără serviciu, ieşeanca a vrut să simtă îndeaproape cum este să creşti mai mulţi copii mici. Astfel, din 2004, în casa familiei Bălan au intrat încă cinci copii cu vârste cuprinse între doi şi 11 ani.

Minorii străini pe care asistentul maternal i-a primit în casă cu acceptul soţului sunt două perechi de fraţi: doi băieţi lăsaţi în urmă cu 14 ani în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” şi trei fraţi daţi în centre de plasament după ce familia lor s-a dezbinat. „În primul rând fac asta pentru că mi-au plăcut mult copiii. În al doilea rând, eu am fost telefonistă şi, din cauza serviciului, pe copiii mei i-a crescut mama. Când am rămas fără muncă parcă îmi era dor să văd cum se creşte un pui de om”, a povestit Maria Bălan pentru „Adevărul”.

„Pe primii fraţi i-am luat din spital”

În documentele încheiate cu Protecţia Copilului Iaşi, Maria Bălan este angajată pe poziţia de asistent maternal profesionist cu un salariu de aproape 1.900 de lei. Acasă, la Dolheşti, asistentul maternal este mamă şi soţul său este tată pentru Ştefan, Iulian, Marian, Petru şi Dragoş, cei cinci băieţi care au înţeles ce înseamnă binele, frumosul şi reuşita abia după ce au intrat în sânul familiei Bălan. Primii doi copii care au ajuns în grija asistentului maternal sunt astăzi elevi la şcoli în Iaşi. Petru, în vârstă de 17 ani, învaţă la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, iar fratele său Dragoş, în vârstă de 18 ani, la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare. În urmă cu 14 ani, cei doi fraţi originari din comuna ieşeană Gorban erau abandonaţi în Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, alături de o soră.

Soţii Bălan au auzit despre cazul copiilor la televizor, după ce în familia de provenienţă s-a întâmplat o nenorocire. Un al patrulea frate al băieţilor a murit în 2004, în condiţii suspecte, Protecţia Copilului preluându-i pe ceilalţi minori în regim de urgenţă. „Povestea lor nici noi nu o ştim prea bine. Eu i-am luat din spital după ce, cu câteva săptămâni înainte, i-am văzut la televizor. De atunci a trecut un fior prin mine, iar numai bine că, la un timp, mi s-au încheiat actele cu Protecţia Copilului şi m-au chemat la Iaşi să-i văd. Când am ajuns acolo, Petru a întins mâinile la mine şi atunci am ştiut că ei sunt ai mei”, a mai relatat asistentul maternal.

Petru şi Dragoş au ajuns în familia Bălan când copilul cel mic al soţilor încă era adolescent şi locuia cu părinţii. „El îmi spunea mămică în sus, mămică în jos. Băieţii erau micuţi, de trei şi patru ani, iar în prima zi nu au scos nicio vorbă. De a doua zi, după ce au auzit la celălalt că îmi spunea mămică într-una, au început să-mi spună mama. Ei, parcă mai mult îmi plăcea mamă, decât mămică”, şi-a amintit mama Maria. Astăzi, primii copii luaţi în plasament de asistentul maternal au refăcut legătura cu familia din care provin, cu toate că, în 14 ani, o singură dată au fost vizitaţi de părinţi. Petru şi Dragoş menţin legătura cu ceilalţi nouă fraţi din partea părinţilor biologici şi sunt iubitori şi grijulii cu ultimii trei fraţi luaţi în grijă de mama Maria.

Fără familie după ce mama a plecat în Spania, iar tatăl s-a recăsătorit

Ştefan, Iulian şi Marian, în vârstă de şase, nouă şi 11 ani, sunt originari din comuna ieşeană Schitu Duca. Soţii Bălan se ocupă de ce creşterea celor trei fraţi din august 2017, după ce, anterior, copiii au stat aproape patru ani într-un centru de plasament din judeţul Iaşi. „Ei sunt nişte copii foarte buni, foarte frumoşi şi cu note la şcoală foarte bune. De fapt, rezultatele lor sunt satisfacţiile mele. Când văd că pe Ştefan doamna educatoare îl laudă că e primul la grădiniţă, când văd că pe Iulian învăţătoarea îl felicită pentru pricepere la matematică, iar când văd numai note mari la Marian mă simt împlinită. Şterg cu buretele micile supărări care mai apar şi mă bucur pentru ei”, a arătat asistentul maternal.

De dragi ce îi sunt copiii şi pentru că a crescut fără tată, Maria Bălan nu a putut să-i separe pe fraţi şi să ia acasă numai unul sau doi, aşa cum fac alţi asistenţi maternali. „Să ştiţi că nimeni nu m-a obligat să-i iau pe toţi trei. Nu, eu am vrut să-i iau pentru că m-am înmuiat când i-am văzut aşa cuminţi, iar soţul a început să plângă de bucurie când a auzit că-s trei fraţi, toţi băieţi. Mi-a zis să-i iau mai repede să nu îi accepte altcineva”, a subliniat ieşeanca. Potrivit singurelor amintiri pe care Marian le mai are de acasă, odată, în Schitu Duca, părinţii săi aveau o casă mare şi frumoasă. Totul s-a dărâmat după ce mama a plecat în Spania, iar tatăl s-a recăsătorit, ambii refuzând să-şi crească cei cinci copii. „Aşa că noi am fost luaţi de asistenta socială de la primărie şi am fost duşi la spital, iar de acolo în centru. Surorile noastre erau cu noi, dar ele au fost luate în asistenţă maternală de o altă mamă, aici într-un sat vecin”, a spus băiatul.

Pe lângă salariul cu care este plătit asistentul maternal pentru creşterea copiilor, fiecare minor aflat în grija acestuia primeşte din partea statului o alocaţie de hrană şi îmbrăcăminte în valoare de 600 de lei.

