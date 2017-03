Cămin „verde“ de 30 de milioane de lei în unul dintre cele mai mari şi aglomerate campusuri studenţeşti din ţară

30 de universităţi din ţară au fost declarate eligibile pentru proiecte de amenajare a unor cămine cu fonduri de la Compania Naţională de Investiţii (CNI). Printre acestea se află şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ (TUIASI), dar şi Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi (UNAG), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ (USAMV) şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi (UAIC).

Primii care au prezentat oficial noile planuri ale investiţiei de la Iaşi sunt reprezentanţii TUIASI. „Este adevărat că universitatea noastră dispune de unul dintre cele mai mari campusuri studenţeşti din România. În acelaşi timp, faptul că acest campus are o vârstă cuprinsă între 30 şi 45 de ani ne solicită destul de consistent financiar şi continuu pentru reabilitarea căminelor. De aceea, în contextul proiectului lansat de Guvern privind construcţia a 30 de cămine studenţeşti, am profitat de faptul că suntem o universitate importantă, dispunem de teren în calitate de proprietar şi am depus această solicitare. Acum o săptămână am fost informat că suntem eligibili şi că suntem incluşi în lista de finanţare. Căminul va fi plasat în zona platformei didactice, ceea ce vă permite accesul uşor la orice punct al acestei platforme, fie că este în Podu Roş sau în Tudor Vladimirescu”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, rectorul TUIASI.



Practic, conducerea Universităţii a transmis în toamna anului trecut o notă de fundamentare care a fost analizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi, pe baza unui raport dintre numărul de cereri de cazare şi capacitatea existentă, s-a decis includerea TUIASI în rândul celor 30 de universităţi care sunt eligibile pentru a primi această finanţare.



O altă condiţie importantă a fost ca universitatea să aibă terenul în proprietate sau în administrare, şi ca acesta să fie liber de sarcini. Potrivit oficialilor TUIASI, Ministerul Educaţiei Naţionale va fi intermediar între universităţi şi Compania Naţională de Investiţii. Proiectul va fi unul similar la nivel naţional - universitatea va trimite la Minister o temă de proiectare, un extras de carte funciară al amplasamentului, un certificat de urbanism şi o hotărâre de Consiliu de Administraţie prin care amplasamentul va fi predat către Compania Naţională de Investiţii. CNI va desfăşura licitaţia şi va superviza, alături de universităţi, implementarea proiectului.



Într-o şedinţă de lucru din 13 martie de la Bucureşti, s-a precizat că universităţile au cerut în notele de fundamentare de la 80 la 900 de locuri de cazare şi că CNI va porni de la un standard de cazare de 200 de locuri şi un buget de 30 de milioane de lei pentru fiecare cămin, universităţile putând să solicite modificarea proiectului conform temelor proprii de proiectare.

Căminul va fi amplasat pe un spaţiu de aproape 4.000 de metri pătraţi pe care Universitatea îl are între Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată şi Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. Universitatea Tehnică va avea cheltuieli minime legate de racordarea la sistemul de utilităţi.





Oficialii TUIASI susţin că acest cămin va fi destinat doctoranzilor, studenţilor familişti şi şefilor de promoţii. „Va fi un cămin excepţional, cu toate necesităţile actuale şi absolut tot ce îşi poate dori un student în momentul de faţă. Va fi un cămin verde, foarte eficient din punct de vedere energetic, prin urmare vrem să îl utilizăm şi costurile de întreţinere să fie minime. Suma de bani oferită este foarte mare şi proiectul trebuie gândit bine, dar eu cred că poate fi una dintre cele mai impunătoare clădiri din Iaşi”, a declarat Bogdan Budeanu, şeful Direcţiei Servicii Studenţeşti, structură ce are în gestiune Campusul „Tudor Vladimirescu”.

Potrivit reprezentanţilor universităţii, execuţia lucrării va începe cel mai devreme în trimestrul patru al anului 2017 şi CNI a anunţat că TUIASI va recepţiona lucrarea în maximum doi ani de zile din acest moment.

Universitatea tehnică a mai beneficiat de o finanţare europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, pentru un proiect de aproape 69 de milioane de lei. Acesta prevedea reabilitarea mai multor cămine din Campusul Tudor Vladimirescu. Acesta este unul din cele mai mari campusuri studenţeşti din România. Are o suprafaţă de aproximativ 14 ha. În interiorul campusului se găsesc 21 de cămine, primele au fost construite în anul 1969, iar ultimile au fost finalizate în anul 1982.

