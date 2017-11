Ţeapa maşinilor „reînviate” după ce au suferit daună totală. Cum şi-a dat seama un cumpărător român că va fi păcălit

Florin Obreja a povestit cum a fost pe punctul de a fi păcălit printr-o postare pe Facebook ce a devenit virală, fiind apreciată sau distribuită de peste 2.000 de persoane. Mulţi dintre cei care au interacţionat cu Obreja au relatat că au trecut şi ei prin experienţe similare.



În relatarea sa, românul spune că a găsit pe un site de anunţuri o maşină din 2017, cu 6.000 de kilometri la bord, deci aproape nouă, la un preţ de aproximativ 10.000 de euro. Obreja susţine că maşina era vândută în Bucureşti şi că a făcut un împrumut pentru a o cumpăra.

„Am mers, am văzut-o, după câteva schimburi de replici mi-am dat seama că proprietarul care îmi prezenta maşina nu era şi proprietarul din acte. Am aflat că, de fapt, are maşina unui frate a cărui nevastă se operase de urgenţă şi care era, normal, la spital. Am aflat ca Fordurile Fiesta au nişte cute şi nişte suduri ciudate «ca aşa-s ei neglijenţi în fabrică...De astea... Câteva amănunte mi-au trezit curiozitatea şi am început să caut. Norocul meu că ma ocup cu obţinerea despăgubirilor pentru pagubiţii şi victimele accidentelor rutiere sau de muncă”, a relatat bărbatul.



Acesta a descoperit că, în urmă cu patru luni, maşina sa fusese implicată într-un accident rutier în care fusese avariată serios. „La întrebarea firească: «Cum puteţi să puneţi viaţa unor oameni în pericol vânzând cazanul ăsta care trebuia casat, fiind daună totală?» mi s-a răspuns că atunci când cumperi o maşina second-hand poţi să te aştepţi că nu este perfectă, că mai poate avea şi ceva probleme. Restul este poveste”, a mai arătat bărbatul.















Ciprian, un bărbat de 40 de ani, din Iaşi, care se ocupă cu achiziţionarea maşinilor din străinătate şi revânzarea lor în ţară, spune că practica maşinilor refăcute după ce au fost catalogate „daună totală” nu este nouă. „Cei care fac astfel de lucruri le cumpără direct de la firmele de asigurări, deoarece nu există nicio lege care să oblige firma de asigurări să caseze maşina care a fost avariată grav. Acest lucru se întâmplă însă mai ales în cazul maşinilor aduse din străinătate. Cred că jumătate au fost lovite şi reparate înainte de vânzare. Evident, nu toate au fost daună totală”, ne-a spus samsarul de maşini.



Acesta a mai precizat că, oricât de profesionistă ar fi refacerea unei maşini avariate grav, semnele că aceasta a reparată sunt vizibile pentru cunoscători.



