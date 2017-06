Topul satelor româneşti pe care străinii le-au făcut faimoase. Cum a ajuns celebru satul Glod după turnarea unui film scandalos

Satul Glod din comuna dâmboviţeană Moroeni, a devenit faimos după ce în anul 2006 aici au fost filmate scene din filmul „Borat!: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan”. Sătenii, mulţi de etnie romă, au fost plătiţi cu câte 15 lei de persoană pentru apariţia lor în film, însă li s-a spus că filmările urmează să fie un documentar despre viaţa grea a locuitorilor satului. Producţia al cărui eu principal a fost actorul englez Sacha Baron Cohen, s-a bucurat de succes internaţional, dar a stârnit şi controverse. Pe de altă parte, localnicii au reclamat că au fost păcăliţi de realizatorii filmului şi că au fost prezentaţi în ipostaze umilitoare.

Bram Stoker şi satul lui Dracula

Satul Bran, reşedinţa comunei braşovene cu acelaşi nume, are mai puţin de 1.500 de locuitori, dar este unul dintre cele mai faimoase locuri din România. Aici se află castelul medieval asociat legendei lui Dracula, celebrul personaj din nuvela scriitorului irlandez Bram Stoker. Aproape 800.000 de turişti au vizitat Castelul Bran anul trecut, mulţi fiind străini.





Snoop Dogg şi satul Bogata

Satul Bogata din judeţul Mureş a devenit faimos în afara ţării, dintr-o greşeală făcută de artistul Snoop Dogg. Pe contul său de instagram, rapper-ul a încurcat locaţia unde trebuia să susţină unul dintre concertele sale, astfel că în loc de Bogota, Columbia, acesta şi-a dat check-in în comuna din România. Postarea lui a devenit virală, iar mii de oameni i-au lăsat comentarii. La scurt timp, satul a fost subiect de ştiri şi locul unor festivaluri muzicale.

Viscri, locul care l-a fermecat pe prinţul Charles

Puţin peste 400 de oameni mai locuiesc în satul Viscri din judeţul Braşov. Aşezarea adăposteşte una dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate săseşti, veche din secolul al XIII-lea, un loc care în ultimii ani a atras atenţia prinţului Charles, al Marii Britanii. Acesta a cumpărat o casă aici în 1996 şi a vorbit în multe interviuri despre frumuseţile satului din Transilvania. Fundaţia sa a contribuit la renovarea unor case şi a bisericii medievale din Viscri şi, mai important, prinţul Charles, atras de magia locului, l-a făcut cunoscut în lume şi a reuşit să îl transforme într-una dintre cele mai pitoreşti destinaţii turistice rurale ale României.





Presa din Londra şi romii din Buzescu

Satul Buzescu din Teleorman a devenit cunoscut în ultimii ani în Occident, datorită publicaţiilor din Marea Britanie. Presa engleză i-a alocat deseori reportaje ample, în care i-a prezentat comunitatea de romi, pe care dorinţa de îmbogăţire a risipit-o în Anglia şi Germania, şi avutul acesteia: zecile de palate ţigăneşti supraetajate care i-au uimit prin ciudăţenia lor pe occidentali.

Satul Deveselu şi scutul antirachetă

De câţiva ani, satul Deveselu din judeţul Olt a intrat în atenţia lumii, după ce fosta bază militară de pe teritriul acestuia a devenit amplasament pentru scutul american anti-rachetă, considerat una dintre cele mai importante baze americane din Europa, concepută ca „sistem de apărare împotriva pericolelordin afara Europei”. Satul Deveselu are mai puţin de 2.000 de locuitori preocupaţi în cea mai mare parte de muncile agricole.





Jules Verne şi Castelul din Carpaţi

Ruinele castelului medieval din comuna Râu de Mori din judeţul Hunedoara sunt vizitate deseori de turişti francezi, aflaţi în căutarea locurilor despre care a scris, în secolul al XIX-lea, celebrul Jules Verne. Cetatea Colţ, ridicată în secolul al XIII-lea pe o stâncă de la marginea satului, ar fi fost locul misterios descris de autorul francez în romanul „Castelul din Carpaţi”: un castel care fusese abandonat şi despre care românii credeau că este stăpânit de forţele supranaturale ale răului şi că în interiorul lui se petrec lucruri înspăimântătoare.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Satul-fantomă din Munţii Poiana Ruscă, locul ascuns unde nu mai stă nimeni. Cum a dispărut Mosoru de pe hartă

Mai multe sate părăsite complet sunt ascunse de pădure, pe crestele Munţilor Poiana Ruscă. În Mosoru, până în urmă cu câţiva ani, doar un localnic mai ţinea în viaţă aşezarea, însă în prezent pâlcul de case a ajuns pustiu.

Satul rămas fără oameni de jumătate de secol. Natura l-a înghiţit cu totul şi l-a transformat într-un loc de basm

Ruinele unei biserici vechi, care poartă ca pecete o inscripţie stranie, şi câteva case prăbuşite parţial, ascunse de vegetaţia abundentă, au rămas mărturii ale existenţei satului Curpenii Silvaşului, un loc tainic părăsit complet de mai multe decenii, unde natura a creat peisaje fascinante.

Soarta tristă a şcolilor din sate: peste 400 au dispărut în Hunedoara, în 20 de ani, iar clădirile au ajuns grajduri şi ruine

În ultimele două decenii, numărul şcolilor din satele Hunedoarei s-a redus de la 462 la doar 52, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Multe dintre clădirile fostelor unităţi şcolare au rămas în conservare, în aşteptarea unor vremuri mai bune. Altele au ajuns grajduri şi ruine.

Iarna în 1930 pe uliţele din Ţinutul Pădurenilor. Imaginile rare care surprind atmosfera pitorească a satelor

O serie de fotografii realizate la începutul anilor anilor 1930 în satele din Ţinutul Pădurenilor arată cum întâmpinau localnicii iernile grele. Imaginile au fost păstrate în arhivele Muzeului Etnografic al Transilvaniei.