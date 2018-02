Fenomenul îngrijorător căruia îi cad victime românii: o femeie şi-a pierdut economiile în cinci minute

Un bărbat din Hunedoara a reclamat la Poliţie că socrul său, în vârstă de 85 de ani, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute, care au încercat să îl inducă în eroare prin metoda „accidentul”, pentru a obţine de la acesta o sumă de bani. „Hunedoreanul a fost contactat telefonic de persoane necunoscute - una dintre acestea prezentându-se fiica sa, iar cealaltă ca fiind doctorul care urma să o opereze - solicitându-i 20.000 de lei. Bărbatul i-a comunicat telefonic persoanei care îşi atribuise calitatea de medic că va anunţa poliţia şi va reveni cu un telefon, moment în care convorbirea telefonică s-a încheiat”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.



Un alt localnic a reclamat că a fost contactat telefonic de un necunoscut, care s-a prezentat ca fiind „doctor” şi care i-a comunicat că fiul său a fost implicat într-un accident rutier şi urmează să fie operat. Apelantul a solicitat 5.000 de euro, menţionând că, în scurt timp, va trimite o persoană pentru a ridica banii. În timpul convorbirii telefonice, hunedoreanul i-a comunicat persoanei necunoscute că va contacta poliţia, pentru a verifica dacă cele relatate sunt adevărate, moment în care convorbirea s-a întrerupt. După convorbire, hunedoreanul a luat legătura telefonic cu fiul său, care locuieşte în judeţul Sibiu, relatându-i cele întâmplate, iar acesta i-a spus să sesizeze poliţia pentru că el nu a fost implicat în niciun eveniment rutier.



O femeie a fost înşelată

La Poliţia Hunedoara s-a prezentat o femeie de 75 de ani, care a reclamat faptul că a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a recomandat a fi „fiul” său şi care i-a spus că a fost grav rănit într-un accident rutier şi are nevoie de „toţi banii” pe care îi are în locuinţă. În timpul convorbirii telefonice, „fiul” a transferat convorbirea telefonică unui alt bărbat, care s-a recomandat a fi „medic ortoped”, şi care i-a solicitat hunedorencei să pună toţi bani pe care îi are în locuinţă într-un plic, pentru operaţie, şi i-a comunicat că va trimite o femeie în faţa blocului, pentru a ridica banii. „În scurt timp, victima s-a întâlnit în faţa blocului cu o femeie necunoscută, căreia i-a înmânat 3.000 de lei şi 650 de euro. După ce a revenit în locuinţă, femeia l-a contactat pe fiul său, căruia i-a relatat cele întâmplate, acesta spunându-i că nu a păţit nimic, fapt pentru care a sesizat Poliţia”, a informat IPJ Hunedoara.



În toate cele trei cazuri, autorii escrocheriilor nu au fost identificaţi.

