Zânele se reunesc la Ateneul Popular, de Sânziene, pentru o faptă bună, la expoziţia caritabilă dedicată Adelei. Tânăra se luptă să învingă cancerul

Adela are numai 15 ani şi a fost premianta clasei la fiecare sfârşit de an şcolar. Toamna trecută a început liceul, însă o boală gravă s-a pus de-a curmezişul şansei de a purta o coroniţă de flori şi de a fi alături de colegii ei la serbarea sfârşitului de an şcolar.

La finalul lunii martie, în urma unor dureri chinuitoare de cap, Adela şi-a pierdut cunoştinţa, fiind luată cu Salvarea. Diagnosticată cu “tumoră malignă a creierului şi meningelor cerebrale”, adolescenta a fost supusă pe 28 martie unei complicate operaţii pe creier de către o echipă formată din medicii Alexandru Tascu şi Adrian Iliescu de la Spitalul Bagdasar Arseni din Bucureşti, care au reuşit îndepărtarea multiplelor formaţiuni tumorale. Zile în şir, viaţa ei a atârnat de un singur fir de aţă. La căpătâiul ei stă credincioasă mama sa Valerica Lăutaru. “

Timpul pare că s-a oprit pentru noi. Am intrat fără voia noastră într-o lume pe care o doream cât mai departe, lumea spitalelor şi a bolilor. Într-o singură zi universul nostru s-a destrămat când mezina familiei a fost diagnosticată la doar 15 ani cu tumoare pe creier. O fată blândă şi cuminte, premiantă mereu, harnică şi ascultătoare”, spune mama adolescentei.

Boală şi speranţă

După operaţie, Adela a trecut prin şedinţe chinuitoare de chimioterapie şi săptămâni de spitalizare. Tratamentul dur şi spitalizarea prelungită au afectat-o destul de mult, dar nu şi-a pierdut speranţa. A stat acasă câteva săptămâni, unde a fost vizitată de colegii care au ajutat-o să recupereze materia şcolară pierdută. Când să se bucure de ultimele zile de şcoală şi de serbare, alături de colegi, doctorii au rechemat-o de urgenţă în spital.

O analiză i-a ieşit prost. În două săptâmâni, dacă starea de sănătate îi va permite, ar trebui să reînceapă şedinţele de radioterapie. Părinţii, o familie modestă, cu trei copii din comuna Chiojdeni, şi-au cheltuit toate economiile pe drumuri, prin saloane de spital. Colegii de clasă şi-au donat alocaţiile, profesorii au organiat strângeri de fonduri prin sat pentru a o ajuta. Fiecare a ajutat care cu cât a putut. Pentru că nu a fost suficient, fotograful Adrian Tudose, de loc de pe valea Râmnicului, a decis să doneze o colecţie de 30 de fotografii pentru a o ajuta pe Adela să depăşească această grea încercare. Orhidee sălbatice, fluturi, peisaje, într-un cuvânt tablouri care înfăţişează natura, sunt expuse pe 24 iunie pentru cei care cred că arta ne poate uni pentru a face bine.

Uniţi o putem salva pe Adela

Clubul de jurnalism Tineret în (re)acţiune, Asociaţia “Eu, tu şi ei” Focşani şi fotograful Adrian Tudose, alături de Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia”, vă invită sâmbătă, 24 iunie, de Sânziene, de la ora 12.00, la expoziţia caritabilă “Împreună pentru Adela”, organizată în beneficiul adolescentei care se luptă cu teribila boală. Sunteţi invitaţi să vedeţi frumoase costume populare de pe valea Râmnicului, să admiraţi fotografii cu natura dătătoare de viaţă, să le cumpăraţi şi să le dăruiţi unor oameni dragi. Sunt 30 de imagini înrămate, care vor avea un preţ minim de 100 de lei. Banii adunaţi în urma acestui eveniment cultural caritabil vor fi donaţi familiei Lăutaru pentru a o ajuta pe Adela să lupte pentru a învinge cancerul.

Conform credinţelor populare, Sânzienele sunt zâne bune care plutesc în aer ca nişte îngeri şi care, în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă si dansează, împart rod holdelor, umplu de leac şi miros florile şi tămăduiesc bolile şi suferintele oamenilor. Iată un moment minunat pentru a arăta că zânele bune se reunesc la Ateneul Popular pentru o faptă bună!

Premianta clasei

Îi vom avea alături pentru acest eveniment caritabil pe colegii de clasă ai Adelei, de la Liceul din Dumitreşti, pe diriginta ei, Diana Bucur, pe fostul diriginte Emil Lazăr, pe prietenii ei şi alţi tineri voluntari din Focşani. “Eleva noastră are nevoie disperată de ajutorul divin şi de cel al semenilor săi. Adela Lăutaru, acum în calsa a IX-a, a obţinut din clasa I până în clasa a VIII-a doar premiul I. Acest copil ne-a oferit constant exemple de educaţie şi bună creştere, uneori mustrătoare, nu prin cuvinte, ci prin puterea exemplului său. Un ”înger” care ne-a oferit necondiţionat din nobleţea sufletului său, participând la toate acţiunile de voluntariat organizate de Şcoala Gimnazială Chiojdeni, este ţintuit acum într-un pat de spital, aşteptând speriat o minune care să-l scape de un coşmar greu de imaginat pentru oricine, cu atât mai mult pentru un copil: a fost diagnosticată cu tumoră pe creier. În faţa unei astfel de grozăvii, încercăm să ne adunăm şi să găsim soluţii, conştienţi că doar gândul nostru bun n-o va ajuta pe copilă în lupta nedreaptă în care a aruncat-o un destin ciudat. Oare cum să stai în faţa acestui copil, pe care timp de 4 ani, în orele de dirigenţie şi nu numai, ai încercat să-l convingi că el şi generaţia lui va schimba lumea asta în bine, şi să-i spui acum că ai greşit, că nu-i poţi repara aripile frânte!? Ce-i poţi răspunde când, învăluit în privirea sa blândă, te va întreba: ”de ce?!”. Adela şi familia ei au nevoie de ajutorul nostru! Cei care doresc să-i sprijine, sunt rugaţi să vină la expoziţia caritabilă organizată la Ateneul Popular cu ajutorul tinerilor voluntari de la Asociaţia de tineret Eu, tu şi ei din Focşani”, spune Emil Lazăr, fostul diriginte al Adelei din Şcoala Generală. Alături de colegii ei de liceu, profesorii vor fi gazdele evenimentului cultural pe care îl organizăm sâmbătă, pe 24 mai, la Ateneul Popular.

Vino şi tu să te prinzi în hora binelui de Sânziene! Împreună o putem ajuta pe Adela să trăiască. Ne vedem la expoziţia caritabilă “Fotografii pentru Adela”.

Cine este Adrian Tudose

Fotograf pasionat, Adrian Tudose s-a născut pe Valea Râmnicului într-o familie modestă dar care a făcut tot ce este mai bun pentru copii. De profesie este tâmplar şi acum munceşte în Austria. Cele mai mari pasiuni ale lui sunt natura şi fotografia. Aşa a ajuns să fotografieze peisaje şi să fie acum artizanul primei expoziţii caritabile din Vrancea. “Anul 2012 a fost rampa mea de lansare în lumea fotografiei, după ce am urmat un curs care m-a introdus în arta fotografică. Mă descriu ca fiind un fotograf amator de călătorie şi natură şi timpul meu liber se învârte în mare parte în jurul acestei pasiuni. În anul 2016 am început două proiecte personale legate de fotografierea orhideelor sălbatice şi a fluturilor de zi din România. Puţini ştiu dar România numără 58 de specii de orhidee. Până în prezent am reuşit să fotografiez aproximativ douăzeci, printre care şi Papucul Doamnei, specie periclitată la nivel naţional si European. Întreaga serie de fotografii poate fi văzută pe site-ul meu personal. Ideea unei expoziţii caritabile personale mi-a venit în urma participării la alte două expoziţii de acest fel, alături de alţi fotografi români, de asemeni pentru cazuri umanitare”, ne-a spus tânărul fotograf. Adrian crede în puterea fotografiei, crede că arta ne poate face mai buni. După ce s-a izbit de mai multe uşi închise, fiind refuzat de câteva instituţii publice de cultură şi educaţie, proiectul său caritabil a ajuns în atenţia Asociaţiei “Eu, tu şi ei”, care a decis să mobilizeze comunitatea.





“Am ales să mă implic deoaorece cred că fiecare putem face mai mult pentru cei de lângă noi şi pentru comunitate. Adela este doar un copil. La o vârstă fragedă a primit o palmă dură din partea vieţii. În ciuda acestei situaţii, Adela zâmbeşte şi o face atât de frumos. Despre cazul ei am aflat de pe Facebook. Fostul ei diriginte de la Şcoala Chiojdeni, profesorul Emil Lazăr, s-a implicat foarte mult şi dânsul a fost cel căruia i-am propus initial expoziţia caritabilă. Evident, a primit încântat ideea, însă nu am reuşit să ducem planul până la capăt din pricina unor refuzuri primite din partea unor instituţii de educaţie şi cultură. Unde-i unul nu-i putere, aşa că întîlnirea cu doamna Silvia Vrînceanu Nichita de la Ziarul de Vrancea a fost de bun augur şi iată-ne aproape de vernisaj. Expoziţia însumează treizeci de fotografii din mai multe locuri atât din România cât şi din Franţa şi Spania, fotografii de peisaj din flora României si fluturi de zi. În expoziţie sunt prezente şi trei fotografii acceptate in una dintre cele mai selecte galerii de arta din mediul online, 1x.com. Îmi doresc ca aceasta expoziţie să-şi atingă scopul, acela de a o ajuta pe Adela şi de a stimula oamenii să privească mai puţin în ecranele telefoanelor şi sa uite mai mult în jurul lor să vadă acei oameni care au nevoie de noi, să vadă frumuseţea naturii.”, a declarat Adrian Tudose.

Eu, tu şi ei, împreună, putem îndeplini un vis!

Haideţi să celebrăm împreună viaţa, să oferim speranţă şi să arătăm că ne pasă unii de alţii.

Silvia Vrînceanu Nichita – Asociaţia de tineret Eu, tu şi ei Focşani

Telefon 0744217031

eutusieifocsani@gmail.com