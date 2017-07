VIDEO Realizatorul radio-TV Cristian Hrubaru s-a răsturnat cu motocicleta pe Transalpina: „Un tembel mi-a tăiat calea“

Cunoscutul realizator radio-tv Cristian Hrubaru, a fost implicat duminică într-un accident de circulaţie.

Acesta se îndrepta cu motocicleta spre Transalpina, iar în localitatea Horezu s-a răsurnat cu motorul său puternic, după ce o maşină i-ar fi tăiat calea.

Hrubaru se află la spitalul din Horezu, iar în timp ce era transportat cu ambulanţa a postat un mesaj video pe pagina de Facebook. "Sunt în ambulanţă, pentru că un tembel mi-a tăiat calea, deşi aveam prioritate. Mergeam cu 50 de kilometri pe oră şi asta cred mi-a salvat viaţa. Sunt ok, dar cred că piciorul stâng e rupt", a spus Hrubaru în mesajul postat pe Facebook.

Cu câteva zile în urmă, focşăneanul a anunţat că îşi vinde motocicleta, model Kawasaki VN 1700 Voyager, pentru suma de 9.800 de euro.

“Nu bate, nu troncăne, nu face cafeaua dimineaţa. Claxonează, nu cântă manele, deşi este o vacă mare şi roşie. Nu-i din aia de Olanda, e din aia de Japonia. Are un parbriz în faţă prin care nu vezi nimic atunci când plouă, dar măcar nu plouă pe tine! (Mă rog… asta în contextul în care ploaia vine din faţă, dacă vine de sus, sau din laterale… efectul este ca la orice altă motocicletă) Eu mi-am cumpărat motocicleta această în culoare roşie, ca să se asorteze cu cărămida de la şemineu. Aşa mi-a recomandat designer-ul. Ca să nu mai zic că nu te deoache nimeni! Nici măcar Dani de la Bor!Are 1700 de cmc (centimetri cubi) adică cam cât o Dacia 1310 şi încă jumătate… relativ. Este un copil cuminte, din 2009, rulată de o bătrânică din Germania, duminica, până la biserică şi înapoi (înainte să o iau eu) iar acuma are 44.000 de km, adică 4.888 de km pe an. Puţin, nu mergeam des la biserică cu ea, nici eu şi nici baba din Germania de la care am cumpărat-o. Are şi ABS! Nu abs de la abdomen cu pătrăţele, ci sistemul ăla de frânare ca la maşini. Ăla fain, bun. Mai are şi 4 boxe: două în faţă, două în spate, dar asta nu înseamnă că în faţă asculţi altceva, faţă de ceea ce asculţi în spate, ca să ne înţelegem", era anunţul de vânzare postat de Cristian Hrubaru.