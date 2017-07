Gemenii geniali medaliaţi cu aur la Olimpiada Naţională de Matematică. Sunt pe cale să publice o culegere de probleme

Adrian şi Alexandru Ariton, în vârstă de 13 ani, sunt doi fraţi gemeni din Focşani de care cu siguranţă vom mai auzi. Asta pentru că la vârsta lor sunt consideraţi deja genii ale matematicii şi informaticii. Anul acesta Adrian şi Alexandru s-au întrecut pe ei, ambii câştigând medalia de aur la Olimpiada Naţională de Matematică.

Matematica pentru cei doi fraţi nu înseamnă neapărat performanţe şcolare, ci reprezintă mai o pasiune pe care au dobândit-o pe când aveau trei ani.

„Ne-a plăcut foarte mult matematica. De mici îi puneam întrebări mamei şi dacă nu putea să răspundă căutam în cărţi. Prima întrebare a fost dacă mai sunt numere la stânga lui zero. Toate întrebările noastre şi toată curiozitatea a început cu cifra zero. Am mai întrebat de ce zero este singur şi nu are prieteni cu minus şi aşa am ajuns la începuturile geometriei. Ne-au fascinat foarte mult numerele şi pentru noi matematica este practic regina ştiinţelor. Cu matematică poţi să înveţi orice dacă vrei“, ne spune Adrian.

A fost doar începutul, pentru că odată ce au crescut cei doi fraţi au devenit şi mai curioşi şi, spun ei, „enervant de pisălogi“ în a-i bombarda pe învăţători şi profesori cu întrebări. De la primele clase primare şi-au dezvoltat apetitul competiţional, participând la majoritatea concursurilor de matematică, pe care în marea lor majoritate le-au câştigat. Nu au numărat niciodată medaliile obţinute la această disciplină. „Nu talangele contează, ci ceea ce faci mai târziu cu matematica. Nu se face nimeni olimpic de meserie şi până la urmă niciun mare matematician nu a fost olimpic“, intervine Alexandru.

SUNT ÎNTR-A VII-A, DAR MERG LA ORE LA IX-A

În lotul naţional sunt elevi mai mari ca gemenii din Focşani, de la clasa a VIII-a şi a IX-a, şi chiar dacă va fi o pregătire centralizată în vederea Olimpiadei Naţionale baza o reprezintă studiul individual. Chiar dacă discuţia noatră cu cei doi gemeni s-a nimerit să fie în prima zi de vacanţă, întâlnirea s-a produs abia spre seară, după orele de pregătire la matematică. Contrar aşteptărilor, băieţii nu simţeau nevoia unui moment de destindere, eventual afară la joacă, ci gândul le era tot la o problemă rămasă undeva nerezolvată.

„Ne place matematica şi pentru noi asta este joaca adevărată. Când ai o pasiune nu numeri timpul, nici problemele. Lucrezi pentru că îţi place. Avem timp şi de joacă în momentele de respiro, pentru că dacă ştii cum să lucrezi ai timp pentru toate“, completează Adrian.

Profesorul de matematică cu care studiază la clasă le ştie foarte bine potenţialul şi tocmai de acea, în cursul anului şcolar care abia s-a încheiat, îi chema frecvent pe fraţii de clasa a VII-a la orele de matematică de la clasa a IX-a, pentru a-şi măsura forţele cu elevi mai mari.

Gemenii le sunt recunoscători colegilor de clasă, pentru toleranţă. „Lucrăm deja subiecte de liceu. Este mai greu, dar frumos. Profesorul de matematică de la clasa a IX-a ne-a luat tot anul la orele de geometrie vectorială, am dat şi lucrare de control. Atunci când ne lovim de probleme grele ne gândim la ele şi o săptămână - două, chiar şi noaptea“, spune Andrei, privind-o în ochi pe mama sa care dă aprobator din cap. „Se trezesc câteodată visând, deschid becul, scriu pe tablă şi mă strigă în gura mare că au descoperit ceva. Ei sunt copii mei!“, intervine în discuţie Cristina Ariton, mama geniilor.

La finalul acestui an şcolar, gemenii Ariton au fost declaraţi elevii anului la cel mai bun colegiu din Focşani, „Unirea“, iar cadoul cu care se mândresc cel mai mult este tricoul dublu pe care l-au primit de la directorul Cornel Noană. „Tricoul acela face cât toate medaliile noastre la un loc“.

COMPUN PROBLEME ÎN VACANŢA DE VARĂ

Adrian şi Alexandru lucrează deja la propria culegere de matematică, cu probleme compuse de ei, pe care vor să o finalizeze în această vacanţă. Chiar dacă pentru ei matematica este regina ştiinţelor, aşa cum le place să spună, Adrian şi Alexandru au dezvoltat şi alte pasiuni la fel de frumoase. Fac parte din clubul de robotică al liceului unde învaţă, cu rezultate foarte bune, dar îndrăgesc informatica, geografia, istoria şi astronomia.

De asemenea, devorează, dacă se poate spune aşa, cărţile de aventură. Alexandru este un împătimit al limbilor străine şi spune că a memorat nu mai puţin de 11 alfabete pe care ni le enumeră fără să stea pe gânduri: rusesc, grecesc, hiragana, katacana, kanji, chirilic, israelian, arab, egiptean, hindi şi mongol. Pentru a-şi satisface toate curiozităţile şi-ar dori ca ziua să fie dublă ca număr de ore, iar săptămânii să i se mai adauge cel puţin o zi. Şi dacă nu era suficient să enumerăm toate pasiunile celor doi, adaugam că sunt doi chitarişti de excepţie. „Suntem buni la chitară şi cântăm de obicei ca să ne relaxăm. Ascultăm şi multă muzică clasică “, ne dezvăluie gemenii.

CE VOR FACE CÂND VOR FI MARI

Atât Adrian cât şi Alexandru şi-au conturat deja drumul în viaţă. Primul vrea să facă matematică pură, al doilea informatică, cel mai probabil în străinătate, pentru dezvoltarea lor personală, deşi nu au o problemă de a studia în România, ţară în care vor să trăiască şi să muncească. Despre pasiunea lor pentru matematică, mama gemenilor spune că este foarte mândră şi recunoaşte că copiii ei au avut şansa să cunoască şi nişte profesori foarte buni, dăruiţi meseriei.

„Dacă au crescut şi au văzut un om căruia îi place ceea ce face atunci şi ei învaţă să facă respectiva materie la nivelul la care îl face cineva pasionat. La Colegiul Unirea le-a fost asigurat un climat cald, se duc cu drag la şcoală, e a doua lor casă şi îşi iubesc profesorii. Eu sunt foarte mândră de ei şi sunt mândră nu neapărat de rezultate, ci de faptul că a doua zi după probele de la Olimpiadă şi-au luat caietul şi au luat-o de la capăt spunându-mi că examenul naţional viitor se apropie. Eu mi-aş dori să-şi menţină dragostea pentru ceea ce fac, indiferent de domeniul ales care cred că este deja conturat“, ne spune Cristina Ariton, medic stomatolog de profesie.