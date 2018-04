VIDEO Mama copilului de 12 ani lovit şi înjosit de un grup de romi: „Au vrut să îi arăte că ei sunt şefii. Aşa procedează şi vor să pună monopol pe oraş“

Mario a fost luat cu forţa de pe stradă de un grup de ţigani şi dus la subsolul unei clădirii părăsite, iar acolo a fost lovit şi înjosit. Toată scena a fost filmată de unul dintre agresori, iar imaginile au fost postate pe Facebook.

Părinţii copilului au povestit că s-au mutat în luna februarie în oraşul Calafat, iar copilul a fost tot timpul urmărit, iar atactorii i-au spus că ei sunt cei care fac legea în localitate. „Au vrut să îi arăte că ei sunt şefii. Aşa procedează şi vor să pună monopol pe oraş. Am depus plângere la poliţie şi nu vrem să se mai întâmple aşa ceva. Nu este normal şi sincer să vă spun am fost în stare de şoc când am văzut imaginile“, a povestit Codruţa Resceanu, mama copilului bătut.

În imagini postate pe Facebook se vede cum băiatul de 12 ani este oprit pe stradă de mai mulţi copii, iar

aceştia încep să îl lovească pe rând cu palmele şi cu pumnii peste faţă, dar şi cu picioarele.

Oamenii legii i-au identificat pe agresori şi au deschis dosar penal pentru lovire şi alte violenţe.