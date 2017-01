Un medic chirurg din Craiova, acuzat de malpraxis de o femeie din Dolj. Pacienta doctorului: „M-a tratat cu indiferenţă şi m-a aruncat ca pe un câine“ VIDEO

Sanda Bărbuceanu, în vârstă de 48 de ani, din comuna doljeană Celaru, a povestit că în anul 2015 a descoperit în urma unui control că are un fibrom. Speriată femeia a mers la medicul chirurg Cătălin Călin Vicenţiu şi s-a operat, însă la trei zile de la intervenţia chirurgicală a început calvarul. „Imediat după operaţie am simţit un junghi în spate şi m-a dus imediat la medic. Doctorul mi-a spus că aceasta este perioada recuperatorie şi acestea sunt simptomele. Am trecut prin trei luni de chin, iar doctorul care m-a operat nu şi-a dat absolut deloc interesul. M-a tratat cu indiferenţă şi m-a aruncat ca pe un câine. Am făcut infecţie şi am fost la un pas să mor“, a povestit femeia.

Operată de un alt medic

Doljeanca în vârstă de 48 de ani a mai povestit că nici în momentul în care a ajuns în chinuri groznice din cauza sondei, medicului nu i-ar fi păsat. Sanda Bărbuceanu s-a hotărât să mearga la un alt doctor, iar după trei luni de suferinţă a fost din nou operată. „M-am dus acolo şi i-am spus, domnule doctor, trăgeţi-mi sonda asta, că nu mai pot! Nu mai pot să rezist. A ieşit pe altă uşă dânsul, a ieşit s-a urcat în maşină, a început lumea de acolo, să strige după el, domnule doctor, unde plecaţi şi o lăsaţi în halul ăsta, nu vedeţi că nu mai poate?“, a mai spus Sanda Bărbuceanu.

Medicul chirurg Cătălin Vicenţiu Călin a declarat că acuzaţiile carei i se aduc sunt nefondate, iar operaţia a decurs normal fără complicaţii. „La două săptămâni după ce s-a operat, a venit să îmi spună ca pierde urina prin vagin. Eu m-am uitat şi nu am văzut niciun fel de leziune, i-am pus sonda, şi-a smuls sonda asta nu am de unde să ştiu cert este că a plecat şi din momentul în care a plecat eu nu am mai auzit absolut nimic“, a spus medical chirurg Cătălin Vicenţiu Călin din cadrul Spitalului Miitar Craiova.

Sanda Bărbuceanu a depus plângere împotriva medicului care a operat-o de fibrom la Colegiul Medicilor Dolj, dar şi la Poliţie. Femeia susţine că dosarul este tergiversat, iar până în momentul de faţă nu a primit niciun răspuns cu privire la stadiul anchetei.

„Poliţiştii serviciul de Investigaţii Criminale efectuează cercetari sub aspectul săvârşirii infracţiunii de culpă medicală. În acest moment se aşteaptă rezultatul raportului de experiză medico-legală urmând ca la finalul anchetei să se dispună soluţii legale în consecinţă“, a spus Alin Apostol, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.