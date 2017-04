Patronul unui bar din Craiova s-a sinucis. Motivul pentru care a ales să-şi ia viaţa

Patronul barului Yes or No a fost transportat la Spitalul Judeţean din Craiova, însă a decedat ulterior din cauza complicaţilor. Ionuţ Neacşu s-a aruncat de etajul 2 al unui bloc de pe strada Dezrobirii.

Martorii au povestit că bărbatul de 33 de ani era în depresie, iar într-o fracţiune de secundă s-a întâmplat totul. A mers pe balcon şi s-a aruncat în gol de etajul doi.