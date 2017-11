FOTO VIDEO Oile unui fermier atacă baza militară de la Deveselu: „Animalele sunt mai tari ca scutul antirachetă, activează senzorii de câte ori trec prin zonă“

Dumitru Beja, un fermier din Caracal, şi-a amenajat pe câmp în anul 2008 un saivan (n.r. – adăpost) pentru oi în comuna Stoeneşti din Olt, însă animalele au devenit inamicul numărul 1 pentru americani. Oile se mişcă tot timpul prin zonă şi activează senzorii de la baza militară de la Deveselu.

Dumitru Beja nu a ştiut în 2008 că în zonă se va construi baza militară de la Deveselu şi va fi nevoit să se mute de acolo cu tot cu animale. Instituţile statului se luptă de mai bine de trei ani să îi demoleze saivanul construit la câţiva metri de gardul unităţii militare Deveselu, care găzduieşte scutul antirachetă. Bărbatul a amenajat adăpostul pe un teren extravilan al comunei Stoeneşti din Olt, însă acum a aflat că trebuie să îl demoleze pe motiv că subminează cerinţele de securitate fizică minime.

Oile sunt cele care deranjează liniştea în zonă, iar în momentul în care se mişcă activează senzorii de la baza militară din zonă. „Odată venirea americanilor şi stabilirea lor pe raza comunei Deveselu, s-a ajuns ca saivanul, care a fost construit în anul 2008, să deranjeze activitatea lor. Se pare că oile lui Dumitru Bleja sunt mai tari ca scutul de la Deveselu, dar trebuie să spunem că are titlu de proprietate pe teren şi are şi carte funciară. La articolul 4 din legea 73/2012 scrie clar că nu are voie să se construiască în apropierea unităţii militare niciun fel de constructie. Saivanul a fost construit din anul 2008, iar la momentul respectiv nu avea cum să ştie că se va construi o bază militară în zonă, însă este şi vina lui că l-a construit fără autorizaţie la vremea respectivă“, a spus Alexandru Damian (foto jos), primarul comunei Stoeneşti.

În proces cu Ministerul Apărării

Dumitru Beja se află în acest moment în proces cu Ministerul Apărării şi este decis să îşi apere titlul de propietate. „Unitatea militară din zonă şi Ministerul Apărării se prevalează de legea 73, iar Dumitru Beja, fiind proprietar, are dreptul de propietate care este sfânt. Saivanul este construit la 15 metri de baza militară, iar cei de acolo sunt supăraţi că oile le activează senzorii de fiecare dată când trec prin zonă“, a mai precizat Alexandru Damian.

Fiica lui Dumitru Beja susţine că tatăl ei este proprietar cu acte în regulă. Lupta cu MAPN-ul i-ar fi afectat sănătatea bărbatului, care a suferit între timp un ataca cerebral. „Tatăl meu este proprietar cu hotărâre judecătorească pe teren, hotărâre judecătorească pe saivan, ambele stabilind dreptul de proprietate, şi acest drept a fost înscris în cartea funciară. Eu atât pot să vă spun, alte detalii vă poate da tatăl meu, dar el a avut un atac cerebral şi nu suportă alte emoţii de a vorbi despre această situaţie“, a spus Nicoleta Beja.

Ce spun localnicii

Vestea că saivanul construit lângă baza militară de la Deveselu le-a dat de furcă americanilor a ajuns imediat şi la urechile oamenilor din comuna Stoeneşti. „Dacă are titlu de propietate nu înţeleg de ce să fie demolat acest saivan. Păi el a fost primul acolo, iar după aceea au venit şi americanii la Deveselu. Nu este normal ce se întâmplă şi instant ar trebui să îi dea dreptate. Nu înţeleg cu ce îi deranjează oile pe militari. Este adevărat că fac gălăgie, dar sunt animale. Să demolăm acum o construcţie doar din această cauză nu este normal. În momentul în care eşti proprietarul unui teren ar fi normal ca nimeni să nu poată să facă îţi facă absolut nimic, dar în România totul este posibil“, a spus Maria Popa.

Vrea despăgubiri

„Dumitru Beja solicită ca în cazul în care proprietatea sa afectează siguranţa naţională să fie despăgubit cu suma de 80.000 de lei. Vom edea în cele din urmă ce o să stabilească instant, iar abia atunci putem vorbi de daune materiale. Ţinând cont de dreptul de proprietate, normal ar fi ca omul să îşi vadă de propietatea lui, dar fiind şi unitatea militară acolo, sunt două lucruri care se bat cap în cap. Omul vrea să părăsească zona, dar să fie despăgubit“, a mai declarat Alexandru Damian, primarul comunei Stoeneşti, din Olt.

Consiliul Judeţean Olt a obţinut în primă instanţă în aprilie 2017 ca saivanul să fie demolat, iar proprietarul să fie amendat cu 3.000 de lei pentru construirea ilegală, dar Dumitru Beja a obţinut revizuirea procesului. Procesul intentat de Consiliul Judeţean Olt şi primăria Stoeneşti a fost suspendat. Jurnaliştii „Adevărul“ au solicitat un punct de vedere şi Ministerului Apărării, dar până la închiderea ediţiei nu au primit un răspuns.

Scutul antirachetă de la Deveselu a fost declarat operational în anul 2016 şi a costat aproximativ 24 de milioane de dolari. Saivanul are o lungime de 22 de metri, o înălţime de patru metri, o lăţime de şase metri şi o amprentă la sol de 132 de metri pătraţi.