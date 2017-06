VIDEO Motocicliştii sună adunarea pe litoral. Începe Seawolves Bike Fest 10, în campingul din Mamaia Nord

Întrunirea anuală organizată de Seawolves MC Romania oferă bere rece la dozatoare care vor funcţiona non-stop, tărie de întâmpinare, concursuri cu premii, concerte rock, folk şi cântări haiduceşti la foc de tabără, paradă moto, spectacol interzis minorilor, artificii şi alte surprize. După show-ul pentru adulţi se ţine un recital folk&rock cu Ionuţ Micu (tobe), Silviu Covaci şi Virgil Stoica (chitară bass).

Bikerii care vin de la distanţe mai mari de 500 kilometri vor primi schimburi de ulei gratuit, în limita a 120 motoare.

Prezentatorul evenimentului este Cristian Hrubaru de la Rock FM. Preţul unic de intrare la festival, pe perioada celor două zile, va fi de 35 lei. Accesul în camping se va face pe bază de brăţări.

„Cei care ne-au onorat cu prezenţa la ediţiile precedente ştiu că ne dăm toată silinţa ca invitaţii noştri să se simtă excelent. Iar anul acesta v-am pregătit şi mai mult şi mai bine decât în anii trecuţi. Vă aşteptăm pe toţi la mare cu braţele deschise, vreme bună, multă distracţie şi bere rece!“, promit organizatorii de la Seawolves MC Romania.

Programul Seawolves Bike Fest 10

Vineri - 9 iunie (tribute night)



METALLICA – by SCREAM INC. (Ucraina)

IRON MAIDEN – by TROOPER (Ro)

MOTÖRHEAD - by MOTORACE (Bulgaria)

PANTERA - by DOMINATION (Ro)

CARGO - by Ziua Libera (Ro)

RED HOT CHILI PEPPERS - by Romanian Hot Chili Peppers (Ro)





Sâmbătă, 10 iunie



ALTERNOSFERA

TROOPER

ZOB

LUPU CEL RAU

STONELIGHT



Pe aceeaşi temă:

Case pentru săraci, construite de motociclişti. Bikerii muncesc voluntar pe şantierul din Cumpăna

Dacă eşti motociclist, află de la un specialist în enduro cum să te fereşti de problemele în trafic