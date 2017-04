Primăria Constanţa ar putea achita firmei de salubrizare peste 90 de milioane de euro după ce a pierdut în prima instanţă un proces cu aceasta

Administratorul unic al firmei, Eduard Martin, a explicat joi, într-un comunicat de presă, cum s-a ajuns în această situaţie. El spune că Tribunalul Iaşi a decis în această săptămână să oblige Primăria Constanţa la plata sumei de 91 de milioane de euro, reprezentând penalităţi, către Polaris M Holding.





„Acest proces este unul de sine stătător şi a fost iniţiat de noi în urma refuzului Primăriei de a pune în executare o hotărâre de instanţă din 2012, care obliga primăria la aplicarea coeficientului de inflaţie sau deflaţie, după caz. Acest conflict a început între Polaris şi Primăria Constanţa încă din anul 2010, când Primăria a refuzat să aplice inflaţia tarifelor noastre”, a explicat Eduard Martin.





El a precizat că s-a adresat instanţelor deoarece nu a putut ajunge cu Primăria Constanţa la un acord.





„După un lung parcurs care a însemnat inclusiv judecata la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, am câştigat la sfârşitul anului 2012 acest proces şi primăria a fost obligată de sentinţă să aplice rata inflaţiei la zi. Acest lucru nu s-a întâmplat şi după ce am aşteptat aproape 2 ani am mers în 2014 din nou la instanţă, cu un proces nou în care am solicitat penalităţi pentru nepunerea în executare a sentinţei din 2012. Am câştigat la sfârşitul lui 2015 penalităţi de întârziere de 1% pe zi. Nici după acest demers nu s-a pus în executare hotărârea din 2012. Iar am aşteptat un an cu speranţa că se vor lua măsuri de către primărie, apoi la sfârşitul lui 2016 am deschis un alt proces de stabilire a valorii penalităţilor şi de executare a lor”, a mai afirmat Eduard Martin.





În urma acestui ultim proces, Tribunalul Iaşi a decis că Primăria Constanţa trebuie să achite către Polaris M Holding suma de 91 de milioane de euro sub formă de penalităţi de întârziere.





Eduard Martin speră ca Primăria Constanţa să înţeleagă că trebuie să aplice hotărârea din 2012 care prevede rata inflaţiei şi trebuie să înceapă un dialog cu Polaris astfel încât să nu se mai ajungă în instanţe.





Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că nu a putut fi realizată mărirea tarifelor solicitate de către Polaris M Holding deoarece această firmă nu a prezentat municipalităţii documentele cerute de lege. Edilul a precizat că în urma unui control Curtea de Conturi a decis că Primăria a făcut bine că nu a majorat tarifele pentru că documentaţie depusă nu se încadra în prevederile legale.





„Am apărat şi voi apăra până la ultima cale de atac banul public. Voi face acest lucru cu perseverenţă şi la un moment dat adevărul va ieşi la iveală. Evident, există multe semnale de alarmare la nivelul populaţiei, este o sumă mare, este o sumă uriaşă. Ea nu mi se datorează şi până nu voi avea hotărârea de instanţă definitivă şi irevocabilă, nu voi comunica pe acest subiect. Nu mă pronunţ asupra unei hotărâri de instanţă fără să cunosc motivarea, fără să-mi consult avocaţii, fără să vorbesc cu colegii din primărie”, a declarat Făgădău.





El spune că va ataca hotărârea Tribunalului Iaşi, dar că indiferent de sentinţă municipiul Constanţa nu este în faliment.





„Indiferent de rezultat, municipul Constanţa nu este în faliment şi în orice situaţie vom găsi o soluţie. Am convingerea că şi atitudinea Polaris M Holding va fi una maleabilă. Nu cred că doresc penalităţile aceastea de la municipalitate, nu cred că doresc nici să pună o presiune uriaşă pe bugetul municipal pentru a primi toţi banii dintr-o dată”, a mai spus primarul Constanţei.





Decebal Făgădău a spus că va avea discuţii cu Eduard Martin pentru a găsi o soluţie de rezolvare a problemei.





Eduard Martin, Polaris M Holding şi Radu Mazăre sunt inculpaţi într-un dosar care se judecă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie legat tocmai de atribuirea serviciului de salubrizare al Constanţei către această firmă.





Astfel, Radu Mazăre este judecat pentru că, în perioada 2008-2014, cu ajutorul omului de afaceri Sorin Strutinsky, a primit de la firma Polaris M Holding, al cărei asociat şi administrator era Eduard Martin, peste şapte milioane de euro, pentru că a asigurat acesteia câştigarea unei licitaţii organizate de Primăria Constanţa pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a oraşului pentru o perioadă de 25 de ani, ulterior fiind încheiat şi un act adiţional prin care valoarea contractului a fost majorată nejustificat cu zece milioane de lei.