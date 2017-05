Omul din „Taxiul cu bomboane“ aduce poveşti şi voie bună în secţiile de pediatrie

Ion Cristian Roman, în vârstă de 57 de ani, a devenit cunoscut în urmă cu câţiva ani, după ce clienţii săi primeau câte o bomboană la sfârşitul cursei. „Aveam întotdeauna buzunarele pline cu bomboane pentru că nu voiam să le dau bani cerşetorilor din intersecţii. Cum treceam pe Unirii, copiii strigau: «A venit maşina cu bomboane» şi de aici a plecat ideea „Taxiului cu bomboane“, povesteşte el.

De altfel, în taximetrul lui, firma Kandia a lansat batonul cu rom, arahide şi caramel, iar cei de la Editura Litera au împărţit romane. Asta pentru că, pe lângă bomboanele pe care le împărţea, taximetristul avea pe bancheta din spate şi în portbagaj o mulţime de cărţi pe care le oferea clienţilor săi care se puteau bucura de ele în timpul călătoriei. „La un moment dat, de 8 Martie, o tânără a primit o ciocolată şi un roman, în valoare de 20 de lei, în timp ce cursa făcea doar 7 lei“.

Bărbatul care a schimbat conceptul de taximetrist este inginer de profesie, dar a recurs la această meserie din nevoie. Taximetria nu este o vocaţie, spune el, dar, după ce a trecut prin două situaţii de criză, când tot ceea ce a investit în afaceri a pierdut, a fost nevoit să apeleze la această soluţie, ca să se întreţină.

Gaşca din spital

După ce a adus zâmbete în rândul clienţilor din maşina sa, Ion Cristian Roman s-a gândit că poate să facă mai mult. Aşa că a intrat în spitalele de copii, pentru a le aduce o bucurie şi celor care nu puteau ajunge la el. Pe lângă cadourile pe care le dăruieşte de sărbători, cu ajutorul voluntarilor, a introdus conceptul de „Seară de poveste în secţiile de pediatrie“.

Proiectul Asociaţiei „Taxiul cu bomboane“ a debutat în 2014 şi de atunci, de trei ori pe săptămână, între orele 19.00 şi 21.00, el şi voluntarii săi merg la copiii internaţi în spitalele bucureştene şi îşi petrec câteva ore alături de micii pacienţi. „Proiectul se derulează la trei mari spitale din Bucureşti: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu», Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Marie Curie» şi Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alfred Rusescu», dar şi la Constanţa, Drobeta Turnu Severin şi, în curând, la Galaţi. Numai în Bucureşti am o echipă de peste 100 de oameni care vin să le citească poveşti copiilor“, spune bucureşteanul.

Voluntarii, reuniţi în „Gaşca colorată“, se îmbracă în culori vii, pe cap au întotdeauna o pălărie fistichie, iar pe nas îşi pun un burete colorat, numai bun de tras de el. Câteodată, recunoaşte el, ajunge singur la spital, voluntarii find implicaţi în alte activităţi. La chemarea sa au răspuns oameni de diferite profesii: avocaţi, medici, asistente medicale, casnice, dar şi corporatişti.

„Cei mici au nevoie de povestea noastră“

Taximetristul spune că micuţii bolnavi au nevoie de poveşti, dar nu numai de atât. „Cei mici au nevoie de noi, de povestea noastră, de dragostea noastră. Poţi să le citeşti dintr-o carte de telefon şi ei te ascultă. Într-o seară, le-am citit dintr-o carte de geografie şi au fost la fel de interesaţi ca şi atunci când le-am spus aventura prinţesei de gheaţă“, mărturiseşte Ion Cristian Roman. Copiilor le plac foarte mult şi ghicitorile, iar din recuzita lui Roman nu lipseşte niciodată o astfel de carte. El spune, că, la un moment dat, un manager al unei unităţi medicale l-a chemat şi l-a întrebat: „Domnule Roman, nu ştiu ce le spuneţi seara că a doua zi dimineaţa, copiilor le ies mai bine analizele“.

Pe lângă cartea de citit, oamenii cu suflet au întotdeauna la ei şi dulciuri şi fructe, pe care le dăruiesc micilor pacienţi. „Noi le punem întrebări copiilor din salon şi, dacă unul răspunde corect, toţi cei prezenţi primesc ceva dulce sau un fruct. Vrem, în acest fel, să le insuflăm spiritul de echipă“, spune el.

Cănuţa cu bomboane

La început, îşi aminteşte el, era aproape singur. „În primul an, am ajuns la un spital cu portbagajul maşinii plin cu portocale şi am făcut multe drumuri de la intrare până pe secţii cărând câte o lădiţă cu fructe. În al doilea an, am dat un anunţ pe Facebook că am nevoie de voluntari şi s-a adunat în faţa spitalului o mare de oameni“, îşi aminteşte el.

Ajutat de sponsori, a reuşit să facă mai multe proiecte pentru cei mici. De Paşte, a iniţiat proiectul „Un pui de pernă pentru un pui de om“, mulţi copii internaţi în spitalele din Bucureşti cu lunile primind o pernă pe care să doarmă. Dacă este 1 Iunie, este „Cănuţa cu bomboane“, iar de Crăciun – „Ciorăpelul cu bomboane“. În august, înaintea deschiderii şcolilor, copiii primesc rechizite, dar şi o cănuţă cu bomboane, pentru ca trecerea de la vacanţa de vară la prima zi de şcoală să nu fie atât de tristă.





Gaşca veselă, la Constanţa FOTO Mariana Iancu

Excursie de o zi la Constanţa

Cum copiii au nevoie de atenţie din partea noastră nu doar de sărbători, taximetristul a decis că trebuie să facă mai mult. Aşa s-a născut proiectul „De vorbă cu delfinii“. Lunar, elevii unei şcoli speciale din Bucureşti sunt aduşi pentru o zi la Constanţa, unde vizitează Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, urmăresc un spectacol cu delfini, vizitează acvariul şi fac o plimbare la malul Mării Negre.

Recent, bucureşteanul a fost însoţit în excursie la Constanţa de copiii de la Şcoala gimnazială specială nr. 5 din Bucureşti. 35 de copii s-au bucurat de spectacolul oferit de Chen-Chen şi Ni-Ni. Cei doi delfini de la complexul din Constanţa au smuls ropote de aplauze de la copiii cu nevoi speciale, care îi vedeau pentru prima dată. După spectacol, ei au vizitat microrezervaţia, apoi s-au jucat în curtea complexului, bucurându-se de fiecare clipă petrecută aici. „Sunt copii care provin din medii sociale defavorizate, care au fost diagnosticaţi cu debilitate mintală. Majoritatea nu au văzut niciodată marea sau delfinii“, spune Florentina Matache, directoarea şcolii care i-a însoţit pe copii în această excursie.





Cu copiii la Delfinariu FOTO Ştefan Evanghelie

Alexandra are 9 ani şi jumătate. Aleargă încontinuu prin curtea complexului. Este fericită şi are multe de povestit acasă părinţilor. „Mi-a plăcut cum săreau delfinii, cum înotau. Am fost şi la plajă şi a fost foarte frumos“, spune fetiţa, cu zâmbetul larg. Un alt copil, privind la jocul delfinilor, a exclamat înmărmurit: „Nu pot să cred“. Mulţi dintre ei nu au văzut niciodată marea, netrecând niciodată graniţa invizibilă dintre Bucureşti şi restul ţării. Întrebat de ce îşi dăruieşte tot timpul copiilor, Ion Cristian Roman a răspus simplu: „Pentru că îi iubesc“.

„Copiii nu mai voiau să se externeze“

Proiectul „Luna poveştilor în secţiile de pediatrie“ se derulează de doi ani şi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, sufletul acţiunii fiind jurnalistul Raluca Butan, de 39 de ani. După ce au obţinut aprobările necesare, Raluca Butan, împreună cu 20 de voluntari şi câţiva elevi de la Şcoala „Ciprian Porumbescu“ din Constanţa, au mers pe secţie în fiecare seară, de la Sfântul Nicolae până după Crăciun, şi le-au citit poveşti copiilor. „Unii nu mai voiau să se mai externeze, simţindu-se foarte bine alături de noi, aşteptând serile cu multă emoţie“, mărturiseşte Raluca.





Raluca Butan citeşte poveşti copiilor din Constanţa FOTO Arhivă personală

Anul trecut, au reluat proiectul şi, pe lângă serile de poveşti, i-au strâns pe micuţi într-un salon amenajat de cei de la Asociaţia „Dăruieşte aripi“ şi pus la dispoziţie de conducerea secţiei. „Aici, ne-am jucat diverse jocuri, am desenat şi astfel le-am făcut serile mai frumoase“, spune voluntarul. Acum, vor ca proiectul să se deruleze şi în timpul anului şi, o dată pe săptămână, joia. De altfel, cu una dintre fetiţe, orfană de ambii părinţi, din Cuza Vodă, ea şi alţi câţiva voluntari se întâlnesc lunar, atunci când micuţa este adusă de sora mai mare la spital pentru analize, fiind diagnosticată cu o formă gravă de psoriazis.