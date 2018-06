Experţi europeni în patrimoniu vin la Constanţa pentru evaluarea Cazinoului

Arhitectul Daniela Costea, reprezentant ARCHÉ, a anunţat că experţii vor veni vineri, 8 iunie, la Constanţa, unde vor sta câteva zile pentru a evalua starea Cazinoului şi pentru a stabili soluţiile optime de reabilitare a edificiului de patrimoniu.

ARCHÉ este asociaţia pentru protejarea patrimoniului din România, care a reuşit includerea Cazinoului pe lista Europa Nostra - principala organizaţie de patrimoniu european, patronată de celebrul tenor Placido Domingo.

Experţii Europa Nostra vor oferi studiul lor pentru a fi consultat de autorităţile române care sunt responsabile de starea Cazinoului: Primăria Constanţa şi Compania Naţională de Investiţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Pe lista celor mai periclitate 7 monumente din Europa se află: Bisericile post-bizantine din Moscopole şi Vithkuq, Albania; Centrul istoric din Viena, Austria; Monumentul Buzludja, Bulgaria; Mănăstirile şi schitul David Gareji, Georgia; Cazinoul din Constanţa, România (nominalizat de Asociaţia ARCHÉ); Orfelinatul grec Prinkipo, Insula Prinţilor, Turcia; Fabrica de gheaţă Grimsby, Marea Britanie.

Vestea a fost dată la dezbaterea organizată miercuri, 6 iunie, la Biblioteca Judeţeană I.N.Roman din Constanţa, de Asociaţia Expert Forum împreună cu Centrul pentru Resurse Civice din Constanţa şi catedra de Jurnalism a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa.

„Cazinoul din Constanţa - istorie, conservare, restaurare şi viitor“ face parte din proiectul „Europa MEA - Active Citizens for an Accountable Europe“ al Asociaţiei Expert Forum, un proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Europe for Citizens.

Derulat la Constanţa şi la Cluj-Napoca, proiectul încurajează şi sprijină activismul la nivel local. Ca parte a proiectului, echipe de cetăţeni vor monitoriza pe parcursul anului 2018 mai multe subiecte de interes la nivel local, precum Cazinoul Constanţa şi Piaţa Ovidiu.

Studenţii de la Jurnalism, profesorii de la Universitatea Ovidius şi ceilalţi participanţi din societatea civilă au căzut de acord că un edificiu-simbol cum este Cazinoul trebuie să devină un centru cultural al oraşului, care să reunească spiritul creativ, iniţiativa şi promovarea valorilor turistice ale Constanţei şi ale Dobrogei.

Cu câteva ore înainte, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, vicepremierul Paul Stănescu - ministru al Dezvoltării și Administrației Publice (MDRAP), asistat de secretarul de stat MDRAP Adrian Ionuț Gâdea, a semnat cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Ţuţuianu, contractele pentru reabilitarea Muzeului de Arheologie şi a Mormântului pictat hipogeu de la Constanţa.

„Să sperăm că o dată cu schimbarea Legii achiziţiilor publice, care a fost o frână în dezvoltarea României, la fel ca firmele contestatare nocive, lucrurile să se schimbe. Guvernul va publica Normele de aplicare cât de curând la OUG-ul adoptat“, a precizat vicepremierul Stănescu.

Acest lucru este de aşteptat să se se întâmple şi în cazul Cazinoului din Constanţa, aflat la a patra licitaţie publică în urma contestaţiilor repetate. „Poate aceste obiective nu vor avea soarta Cazinoului“, a spus Marius Ţuţuianu despre obiectivele care urmează să intre în procedura de licitaţie publică pentru adjudecarea lucrărilor de reparaţii.

