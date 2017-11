Incendiu la fosta fabrică de bere din Cluj. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din zonă, iar trei autospeciale au intervenit la faţa locului

UPDATE 20.55. Reprezentanţii ISU aflaţi la faţa locului susţin că incendiul a fost localizat şi va fi stins în scurt timp. S-a confirmat şi că incendiul a izbucnit la subsolul clădirii. ”E vorba de subsolul imobilului, o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi unde era amenajat un atelier de producţie boxe auto. Am evacuat din cladire aproximativ 70 de persoane, incendiul e localizat, iar situaţia se află sub control”, a declarat Ciprian Cornea, reprezentant al ISU, pentru Adevărul.

UPDATE: 20:30. „Ultimele informaţii sunt că ardea subsolul clădirii, iar două autospeciale şi 10 cadre se află la faţa locului şi intervin. O a treia autospecială cu apă urma să ajungă acolo, pentru a le acorda spijin. Deocamdată nu ştim exact circumstanţele şi nu ştim cât de mari sunt pagubele”, a afirmat Ciprian Cornea, reprezentant ISU Cluj.

Mai multe persoane se găseau, în această seară, într-o sală de sport situată în apropierea imobilului care a luat foc. Maximilian Bute, unul dintre tinerii aflaţi la sala Beyond, susţine că a anunţat la pompieri faptul că o clădire a luat foc. ”Jandarmii nu au evacuat o sală de sport aflată chiar lângă locul unde ardea deja. Am ieşit noi de la sala Beyond, după ce am sunat la pompieri. Ne-au zis nouă să ieşim, dar mai era o sală cu intrarea lângă clubul Midi, iar sala aia se află chiar lângă locul unde ardea. Ei nu ştiau, noi le-am zis să iasă”, a declarat Bute.