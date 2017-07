Ikaria, insula unde oamenii au uitat să moară. Secretele localnicilor din Marea Egee care depăşesc frecvent 90 de ani

În 1943, un veteran de război grec, pe nume Stamatis Moraitis, a venit în Statele Unite pentru a-şi trata braţul rănit. El a supravieţuit după ce a fost împuşcat în război, a scăpat în Turcia şi, în cele din urmă, a traversat Atlanticul în SUA. Moraitis s-a stabilit în Port Jefferson, New York, o enclavă de concetăţeni din insula sa natală, Ikaria, relatează Dan Buettner, pentru The New York Times.



Şi-a găsit repede un loc de muncă. Mai târziu, s-a mutat la Boynton Beach, Florida. Moraitis s-a căsătorit, a avut trei copii şi ş-a cumpărat o casă cu trei dormitoare şi un Chevrolet din 1951. Într-o zi, în 1976, Moraitis a simit că respiră foarte greu. Urcatul scărilor a fost o corvoadă;



După analize, medicul său a concluzionat că suferă de cancer pulmonar, diagnostic confirmat de mai mulţi medici. I s-a spus că mai are nouă luni de viaţă. Era la mijlocul anilor '60. În loc să caute un tratament agresiv pentru cancer, el s-a hotărât să se întoarcă acasă, în Ikaria, unde putea fi îngropat cu strămoşii săi într-un cimitir umbros de stejari cu vedere la Marea Egee. Moraitis şi Elpiniki, soţia sa, s-au mutat la părinţii săi în vârstă, într-o casă mică şi albă, pe două hectare de podgorii în partea de nord a Ikariei.

„Dacă tot mor, să mor fericit”

La început, şi-a petrecut zilele în pat. Duminicile, urca dealul la o mică capelă ortodoxă grecească, unde bunicul său a servit odată ca preot. Când prietenii din copilărie au descoperit că s-a mutat înapoi, au început să-l viziteze în fiecare după-amiază. Vorbeau ore întregi, activitate care implică invariabil o sticlă sau două de vin produse local.



„Dacă tot mor, să mor fericit”, s-a gândit el. În lunile care au urmat, s-a întâmplat ceva ciudat. El spune că a început să se simtă mai puternic. Într-o zi, simţindu-se ambiţios, a plantat nişte legume în grădină. Nu se aştepta să apuce să le recolteze, dar se bucura de soare, respirând aerul marin. Nouă luni au venit şi au plecat. Moraitis nu a murit. În schimb, şi-a cules grădina şi, simţindu-se încurajat, a curăţat şi podgoriile familiei. Dimineaţa se trezea când dorea, lucra în podgorie până la mijlocul după-amiezii, lua prânzul şi apoi trăgea un pui de somn lung. Seara, mergea adesea la taverna locală, unde juca domino până la miezul nopţii. Anii au trecut. Sănătatea sa continua să se îmbunătăţească. La trei decenii şi jumătate mai târziu, are 97 de ani şi a scăpat de cancer. Nu a făcut chimioterapie, nu a luat medicamente şi nu a urmat vreo terapie. „Tot ce a făcut a fost să se mute acasă, în Ikaria”, scrie pentru „The New York Times“ Dan Buettner, autorul cărţii „Blue Zones: Lessons For Living Longer From The People Who’ve Lived The Longest” (Zone albastre: lecţii de longevitate de la oamenii care au trăit cel mai mult”-nr).





Insua Ikaria.

Unul din trei ajunge la vârsta de 90 de ani

Istoria acestei mici insule din Marea Egee este la fel de dură precum este relieful. Zona a fost ţinta invaziei persanilor, romanilor şi turcilor, care i-au forţat pe locuitorii săi să se adăpostească în interiorul insulei. Rezultatul: o cultură izolată bogată în tradiţii, valori familiale - şi longevitate.



Astăzi, Ikarienii sunt aproape în întregime feriţi de demenţă şi unele dintre bolile cronice care-i afectează pe americani; Unul din trei icarieni ajunge la 90 de ani. O combinaţie de factori explică această stare de fapt, inclusiv geografia, cultura, dieta, stilul de viaţă şi perspectivele. Locuitorii insulei se bucură de un vin roşu puternic, jocuri domino până târziu în noapte şi un ritm relaxat de viaţă care ignoră ceasurile, explică Dan Buettner în cartea „Blue Zones: Lessons For Living Longer From The People Who’ve Lived The Longest” (Zone albastre: lecţii de longevitate de la oamenii care au trăit cel mai mult”-nr).



Lecţii de longevitate

Ikarienii au împletit reţeta pentru longevitate în cultura şi stilul lor de viaţă. Unul dintre secretele dietei lor este lapte de capră, o sursă excelentă de calciu, potasiu şi triptofan, hormonul care ameliorează stresul. Este, de asemenea, hipoalergenic şi poate fi, de obicei, tolerat de persoanele care prezintă intoleranţă la lactoză.





Ikarienii cu cea mai lungă durată de viaţă erau oameni săraci care locuiau în munţii insulei. Ei făceau involuntar mişcare fizică prin grădinărit, plimbându-se la casa vecinilor sau muncind în gospodărie.









Icarieni. FOTO: island-ikaria.com





Dietă mediteraneană





Ikarienii consumă o variantă a dietei mediteraneene, cu o mulţime de fructe şi legume, cereale integrale, fasole, cartofi şi ulei de măsline. Oamenii din Ikaria se bucură să bea ceaiuri din plante cu familia şi prietenii, iar oamenii de ştiinţă au descoperit că ceaiurile lor sunt bogate în antioxidanţi. Rozmarinul sălbatic, salvia şi oregano acţionează de asemenea ca un diuretic, care poate menţine tensiunea arterială sub control, eliminând excesul de sodiu şi apă.





Somnul de după-amiază

Ikarienii au obiceiul de a face o pauză de somn după-amiaza. Persoanele care au un somn regulat au şanse de 35% mai mici de a muri de boli de inimă. S-ar putea sa fie din cauza faptului ca somnul scade hormonul de stres şi permite inimii să se odihnească.

Ikarienii au fost, în mod tradiţional, creştini greco-ortodocşi. Calendarul lor religios prevede perioade lungi de post - aproape jumătate din an. Restrictia calorica - un tip de post care taie aproximativ 30% din calorii din dieta normala - este singurul mod dovedit de a încetini procesul de îmbătrânire la mamifere.

Ikarienii favorizează conexiunile sociale, care s-au dovedit a fi benefice pentru sănătatea generală şi longevitate.

Aerul curat, brizele calde şi terenul accidentat îi stimulează să aibă un stil de viaţă activ.

