Copil de 8 ani, strivit de o cruce când se întorcea de la mormântul fratelui. „Abia am ridicat piatra, să poată ieşi de sub ea“

„Ieri am fost cu băiaţelul meu de 8 ani în cimitir, să-i ducem o floare frăţiorului lui, care ar fi avut 10 ani. Când să ieşim dintre morminte, o cruce de piatră a căzut peste el şi l-a strivit. Abia am ridicat piatra, cu mama mea, ca să poată ieşi de sub ea”, a spus mama copilului, potrivit stiridecluj.ro.