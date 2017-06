Untold sau Neversea? PR-ul Adrian Chereji vorbeşte despre „canibalizarea” celor mai mari festivaluri din ţară

Organizatorii Untold extind în România modelul de succes al celui mai mare festival de muzică electronică din România. Circa 150.000 de persoane sunt aşteptate să asculte pe plaja din Constanţa, între 7 şi 9 iulie, peste 100 de artişti în cadrul primei ediţii ale unui nou festival, intitulat Neversea. Capetele de afiş sunt Jason Derulo, Rita Ora, Dua Lipa, Tiësto, Fatboy Slim şi Afrojack.



Deşi Untold are un buget aproape dublu (10 milioane de euro, faţă de 6 milioane ai Neversea) şi un line-up de circa 200 de artişti, dintre care 7 dintre primii DJ ai lumii, l-am întrebat pe Adrian Chereji, directorul de marketing şi comunicare al festivalului dacă nu există pericolul „canibalizării” celor două evenimente. Plus am aflat cum s-a născut Neversea şi încotro se întreaptă, ce nu trebuie să ratăm anul aceste de la ambele festivaluri.

Cum s-a născut ideea unui festival la malul Mării Negre?

Din dorinţa de a continua povestea Untold de la Cluj; dacă aici am reuşit să creăm un festival care s-a dovedit a fi mai mult decât un eveniment, o experienţă unică, care a pus în valoare oraşul, zona, Transilvania şi care a adus beneficii comunităţii, ne-am dorit să dezvoltăm un eveniment similar în altă zonă a ţării cu mare potenţial. Nu ascundem faptul că ne-am dorit, de asemenea, să ne consolidăm poziţia de organizatorii numărul 1 din România de evenimente, care pot spune că au în portofoliu primele două evenimente mari de tip festival din România, fiindcă şi festivalul de la mare va fi automat al doilea după Untold ca dimensiune şi ca număr de participanţi.

Neversea va fi organizat pe plajă la Constanţa Neversea va fi organizat pe plajă la Constanţa

Ce înseamnă Neversea în cifre, comparativ cu Untold, în ceea ce priveşte număr de spectatori, buget şi trupe?

La Neversea, care se desfăşoară în trei zile, spre deosebire de cele 4 zile ale Untold, aşteptăm 150.000 de persoane. La Untold 2016 au participat 300.000 de spectatori. Bugetul Neversea este de 6 milioane de euro, în timp ce la Untold vorbim despre 10 milioane de euro. La Neversea vor veni circa 150 de artişti, în timp ce la Untold vin circa 200.

De ce la Constanţa?

Ne-a uitat cu mare atenţie să vedem în ce zonă a ţării ar putea funcţiona un astfel de eveniment, care să pună în valoare şi zona, pe lângă line-up, să aibă şi un potenţial turistic deosebit. Dacă Transilvania are acest potenţial dat de regiune, de istoria locului, de mitologie, Constanţa are potenţialul dat de experienţa pe care poţi s-o ai vara când mergi la mare. Ideea de face un al doilea produs al nostru a venit în 2015 pe final, după care anul trecut am început să anlizăm toate posiblităţile, iar la sfârşitul lui 2016 am avut primele întâlniri cu autorităţile din Constanţa. Am făcut calculele cu foarte mare atenţie cu privire la infrastructură, logistică, am discutat cu furnizorii şi numai apoi am început discuţiile concrete cu autorităţile. La începutul lui martie am anunţat intenţia de a lansa un festival la mare, moment în care noi mai analizam câţiva indicatori cum ar fi perioada exactă, locaţia. Aceste detalii le-am stabilit peste o lună, în aprilie, timp în care am analizat feedback-ul primit de la comunitatea locală în ceea ce priveşte perioada şi locul desfăşurării.

Cum au fost alese data şi locul desfăşurării festivalului?

Am ales Constanţa, şi nu Mamaia, la începutul lunii iulie, şi nu în sezon, pentru că nu ne-am dorit să facem un eveniment care să concureze cu ce deja exista sau să distrugă ceea ce se întâmpla până atunci. Noi am vrut să completăm ceea ce exista pe piaţa de evenimente de pe litoral. Unele evenimente deja există în Mamaia, există un festival de tradiţie, şi există ale evenimente care se desfăşurau în altă perioadă a anului. De asemenea, litoralul are o capacitate de circa 300.000 de turişti şi care-şi atinge potenţialul maxim la mijlocul lunii iulie – începutul lunii august. Prin Neversea ne-am dorit să ajutăm şi comunitatea, prin crearea de interes pentru zonă şi în afara vârfului de sezon. Pe de altă parte, ne-am dorit să nu întâmpinăm aceeaşi problemă pe care o întâmpinăm la Cluj în fiecare an cu lipsa locurilor de cazare. La începutul lunii iulie, ocuparea hotelurilor e de circa 50%, însemnând că restul de locuri pot fi ocupate de festivalieri. Ne-am uitat şi la istoricul meteo pentru a alege weeked-ul cu şansele cele mai mici de ploaie.

Cum a fost aleasă plaja?

Am luat în calcul mai multe plaje. Am vrut să fie o plajă mare, care să ne poată permite să creştem de la ediţie la ediţie. Toate plajele analizate au peste 100.000 de metri pătraţi, una dintre ele chiar 200.000 mp. Chiar dacă anul acesta vom folosi mai puţin de suprafaţa maximală vrem să avem posibilitatea să dezvoltăm festivalul. În cazul în care vor fi probleme cu una dintre plaje, festivalul se va ţine pe altă plajă, deci din punctul acesta de vedere suntem acoperiţi.

Nu credeţi că se poate ajunge la „canibalizarea” celor două festivaluri?

E foarte important să se înţeleagă că noi nu ne-am dorit să creăm o copie la scară mai mică sau mai mare a Untold la Mare, noi ne-am dorit să inventăm o altă poveste să dezvoltăm un nou eveniment, cu un concept nou, cu o identitate nouă, care să se muleze pe potenţialul, pe specificul litoralului românesc şi care să se poată dezvolta independent de festivalul de la Cluj. Neversea va avea în timp potenţial la fel de mare ca UNTOLD, din toate punctele de vedere: concept, eveniment, locaţie, artişti dar şi număr de spectatori!



Nu există potenţial de a se canibaliza deoarece cele 2 evenimente sunt concepute să deservească două zone. Untold e la ora actuală e un festival internaţional, iar de oriunde ai fi din România îţi doreşti să ajungi la Untold. Cu siguranţă şi festivalul de la Mare are acelaşi potenţial şi ne dorim să ajungă un fenomen internaţional. Experienţele sunt diferite: Untold are ceva unic în lume din câte ştiu eu– e singurul festival care se desfăşoară în centrul unui oraş şi asta pentru că infrastructura ne permite acest lucru: avem o sală polivalentă, un stadion şi un parc într-un singur loc. Aceasta este o experienţă inedită deoarece tot ce înseamnă accesibilitate, facilităţi sunt la îndemână. Experienţa de la malul mării este într-un oraş de asemenea, dar e la malul mării, oamenii vin pregătiţi într-o altă stare.

Plus că piaţa de evenimente din România nu este saturată, având încă un foarte mare potenţial. Pe de altă parte, România este din ce în ce mai atractivă şi pentru străini şi până la urmă pariul pentru orice organizator de evenimente este să devină interesant la nivel internaţional, iar în când vei putea să spui că ai peste 50% din public din străinătate nu se va mai discuta nici la nivel de supoziţie despre canibalizare pentru că deja publicul vine de peste tot din lume.

Dua Lipa vine pentru prima dată în România la Neversea. FOTO: FB-ul artistei Dua Lipa vine pentru prima dată în România la Neversea. FOTO: FB-ul artistei

Care este diferenţa între line-up-urile celor două festivaluri?

Neveresea are un line-up foarte bun, la fel de bun ca Untold, doar că sunt genuri diferite. Dacă la Untold avem primii 7 DJ din top 10 DJ ai lumii, acolo ne bucurăm să avem câteva nume mari pe genul muzical live: Rita Ora, Jason Derulo şi Dua Lipa, care vin pentru prima dată în România. Sigur, numărul de artişti este mai mare peste 200 la Cluj, iar la mare sunt circa 150. La Cluj avem un festival de 4 zile, la mare sunt 3 zile. Nu vrem să facem neapărat o comparaţie între cele două evenimente, experienţele sunt diferite, mai degrabă am vrea să le interpretăm ca fiind două evenimente complementare. Anul acesta la Cluj ne concetrăm pe DJ- vorbim de peste 25 de DJ foarte aşteptaţi care au piese pe toate radiourile comerciale din lume.

La Cluj experienţa e centrată pe artişti care sunt puşi în valoare şi de scena impresionată, de producţia extraordinară, în general aici cam toţi artitştii sunt main stream, foarte comerciali. Şi la mare avem artişti comerciali despre care ţi-am spus, dar acolo am reuşit să construim şi ale scene, unele mai de underground, iar pe altele vor fi puşi în valoare artişti de notorietate care nu au fost de mult în România precum Fatboy Slim.

Câţi străini au fost anul trecut la Untold? Din ce judeţe au venit românii?

La Untold au fost circa 30.000 de participanţi străini, în creştere faţă de prima ediţie. Ne aşteptăm anul acesta la o creştere şi mai mare şi se vede asta deja din vânzările de bilete. Cei mai mulţi sunt din Marea Britanie, Belgia, Olanda, ţări cu cea mai mare experienţă la capitolul festivaluri de acest gen. La Neversea, străinii vin mai mult din tările limitrofe care au şi ele deschidere la Marea Neagră.

Anul trecut, la Untold 20% dintre participanţi au fost din judeţul Cluj, 20-25% din Bucureşti şi restul din celelalte judeţe ale României.



Armin van Buuren a făcut unul dintre cele mai reuşite momente Untold 2016. FOTO: Untold Armin van Buuren a făcut unul dintre cele mai reuşite momente Untold 2016. FOTO: Untold

Nu credeţi că veţi există pericolul ca cei 20-25% de fani Untold din Bucureşti să meargă la Neversea?

Deocamdată pariul e câştigător pentru noi. Numărul celor care au cumpărat bilete şi abonamente din Bucureşti la Untold nu a scăzut. Nu cred că se va întâmpla asta nici de acum înainte. De la început am pornit de la permisa că nu se va pierde, pentru că sunt experienţe diferite. Cei care sunt din Bucureşti merg oricum la mare în fiecare an, dacă eşti bucureştean cel puţin o dată pe lună mergi la mare fiindcă e foarte aproape. Pentru bucureşteni, şi asta e o părere pe care o primim de la fanii din capitală, unul din lucrurile care dau un farmec deosebit festivalului este faptul că se întâmplă în Cluj-Napoca. E clar că indiferent de ce line-up e la mare, Cluj-Napoca are un alt potenţial pentru cei care vin din Bucureşti, e o atracţie.

Dacă totul merge bine cu Neversea, vă gândiţi şi la încă un mare festival la Timişoara de exemplu, care va fi în 2021 Capitala Europeană a Culturii? Nu excludem în niciun caz intenţia de a dezvolta alte evenimente. Faptul că noi am mers acum la Constanţa nu a fost o întâmplare, au fost mai multe motive legate de potenţialul zonei, de intenţia de a dezvolta un nou concept şi am găsit şi o administraţie locală deschisă care a crezut potenţialul nostru. Noi am avut discuţii şi interes faţă de mai multe zone cu potenţial din România, nu excludem varianta ca la un momet-dat să mai dezvoltăm un concept şi în altă zonă, doar că va fi cu foarte mare atenţie să dezvoltăm proiecte care să completeze ceea ce am făcut până acum. Untold este la ora actuală un festival, dar noi ni-l închipuim ca pe un univers din care pot face parte mai multe elemente. Festivalul Untold este un element, Neversea este un alt element din universul mare al poveştii fantastice pe care o construim pentru România, dar de ce nu, ne dorim să scriem o poveste nespusă a Transilvaniei care poate să însemne un roman fantastic de succes, de să nu avem şi noi un Harry Potter transilvănean care să devină un fenomen internaţional, care mai apoi poate să devină o franciză de film de succes. Intenţiile şi planurile noastre sunt mari, nu ne e frică să privim departe şi să ne propunem să facem lucruri extraordinare. E posibil să apară şi alte lucruri dar toate vor face parte universul acesta mare, universul fantastic pe care-l creăm noi, pentru că ne-am dat seama că zona aceasta de fantasy are cel mai mare potenţial pentru tineri.

Ce să concerte să nu ratăm la Neversea?

Cu siguranţă foarte mulţi vor dori să-i vadă pe cei trei de care spuneam Jason Derulo, Rita Ora şi Dua Lipa, care sunt pe toate radiourile şi televiziunile în ultimii ani.

Cât de greu a fost să aduceţi astfel de artişti la prima ediţie a unui festival, având în vedere că Bogdan Buta (managerul Untold) spunea că la prima ediţie Untold s-au oferit onorarii duble artiştilor pentru a veni?

Aşa este, la prima ediţie Untold a fost mult mai greu. Pentru a doua şi a treia ediţie Untold şi prima ediţie Neversea sigur că s-au deschis mai uşor nişte uşi, deoarece deja exista istoricul, artiştii şi-au dat seamă că România are un foarte mare potenţial şi foarte multă lume îi aştepată aici. Foarte mulţi artişti au spus că îşi doresc să vină la Untold după ce au fost la primele ediţii. Asta nu înseamnă că din punct de vedere financiar putem vorbi de favoruri, artiştii mari indiferent de nivelul evenimentului au planuri tarifare care depind de locaţie şi de numărul de participanţi.

Când începi de la zero un festival, „foarte greu” e puţin spus. Problema nu e tot timpul de bani, ci în primul rând de încredere. Un artist mare nu doreşte să fie anunţat la un eveniment care nu se întâmplă, sau care nu are participanţi sau suferă din punct de vedere al organizării. Odată ce i-ai convins că ai potenţialul de a organiza un astfel de eveniment, se poate trece la alte detalii precum partea financiară. Artiştii străini nu sunt mercenari, pentru ei e un angajament foarte serios. Ei nu doresc să apară undeva doar pentru că li s-a promis un onorariu mai mare, dacă există riscul ca evenimentul să nu se întâmple. Pentru ei imaginea e foarte importante. Lumea nu-şi închipuie ce armată de oameni este în spatele unor artişti mari, care decide foarte multe lucruri pentru ei.

Ce experienţe nu trebuie să ratăm la Neversea?

Plaja va fi extraordinară, avem o scenă amplasată la ţărmul mării, exact la intrarea în apă. Acolo toţi oamenii vor sta cu faţa către mare. Ea va fi deschisă până dimineaţa, acolo vor putea experimenta răsăritul la malul mării pe muzică. O parte dintre partenerii noştri de la Untold, vorbim de aproape 80%, au înţeles potenţialul şi ne-au susţinut şi cu Neversea şi vor oferi momente interesante la malul mării.

Spuneai că preţul biletelor nu acoperă 100% din bugetul festivalului, fiind nevoie de participarea financiară a partenerilor. În ce constă această participare?

Undeva la 40% din bugetul total este contribuţia partenerilor, circa 30 la Untold şi 20 la Neversea (din care 80% sunt parteneri comuni).

Ştiu că Garda de Mediu a făcut anul trecut măsurători sonometrice la sesizarea unor locuitori deranjaţi de zgomotul provenit de la concertele Untold. Au existat probleme în urma măsurătorilor? Luaţi în calcul instalarea unor dispozitive care să diminueze disconfortul locuitorilor din zonă?

Nu au fost probleme cu Garda de Mediu. Noi luăm în calcul variantele astea, dar atâta vreme cât nu există o problemă reală în comunitate... Eu cred că clujenii au înţeles beneficiile aduse de un astfel de eveniment şi au devenit mult mai înţelegători cu noi, lucru pentru car ele mulţumim. Cred că au înţeles şi faptul că nu ai cum să construieşti un eveniment mare care să aducă notorietate şi mulţi bani la bugetul local – şi aici mă refer la bugetul fiecărui om – pentru că anul trecut au fost peste 30 de milioane de euro care au fost atrase în comunitate, bani care s-au împărţit de la oameni care şi-au închiriat o cameră, un apartament până la taximetrişti sau operatori de restaurante şi terase. Un prieten din Bucureşti îmi spunea că a treia zi de festival a fost la o plimbare în centru şi a văzut un local care avea pus un anunţ: „Nu intraţi, nu mai avem băutură şi mâncare”. Asta e o dovadă clară că toată lumea are de câştigat. Cred că oamenii au înţeles.