VIDEO Fetiţa unor români din Spania, refuzată la înscrierea în evidenţele statului român. Aberaţia din Codul Civil românesc

Daria Ioana s-a născut în Spania, pe 18 martie 2015, în urma relaţiei Iulianei cu Marian Sibu. La naşterea copilului, Iuliana nu era divorţată de fostul soţ, deşi se afla de câţiva ani într-o altă relaţie.

Autorităţile iberice au scris pe actul de naştere al Dariei atât numele de familie al mamei, Manolache, cât şi pe cel al pretinsului tată biologic, Sibu, deşi femeia nu era divorţată de fostul soţ.

Problemele au apărut în vara anului 2016, după mai bine de un an de la naşterea fetiţei, când cuplul de români a venit în ţară pentru a-şi înscrie copilul în evidenţele statului român.

De opt luni, părinţii Darei se luptă cu autorităţile să-i obţină micuţei certificatul de naştere şi implicit toate drepturile legale acordate de statul român. Faptul că mama fetiţei se afla în divorţ cu fostul soţ, la naştere copilul fiind recunoscut şi înscris în registrele din Spania de tatăl biologic, a generat familiei numai greutăţi.

”Am născut fetiţa în perioada în care eram căsătorită legitim cu fostul bărbat, cu care eram în curs de divorţ. Tatăl fetiţei este cel cu care sunt acum. Am ales să pun pe certificatul de naştere spaniol două nume de familie, numele tatălui natural, Sibu, şi nu pe cel al fostului de care nu eram despărţită legal, şi numele meu de domnişoară, Manolache. Între timp am divorţat de fostul soţ. Am venit cu copilul în ţară să îi fac certificat dar mi-au zis că nu se poate pentru că am pus pe certificatul spaniol alt nume decât cel al soţului legitim de atunci. Eu nu aveam cum să spun că tatăl era fostul soţ, când nu era aşa. În Spania am dat declaraţii pe proprie răspundere şi eu şi fostul soţ că acest copil este al numitului Sibu Marian dar văd că aici nu sunt valabile”, spune Iuliana Sibu.





Familia greu încercată de impasul legislativ a fost sfătuită iniţial de şefii de la Direcţia judeţeană pentru Evidenţa Populatiei să ia calea instanţelor de judecată dar acţiunile n-au avut niciun rezultat. Pentru că ştiu că de vină este legea strâmbă, autorităţile ridică acum din umeri.

”Deocamdată nu există niciun fel de soluţie pentru că trebuie respectată legislaţia română care este deficitară, zic eu. Noi am venit permanent cu fel de fel de propuneri argumentate ca cei care sunt îndrituiţi să amendeze legislaţia, să ia act de astfel de situaţii. Din punctul nostru de vedere am făcut şi vom face dar totul pe baza actelor normative care sunt în vigoare”, spune George Ardeleau, şef serviciu Evidenţa Judeţeană a Persoanelor Buzău.





În tot acest timp, copilul născut în Spania nu poate beneficia de asistenţă medicală specializată în România, iar în Spania nu poate pleca. Mai grav este că micuţa s-a născut cu o boală de inimă şi ar fi trebuit să revină la un control în Spania în urmă cu şase luni.

”La Ambasada României ni s-a spus să venim la Buzău ca să ne dea certificatul. De atunci suntem plimbaţi de colo-colo, fără niciun rezultat. Ni s-a spus să facem test ADN de paternitate, însă nu avem bani şi nici siguranţa că asta ne va rezolva problema. Suntem blocaţi de opt luni în ţară, cu fetiţa care nu are niciun drept. Ea nu corespunde niciunui medic, pentru că nu există pentru autorităţile române”, declară Marian Sibu, tatăl Dariei.

Specialiştii în drept civil spun că legislaţia trebuie rapid armonizată

"Impedimentul juridic îi pune într-o postură foarte complicată, foarte delicată, şi această postură evident că se opune interesului copilului de a avea o identitate şi de a li se respecta toate drepturile conferite de constituţie şi de legile ţării. În lipsa unui certificat de naştere, a atribuirii unui cod numeric personal, evident că sunt persoane cu identitate necunoscută şi atunci au nişte drepturi, cum spune Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, teoretice şi iluzorii, nu efective şi concrete. La acest moment există un punct de vedere oficial al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de date Bucureşti potrivit căruia în ipoteza în care a fost transcris actul în care la rubrica tatăl copilului era scris pretinsul tată biologic înainte de tăgăduirea paternităţii să se anuleze toate acele acte la nivel naţional. Este vorba de cel puţin câteva sute de astfel de acte", declară Adrian Tănase, doctor în Drept.

Adrian Tănase spune că la nivelul Ministerului de Interne este constituită o comisie interministerială pentru a se face şi propuneri de modificare a Codului Civil în vederea soluţionării acestui gen de probleme.

Deocamdată, singura soluţie care teoretic ar putea să aducă linişte în familia Sibu ar fi ca foştii soţi divorţaţi să se deplaseze în Spania şi să ceară autorităţilor iberice să modifice în actele civile numele tatălui biologic, deşi acest lucru ar însemna să dea declaraţii mincinoase.