Carnea roşie versus carnea albă. Ce recomandă specialiştii: „Carnea roşie are şi părţi bune dacă o consumăm regulat“

Când vorbim despre ”carne roşie”, ne referim în primul rând la carnea de porc, cea de vită şi de oaie. Sunt bogate în fier, sunt dense, săţioase şi bogate în fier, o calitate care însă are şi o parte neagativă, întrucât fierul se poate depune în ţesuturi, ducând la hemocromatoză sau diabet bronzat.

”În ultimii ani, am început să mă documentez despre carnea roşie cât de nocivă. Mă ajută în gastronomie foarte mult. Am aflat că dacă exagerăm şi consumăm de 7-8 ori pe săptămână, ni se înrăutăţeşte starea de sănătate. Dar carnea roşie are şi părţi bune dacă o consumăm regulat sau ocazional. Ea conţine foarte mult fier, ajută la tratarea anemiei, conţine proteine de foarte mare calitate. Carnea roşie nu este recomandată persoanelor cu diabet”, spune Chef Cristi Dobre.





Un consum moderat de carne de vită, de exemplu, nu o să-i facă rău unui om sănătos, însă nu prăjită, avertizează bucătarul buzoian. Carnea roşie, gătită la temperaturi ridicate, grătar, prăjită în tigaie, devine foarte nocivă şi ridică riscul apariţiei cancerului.

”Acest tip de carne poate fi gătită la cuptor, în sânge, se poate marina, se poate frige la grătar, dar repet nu prăjită deoarece devine foarte toxică. De asemenea, când gătiţi carne roşie vă recomand să folosiţi busuioc, oregano, rozmarin pentru că acestea reduc considerabil efectele substanţelor nocive”, susţine Cristi Dobre.





Copiii şi tinerii pot consuma fără grijă carne roşie, însă tot cu ponderaţie. Partea cea mai bună o reprezintă cotletul şi muşchiul de porc, muşchiul şi vrăbioara de vită iar cantitatea recomandată este de 100 de grame, de trei ori pe lună.

Carnea de oaie tânără şi cea de miel sau ied oferă organismului nutrienţi valoroşi, precum zinc, niacină, fier etc. ”Carnea de oaie este foarte greu de digerat şi conţine un număr foarte mare de grăsimi şi calorii”, spune Cristi Dobre. Dacă mielul ori iedul au sub 14 kilograme, carnea conţine mult colagen, o proteină fără valoare nutritivă care se digeră greu. Partea cea mai bună e pulpa, care poate fi consumată, în cazul unui organism sănătos, de chiar şi de trei ori pe lună, în cantitate mică, de 100 de grame.

Categoria cărnurilor albe cuprinde carnea de pui (găină), cocoş, curcan, gâscă, raţă, etc. Carnea de curcan este cea mai sănătoasă, conform unor studii, deoarece conţine acizi linoleici conjugaţi, substanţe cu efect de redistribuire a grăsimii şi cu proprietăţi anticancerigene. În plus, în cazul curcanilor, riscul de a li se administra hormoni de creştere este minim. Asta, pentru că hormonii ar face carnea tare, aţoasă.

"Din studiile făcute de cercetători, cea mai sănătoasă este carnea de curcan. Conţine foarte multe substanţe benefice pentru organism, mai bună decât carnea de gâscă sau de raţă, ale căror grăsimi sunt mai greu de digerat. Pieptul în general este bun pentru dietă, iar aici vorbim de carnea albă, în general. Celor care au un deficit de fier le recomand pulpele, fără pieliţe şi fără a fi prăjite! Pielea conţine 100% grăsime şi în acelaşi timp la cât este de gustoasă pe atât este de nocivă", spune Chef Cristi Dobre, bucătar în Marea Britanie.

Carnea de pui, mai ales cea de găină, conţine şi ea proteine de calitate. Seleniul este important pentru buna funcţionare a sistemului imunitar şi pentru sănătatea pielii iar niacina este benefică în combaterea afecţiunilor genetice şi oncologice. Valoarea nutritivă creşte mult dacă pasărea este hrănită natural. Carnea de gâscă şi de raţă au cele mai puţine toxine, fiindcă păsările sunt hrănite cu furaje ecologice.

Carnea de peşte este cea mai bună sursă de proteine de calitate, de vitamine, minerale şi grăsimi înalt polinesaturate, precum omega 3 DHA şi EPA, ce reduc riscul afecţiunilor cardiace. În plus, este foarte uşor de digerat, conform profesorului profesorului dr. Gheorghe Mencinicopschi. În principiu, toate tipurile de peşte sunt de preferat cărnii, fie ea roşie sau albă.