Care sunt paşii pentru a obţine indemnizaţia de şomaj, dacă ai peste 16 ani şi ieşi de pe băncile şcolii

”Termenul de 60 de zile este termenul de decădere din drepturi. Dacă nu vin în 60 de zile, nu mai beneficiază de ajutor de şomaj ulterior. Deci, legiuitorul îl obligă în termen de 60 de zile să îşi caute singur un loc de muncă, să se înscrie în evidenţele instituţiei, iar în a 61-a zi poate să depună dosarul pentru ajutorul de şomaj dar cu condiţia să se înscrie în perioada aceea de 60 de zile”, explică Ionel Tociu, directorul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău.

Principala condiţie pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj este aceea ca persoana în căutarea unui loc de muncă să fie înregistrată la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă ori la punctul de lucru în a cărui rază îşi are domiciliul. În intervalul de 60 de zile, în care trebuie efectuată înscrierea în evidenţele agenţiei, absolvenţii trebuie să întocmească un dosar care să conţină actul de identitate şi un set de adeverinţe.

”După ce termină, trebuie să se ducă la şcoală în următoarele două, trei săptămâni, pentru a solicita adeverinţă sau înscris conform căruia sunt absolvenţi de învăţământ mediu sau superior. Pe lângă adeverinţa de studii, pentru că nu o să aibă în acest termen diploma, la dosar trebuie să mai depună actul de identitate, adeverinţă de la administraţia fiscală de care aparţin cum că nu au venit impozabil sau venituri din activităţi autorizate potrivit legii şi adeverinţă medicală, de la medicul de familie. Cu aceste documente vin să se înscrie la AJOFM”, spune Ionel Tociu (foto).

În baza cererii adresate agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, un absolvent poate încasa indemnizaţia de şomaj, în valoare de 250 de lei, pe durata a şase luni. În această perioadă, se poate încadra în muncă, statul oferind beneficii atât absolventului cât şi angajatorului său.

”În momentul în care intră în plată, vor primi echivalentul a 250 de lei, timp de şase luni. Dacă se angajează în intervalul celor şase luni de şomaj vor primi sub formă de bonus ca primă de încadrare o sumă egală cu 500 de lei, plus contravaloarea ajutorului de şomaj pentru restul lunilor neplătite. De asemenea, angajatorul care preia absolvenţi atât de învăţământ mediu cât şi de învăţământ superior şi îi încadrează, vor primi 900 de lei lunar timp de 12 luni. Cu alte cuvinte, salariul aboslventului trebuie să plece de la 900 de lei. Mai sunt 250 de lei, contravaloarea ajutorului de şomaj, care ajung în mâna absolventului, prin mandat poştal, plus 500 de lei primă de încadrare.” Ionel Tociu, director AJOFM Buzău