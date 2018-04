Cum s-au mobilizat românii să-l ajute pe bătrânul snopit în bătaie într-un  pasaj. „Cineva s-a oferit să-i dea masa de prânz într-un restaurant timp de trei luni“

Imaginile de o violenţă extremă care arată cum un bătrân de 66 de ani este snopit în bătaie de doi tineri i-au şocat pe braşoveni. Sute de mesaje au fost postate pe contul de Facebook al unuia dintre agresori. Oamenii condamnă fapta.

„Nu ţi-ar fi ruşine, gunoiule ?! Cât tupeu să ai să loveşti un bătrân bai fetiţo. Dacă venea unul de vârsta ta să te strângă de nas plângeai. Meriţi ce e mai rău, sper să stai în puşcărie mult timp“, este unul dintre mesaje.

„Eşti un gunoi al societăţii!! Păcat de părinţii tăi“, scrie un alt braşovean.

„Gunoi, asta eşti, că om nu te poţi numi . Indiferent care ar fi fost motivul nu baţi un om lipsit de apărare până îl bagi in comă . Oricare ar fi fost greşeala sunt organe abilitate în ţara asta care pot face dreptate. Sper sa putrezesti în puşcărie“, este un alt mesaj.

„Păcat de voi proştilor! Dar meritaţi de 10 ori mai mult decât ceea ce aţi făcut voi acelui bătrân!!! Să ai parte de aceeaşi soartă ca a batrânului, bestie !“, sunt alte mesaje.

Braşovenii vor să îl ajute pe bătrân

Braşovenii s-au mobilizat pentru a-l ajuta pe bătrânul bătut. Omul munceşte ci ziua pentru a-şi întreţine fiul bolnav. Nu are pensie. „Am ataşat contul bancar şi PayPal-ul (primul comentariu). Am trecut de 6500 de lei. Absolut toţi banii ăştia şi alţii de la mine vor ajunge la domnul de la Braşov. Am deschis discuţii cu Primăria Braşov. Aştept să mă sune. Poate găsim o locuinţă. Dacă altcineva poate pune umărul aici, mesaj la mine, vă rog. Căutăm job. Nu se poate să nu existe cineva în tot Braşovul care să nu ofere ceva frumos. Cineva s-a oferit să-i dea masa de prânz la un restaurant, timp de 3 luni. Încadrarea iniţială a acelor brute a fost la tulburarea liniştii publice. Va fi schimbată după ce se analizează certificatul IML. Eu cred, după acel clip, că nu mai era nevoie de niciun certificat“, a scris pe Facebook Vasi Rădulescu.

Atacul a avut loc sâmbătă noaptea la ora 2.40 într-un pasaj din Centrul Braşovului. Bătaia, de o violenţă extremă, a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Pe imagini se vede cum bătrânul este lovit cu pumnii şi picioarele în zona coastelor şi a feţei şi apoi se prăbuşeşte pe scări. Este lovit în continuare chiar dacă este inconştient. Cei doi agresori au fost reţinuţi imediat şi arestaţi pentru 30 de zile.