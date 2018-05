„Staţiune“ de lux pentru nevoiaşi. Un primar de la ţară construieşte o bază medicală de tratament destinată în special bătrânilor săraci

În comuna Dângeni, situată la peste 30 de kilometri de municipiul Botoşani, se pun bazele uneia dintre cele mai moderne baze termale de tratament din zona rurală. Complexul este destinat în primul rând sătenilor săraci, care nu-şi permit un tratament la staţiunile din România.



Baza are două componente, cu finanţări separate. Este vorba despre o clinică dotată după ultimele standarde, dar şi despre o staţiune cu bazine cu apă caldă, sărată şi cu echipamente moderne pentru tratarea afecţiunilor cronice, precum reumatismul. Investiţia totală se ridică la aproximativ 1,25 milioane de euro.

Dângeni este o comună săracă, ai cărei locuitori trăiesc mai mult din creşterea animalelor şi din agricultură de subzistenţă. Populaţia este îmbătrânită, iar vârstnicii au în mare parte pensii de CAP, foarte mici, pentru a-şi putea permite tratamente costisitoare. Tocmai de aceea autorităţile locale au decis în 2017 realizarea unei clinici sociale, destinată tuturor oamenilor din comună, dar mai ales celor nevoiaşi. Proiectul a fost finanţat printr-un proiect cu fonduri elveţiene şi a costat 300.000 de franci elveţieni (adică aproximativ 250.000 de euro). Această clinică medico-socială va dispune de un cabinet de recoltare a analizelor, de cabinete medicale care asigură permanenţa, de medic psiholog, secţie de stomalogie plus o farmacie non-stop. Cabinetele medicale vor fi echipate cu aparatură modernă, în special EKG. Totodată, va exista şi o secţie de îngrijitori la domiciliu pentru bătrânii singuri şi care nu se pot deplasa. În momentul de faţă lucrările sunt aproape terminate pentru amenajarea acestei clinice sociale, într-un spaţiu al Primăriei situat în blocurile rămase în centrul comunei, din perioada comunistă.





La clinica socială se lucrează FOTO Cosmin Zamfirache

„Ne-am gândit la tot ce ar avea nevoie aceşti oameni din comună şi nu pot să beneficieze fie din cauza distanţei faţă de oraş, fie din cauza situaţiei financiare. Un cabinet stomatologic, dar mai ales acele analize, pentru care nu vor mai trebui să se ducă la zeci de kilometri distanţă. Este şi serviciul de îngrijire la domiciliu, util pentru o populaţie vârstnică. Pentru mulţi oameni nevoiaşi va fi o adevărată binecuvântare. Va fi şansa lor la o calitatea mai bună a vieţii“, spune primarul Cătălin Rotundu (PNL), aflat la al treilea mandat. Clinica va fi gata de funcţionare în cursul acestui an.

Aparatură modernă

Clinica medico-socială a fost însă doar primul pas. Autorităţile locale spun că aceasta va face parte dintr-un adevărat complex de tratament pentru oamenii nevoiaşi de la ţară. „Centrul clinic medico-social vrem să-l dezvoltăm cu încă două amenajări, secţia de recuperare şi un ambulatoriu de specialitate. Avem un consultant de la Bucureşti cu care colaborăm, în acest domeniu“, spune edilul din Dângeni. Este vorba de o adevărată staţiune de tratament. Aceasta va fi dotată inclusiv cu bazine cu apă sărată, dar şi cu căzi de vibromasaj, plus alte aparate destinate recuperării medicale şi afecţiunilor cronice, precum reumatismul.



Primarul Cătălin Rotundu din Dângeni FOTO Facebook, Cătălin Rotundu

„Nu avem niciun centru de genul acesta în judeţul Botoşani. Iar cerere există, mai ales în cazul populaţiei vârstnice. Sunt acei bunici care nu-şi permit un tratament la staţiunile renumite din ţară. Va avea bazine acoperite cu tot ce presupune o staţiune de tratament, inclusiv căzi de hidromasaj şi alte amenajări pentru tratament“, spune Rotundu. A fost găsit terenul pe care va fi amenajată această staţiune de tratament şi în momentul de faţă urmează să se semneze contractul de finanţare. Banii pentru ceea ce înseamnă complexul de tratament sunt de la Uniunea Europeană, vin printr-un proiect transfrontalier cu Republica Moldova, iar valoarea proiectului se ridică la peste un milion de euro.

„Numai munca era de capul nostru“

Staţiunea de tratament de la Dângeni va fi singura şansă pentru tanti Viorica, o săteancă de 72 de ani, care nici măcar nu ştie cum arată o staţiune de tratament. „Nu am fost niciodată la o staţiune. Eu am lucrat la CAP. Noi nu plecam la staţiune şi nici în vacanţă. Numai munca era de capul nostru. Acum nu am bani să merg nicăieri, am şi animale. Dacă se face aici, am să văd şi eu cum îi la staţiune. Am nevoie, că mă dor toate oasele“, spune bătrânica.



Autorităţile locale arată că staţiunea va avea două componente, inclusiv una socială. „Vom încerca să mergem pe două linii. Una prin care beneficiarul să vină contra-cost. Iar cea de-a doua, pentru persoanele nevoiaşe, cu afecţiuni, să poată beneficia de tratament. Ne aşteptăm la o adresabilitate foarte mare, fiindcă vom deservi întreaga regiune“, spune Rotundu.





Blocul în care este amenajată clinica FOTO Cosmin Zamfirache

Au fost găsiţi şi viitori angajaţi. Este vorba despre îngrijitori care au mai lucrat în spitale închise, în urma comasării. „Am dimensionat tot ce trebuie. Avem personal, pe zona Săveni, Truşeşti, care au lucrat în domeniul sănătăţii. Sunt cei care au plecat din sistem în urma închiderii spitalelor. Totodată, trimitem din comună oameni la cursuri de masaj, pe o perioadă de şase luni. Avem discuţii în mediul universitar la Iaşi să aducem tineri absolvenţi de medicină“, spune edilul. Pentru noii angajaţi, începe reabilitarea unor apartamente ale Primăriei, în centrul comunei, ce vor fi transformate în locuinţe de serviciu. Pentru alimentarea bazinelor cu apă sărată autorităţile spun că vor folosi sare de la Cacica, din judeţul Suceava. Cu patru ani în urmă, comuna Dângeni devenea celebră după ce presa scria despre acelaşi primar, Cătălin Rotundu, care se ruga pe atunci de localnici să muncească, ba chiar le şi căuta locuri de muncă, dar mulţi dintre ei alegeau tot ajutorul social.

