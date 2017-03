Un agent de pază şi-a privit colegul cum omoară în bătaie un om. Justiţia l-a pedepsit pentru lipsa de reacţie doar cu un avertisment

În aprilie 2015, Gheorghe Bologh, un bărbat de 51 de ani se prăbuşea în baia apartamentului închiriat şi murea înainte ca echipajul medical chemat de proprietara locuinţei să-l poată ajuta.

Acesta fusese bătut cu bestialitate în apropierea unui bar de lângă Gara Bistriţa, de un agent de pază. Se pare că Gheorghe Bologh consuma băuturi alcoolice alături de alţi cunoscuţi în barul în cauză. Acesta ar fi început să facă scandal în bar, iar agenţii de pază care se aflau şi ei în local au intervenit, mai ales că erau şi în timpul serviciului.

Florin Peter i-a aplicat câţiva pumni lui Gheorghe Bologh, sub privire pasive ale colegului său. Ulterior, din cauza rănilor cauzate, Gheorghe Bologh a decedat. Vlad C. unul dintre agenţi i-a aplicat victimei o palmă şi, împreună cu colegul său, Florin Peter, l-a scos pe bărbat afară. Acolo,Ulterior, din cauza rănilor cauzate, Gheorghe Bologh a decedat.

Florin Peter a fost trimis în acelaşi an în judecată pentru omor, iar colegul său Vlad C. a fost şi el trimis în judecată în alt dosar pentru purtare abuzivă. Dacă sentinţa lui Florin Peter încă se lasă aşteptată, Vlad C. a fost deja „sancţionat” de Tribunalul Bistriţa-Năsăud doar cu un avertisment. Sentinţa a fost dată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în data de 20 martie.

„Inculpatul C. Vlad Sergiu a recunoscut că i-a dat o palmă persoanei vătămate Bologh Gheorghe, că l-a luat de umeri, l-a ridicat de pe scaun şi l-a scos afară din local, împreună cu martorul Peter Florin, fiind enervat de atitudinea acestuia. La momentul comiterii infracţiunii de purtare abuzivă, inculpatul C. Vlad Sergiu se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca angajat al S.C. BGS Divizia de Securitate SRL, în funcţia de agent de intervenţie. (...) Inculpatul C. Vlad Sergiu, în vârstă de 26 de ani, nu a mai comis infracţiuni, iar pe prcursul urmăririi penale a avut o atitudine parţial sinceră privind comiterea infracţiunii reţinute în sarcina sa”, se arată în rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa.

Victima îşi pierduse slujba în ziua în care a fost omorât

Victima, Balogh Gheorghe avea 51 de ani şi chiar în ziua cu pricina îşi pierduse slujba. Acesta era salahor la o firmă din oraş, care în ziua în care a fost bătut l-a anunţat că nu mai are nevoie de serviciile sale.

Bărbatul era din Bistriţa, era divorţat şi avea doi copii. În tinereţe Gyuri a fost medaliat la campionatul naţional de judo de copii şi juniori, fiind antrenat de către Vasile Bodea, care a rămas şocat de cele întâmplate.

Cel care l-a băgat în mormânt pe Gyuri este Peter Florin, un tânăr de 23 de ani din localitatea componentă Slătiniţa. Acesta era angajat al firmei de pază BGS de câţiva ani buni. Tânărul a practicat şi el sport de performanţă, box mai exact, însă l-a abandonat.

Apropiaţii acestuia spun că tânărul era foarte agresiv şi-şi ieşea repede din pepeni. Nu de puţine ori a luat la bătaie diverse persoane fără motive serioase.

Vă mai recomandăm: