Accident cu doi morţi pe DN17. Doi tineri beţi şi fără permis au furat maşina unui prieten şi s-au oprit cu roţile în sus în curtea unei case de rugăciuni

Gravul accident s-a petrecut duminică seara, în localitatea Tureac, pe DN17. Şoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a rupt un stâlp de electricitate, după care a distrus gardul unei case de rugăciuni şi s-a răsturnat în curtea acesteia.

„Conducătorul unui autoturism care circula pe relaţia Vatra Dornei- Bistriţa, în localitatea Tureac, datorită vitezei neadaptate a părăsit partea carosabilă prin dreapta, a rupt un stâlp de susţinere a reţelei electrice şi s-a răsturnat pe plafon. În urma accidentului a rezultat atât decesul acestuia, cât şi a pasagerului din autoturism. Din verificările efectuate rezultă că acesta nu posedă permis de conducere pentru niciun fel de categorie, a declarat subcomisar de poliţie Morariu Viorel de la Serviciul Rutier.

În interior se aflau zeci de persoane, la rugăciune. În momentul producerii accidentului, oamenii se pregăteau să iasă din clădire. Doar o minune a făcut ca numărul victimelor să nu fie mai mare. Impactul a fos atât de puternic, încât cei doi tineri din autoturism au murit pe loc.





„Una dintre victime a rămas încarcerată, iar cealaltă victimă (conducătorul auto) a fost găsită în afara autoturismului, cu leziuni incompatibile cu viaţa. Victima rămasă încarcerată a fost extrasă din autoturismul răsturnat, în aproximativ 5-7 minute. Din păcate, în ciuda eforturilor echipajelor medicale, ambilor tineri li s-a constatat decesul, la locul accidentului”, a declarat Marius Rus, purtătorul de cuvânt al ISU Bistriţa.

Tinerii decedaţi au 21 şi respectiv 22 de ani şi sunt din două localităţi învecinate, Mureşenii Bârgăului şi Tiha Bârgăului. Se pare că iniţial, în autoturism se aflau trei persoane, proprietarul maşinii şi cei doi tineri.

În localitatea Mureşenii Bârgăului, proprietarul maşinii a oprit şi a mers la un magazin pentru a-şi cumpăra ceva. Cei doi prieteni au profitat de faptul că proprietarul maşinii a lăsat cheile în contact şi au gonit cu autoturismul, în ciuda faptului că niciunul nu avea permis de conducere.

Drumul li s-a oprit la doar trei kilometri de magazinul unde şi-au lăsat prietenul. Se pare că cei doi consumaseră şi băuturi alcoolice.

„O vrut să facă o glumă, mi-o luat maşina şi eu am sunat taximetrul din Tureac şi am venit încoace cu taxiul. Am auzit prin staţie la taxi că este accident şi mi-am şi dat seama că e treaba asta. Amandoi sunt fara permis”, a spus proprietarul maşinii, care a fost lăsat de cei doi tineri în Mureşenii Bârgăului.

În urma impactului a fost rupte cablurile electrice, care i-au pus în pericol pe cei din apropiere. Energia electrică pe linia respectivă a fost oprită, pentru a permite accesul salvatorilor în zonă.

