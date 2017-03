Tânăra care a renunţat la jurnalism pentru voluntariat în India. „Departe de România, am învăţat să-mi iubesc ţara“

Ca om de presă, a învăţat să fie obiectivă şi să aprecieze oamenii pentru ceea ce sunt ei şi ce fac. Ca voluntar, a învăţat să se apreceze pe sine şi a conştientizat cât de mult poate oferi prin ceea ce este ea. Aşa îşi rezumă Dana Lazăr lecţiile de viaţă pe care le-a învăţat prin prisma meseriei şi a activităţilor ei. ”Departe de România am învăţat să îmi iubesc ţara şi să îmi doresc să construiesc ceva acasă. Am avut posibilitatea să mă stabilesc oriunde în lume, însa inima mea a bătut întotdeauna pentru România”, începe ea povestea.

Dar asta nu e tot ce are Dana Lazăr (34 ani) de împărtăşit. După ce a lucrat opt ani ca jurnalist, Dana a considerat că e momentul să facă o schimbare majoră în viaţa ei şi a renunţat la job. ”Am vrut să mă regăsesc, până la urmă să aflu care e menirea mea, cine sunt eu. Dar şi atunci, ca şi acum mi-am dorit să nu fac parte din viaţa asta foate stresantă, aglomerată care te încorsetează”, începe ea. Astfel, anul 2010 l-a petrecut făcând voluntariat prin toată lumea. Prima dată în Elveţia, apoi India, Australia, Insulele Solomon şi Insulele Fiji. În 2011, imediat după întoarcerea ei, totul era pregătit pentru nuntă. ”Soţul meu pregătise tot, mai lipsea doar mireasa”, mai spune ea, amuzându-se, acum.

Cursurile de dezvoltare personală i-au influenţat gândirea

Astfel, după ce s-au căsătorit, un an mai târziu venea pe lume primul lor copil. După un an petrecut acasă, în 2013 s-a angajat în vânzări, iar în 2015 venea pe lume cea de-a doua lor fetiţă. După ce a mai petrecut acasă o vreme, s-a gândit că e din nou momentul să facă ceva cu viaţa ei. ”Am avut o perioadă de cugetare, cât am stat pe maternitate. După un an mă cam săturasem doar să schimb copilul şi să-l îngrijesc şi m-am dus la nişte cursuri de dezvoltare personală. Acolo mi-a atras atenţia ideea că potenţialul este infinit şi că orice îţi pui în plan, poate să iasă”, mai relatează ea. Şi, cum mereu şi-a dorit să se întoarcă la simplitate, la o viaţă tihnită şi liniştită, după ce a analizat mai multe posibilităţi, a ajuns la concluzia că o cultură de menta ar fi cea mai bună soluţie, după ce a căutat pe internet idei de afaceri cu investiţii mici.

Lecţia modestiei învăţată în India, de folos în afacerea începută

Astfel cu o investiţie de 1.500 de lei, anul trecut a început să cultive mentă pe o suprafaţă de un ar. ”Un ar e cât o cameră de apartmanet, dar nu m-a derajat să încep cu aşa puţin. Am învăţat asta în India, unde ne-am dus să vizităm o fermă, de vaci. Şi mă aşteptam să găsesc o fermă extraordinară, dar până la urmă am văzut un om care avea două vaci şi care era extrem de încântat că are o fermă cu două vaci şi că reuşeşte să aprovizioneze cu lapte oamenii dintr-un tribuleţ. Gândindu-mă la el, nu mi s-a părut prea puţin să cultiv mentă pe un ar”, rememorează ea acum.

Anul acesta, producţia se mută pe o suprafaţă de cinci ari, iar cele 20 de kilograme de mentă cultivate săptămânar ar ajunge la 100. ”Partea interesantă a fost să-mi găsesc clienţii, dar m-a ajutat experienţa din presă şi din vânzări. Obiectivul meu a fost, după ce am numărat toate restaurantele din oraş, să vând la cel puţin 30% din ele. Şi aşa a fost”, mai spune ea.

Chiar dacă după primele refuzuri i-a venit să se oprească, ea a continuat să încerce şi până la urmă a reuşit să îşi plaseze produsul pe piaţă. Astăzi are cereri de peste tot, iar marea realizare de anul trecut a fost când au avut cerere de la Cluj, pentru festivalul Untold.

Planurile pentru acest an sunt de a extinde piaţa în Marmureşul istoric şi Satu Mare şi, chiar dacă totul merge strună, Dana spune că deocamdată e doar o idee de afacere care ar putea merge. În plus, aşa cum ea a primit ajutor de la cel care i-a furnizat primii stoloni (răsaduri de mentă - n.r.) spune că şi ea, la rândul ei, va învăţa pe oricine va avea nevoie.