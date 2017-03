Plastifina, o plastilină ecologică şi netoxică, joaca transformată într-o mică afacere

Tânăra mămică a făcut prima dată plastilină ecologică în casă, când a avut nevoie pentru un proiect în care erau implicaţi foarte mulţi copii. În timp ce lucra la American International School of Transylvania şi organiza activităţi pentru copii a avut nevoie de pastilină pentru aproape 100 de copii şi, cum nu a avut de unde să cumpere atât de multă, a căutat soluţii pe internet. Aşa a descoperit reţeta, în vara lui 2013. Nu s-a gândit neapărat la faptul că va realiza un produs netoxic, ecologic, ci atunci important era să poată asigura cantitatea de plastilină pentru toţi copiii incluşi în program.



Apoi, după naşterea celui de-al doilea copil, a rămas acasă şi a intrat într-un grup dedicat mamelor care lucreaza acasă ”Work at Home Moms”. Acolo şi-a prezentat produsul şi astfel, au început să vină şi cererile. ”Am mai făcut şi pentru alte evenimente, pe urmă o vreme am renunţat. Între timp s-a născut fetiţa mea, în 2013, a început să crească, să se joace, i-am luat plastilină şi i-a plăcut foarte mult, dar m-am gândit să-i fac mai bine eu. Şi au venit prieteni la noi, copiii lor s-au jucat, mi-au cerut şi alte mame pentru copiii lor, apoi am intrat în grupul Work at Home Moms România. E un grup care sprijină mamele să-şi găsească de lucru la domiciliu, ori part time sau chiar full time, dar cu program flexibil, adaptat în jurul programului copilului. Am intrat în grup la începutul lui 2014 şi mi-am prezentat şi eu acolo ideea, iar mămicile au fost foarte încântate şi toată lumea m-a întrebat de ce nu fac mai multă”, povesteşte acum Petra. Aşa a început să facă pentru alţi copii, însă nu s-a gândit niciodată că din asta va face o afacere.

În scurt timp şi-a făcut documentele necesare pentru a o putea vinde legal, iar de atunci a făcut ani de zile teste, pentru a îmbunătăţi reţeta. ”Este compusă doar din făină, apă, sare, ulei şi am adăugat un stabilizator, după ce am constatat că nu stă, se strică foarte repde. Am mai reglat gramajele, pentru că era prea lipcoasă”, mai spune ea. ”Este exact ingredientul din praful de copt. E un stabilizator”, completează tânăra.

Pentru a ajunge la reţeta perfectă, a început cu un mic ”studiu”. ”Am făcut un grup pe Facebook, am adunat voluntari, vreo 20 de mame şi am trimis plastilină gratuit, apoi le-am trimis un chestionar pentru feed back şi aşa am îmbunătăţit reţeta. Am schimbat ambalajele, am făcut un logo, am modificat reţeta pentru că nu ţinea, se strica în scurt timp, aşa că am tot experimentat până când mi-a ieşit. Am primit foarte multe reacţii şi aşa am văzut ce trebuie modificat”, mai spune ea.

Acum are un gru pe aceeaşi reţea de socializare, unde primeşe cererile pentru plastifina, aşa cum a denumit-o ea. ”Am zis că e o plastilină mai fină, aşa că i-am spus Plastifina.”

Plastifina ”gătită” în casă rezistă circa şase luni, cu condiţia să fie păstrată închisă. Dacă rămâne afară, colorantul se albeşte şi materialul se întăreşte. Vestea bună însă e că se frământă cu puţin ulei şi redevine moale. ”În mod special nu am adăugat arome, pentru că, deşi e un produs ecologic, nu este destinat consumului uman. Conţine foarte multă sare şi e nesănătos, în special pentru un copil”, mai spune Petra.

Joaca cu plastilina îi ajută pe cei mici să-şi deszvolte motricitatea, dezvoltă creativitatea, pentru că pot să-i dea ce formă vor ei. În străinătate, acolo unde a lucrat cu copii pentru o perioadă, spune că plastilina era folsită frecvent. ”Mulţi îşi făcau mingiuţe şi îşi aruncau de la unul la altul. O foloseau şi la matematică, făceau forme din ea, dreptunghiuri, triunghiuri, sau biluţe şi le foloseau la socotit, la numărătoare. Făceau jocuri de sortare: amestecau mai multe culori şi apoi le sortau. E foarte versatilă şi chiar e indicat să se implice şi părinţii în joaca celor mici”, mai spune ea.

Ambalată în cutii cu gramaje de câte 100 de grame, se vinde cu patru lei bucata, însă la comenzi mai mari, preţul mai scade.