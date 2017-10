Aproape 3.000 de invitaţi la nunta primarului din Ulmeni. Petrecerea a avut loc în şapte saloane diferite, iar printre invitaţi, Traian Băsescu şi Elena Udrea

N-au mai ai văzut sătenii aşa ceva, dar nu le-a fost greu să se adapteze. Câte vreme pe masă au fost bucate, în pahare băutură, iar muzicanţi nu s-au oprit din cântat, prezenţa mirilor aproape că a trecut neobservată, Mai ales că, în fiecare dintre cele şapte săli, nuntaşii au putut vedea pe monitoare imense tot ce se petrece la sala din Ţicău, acolo unde au petrecut mirii. Ba, mai mult, după ce şi-au primit invitaţii, cei doi au făcut un „maraton” prin toate satele, unde şi-au salutat invitaţii şi au petrecut câte puţin timp cu ei. „Sunt şapte locaţii, eu cu Ioana îi vom saluta pe toţi, câteva mii de oameni şi pe cei care şi-ar fi dorit să fie aici cu noi doar că nu există spaţii atât de generoase, pentru câtă lume cred că o iubeşte mai ales pe Ioana”, a spus Lucian Morar. „Având oameni şi dinafara judeţului, ne-am gândit că ar fi bine să mizăm un pic pe tradiţional. Încercăm să îmbinăm tradiţia cu modernismul”, a spus Ioana Pricop, explicând că încearc să satisfacă toate gusturile.

Şi, chiar dacă li s-a părut greu, mirii s-au bucurat şi de faptul că noaptea nunţii lor a fost mai lungă cu o oră, având în vedere că s-a trecut la ora de iarnă. „Ne-am asumat acest efort, dar avem o oră în plus în această noapte, aşa că o să ne bucurăm alături de invitaţii noştri”, au mai spus cei doi. Mai mult, nunta celor doi a fost transmisă în direct e o televiziune locală.

Printre invitaţii lor au fost oameni politici, reprezentaţi a instituţiilor publice din judeţ, iar spre surpriza tuturor, a apărut Traian Băsescu, alături de Maria, soţia sa. Doar câteva minute mai târziu şi-a făcut apariţia şi Elena Udrea, care a venit neînsoţită. Deşi locurile rezervate acestora erau aproape de masa mirilor, traia Băsescu a ales să se aşeze la o masă alătri de mai mulţi tineri, aproape de uşă. Nu peste mult timp, însă, e a fost condus acolo unde le-au fost rezervate locurile.

Nuntă în şapte sate

Ideea de a face nunta în mai multe locuri deodată a fost primită surprinzător de bine de invitaţii din cele cinci sate aparţinătoare, plus alte două locaţii din Ulmeni. „Este un lucru foarte frumos, sunt tineri, este foarte respectat de toată lumea şi merită. Am văzut nunta pe monitor şi este extraordinar. E ceva nou pentru noi, dar e foarte frumos. Nici nu m-am gândit să nu vin, pentru că şi domnul primar participă la orice nuntă este invitat”, a arătat Victoria Silaghi, la nunta din Mânău. Tinerii au fost şi mai receptivi. „Este foarte frumos, atmosfera foarte bună. Este o noutate şi pentru noi, dar mi se pare ok, pentru că totuşi trăim într-o lume modernă. Le-am simţit lipsa puţin, dar i-am văzut pe monitor”, a spus Angela Ferenţi, tot la Mânău. „Eu am fost prezentă ş la nunta tatălui mirelui, nu puteam lipsi astăzi la nunta lor. Noi încă n-am văzut aşa ceva, deşi avem o vârstă”, a artat Gyongyi, o altă nuntaşă din Mânău.

La nunta din Arduzel, acolo unde au sosit mirii aprape de miezul nopţii, nuntaşii, majoritari de etnie maghiară, au dansat alături de miri un ceardaş. „Este o raritate, n-am mai avut aşa ceva aici în zonă. Nu ne deranjează că nirii nu sunt cu noi toată noaptea, important este să avem muzică, mâncare bună şi să ne putem distra. Oricum, ne-am uitat permanent pe monitor şi i-am văzut”, a arătat Zoli Erdely, la nunta din Arduzel.

Lucian Morar este la a doua căsătorie. El a fost primar al oraşului Ulmeni, după care a renunţat, pentru funcţa de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş. După doar câteva luni, însă, el a renunţat la funcţie şi s-a înscris, din nou, în cursa electorală pentru funcţia de primar, pe care a câştigat-o detaşat. Ioana Pricop este o cunoscută interpretă de muzică populară.