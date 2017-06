Bărbat de 44 de ani mort în urma unui infarct. Acuzaţii de malpraxis în urma decesului

Gheorghina Grebleş din Remetea Chioarului face acuzaţii de malpraxis la Spitalul Judeţean din Baia Mare. Ea spune că partenerul ei în vârstă de 44 de ani a decedat la câteva minute după ce s-a întors acasă de la spital, unde a fost consultat la UPU. Femeia, asistent medical de profesie, spune că bărbatul prezenta simptome de infarct şi s-a prezentat cu el de urgenţă la UPU. „Lucrase pe noapte, apoi am fost la câmp. Am venit acasă şi a băut două beri, iar apoi a zis că se simte rău. Pe la ora 4.00 am chemat ambulanţa. Am mers cu el la spital, avea dureri puternice în piept, transpiraţii reci şi un braţ amorţit. Medicul a zis că e sevraj alcoolic, dar eu i-am spus că astea nu-s simptome de sevraj alcoolic, că sunt simptome de infarct. M-am prezentat, am spus că sunt cadru medical, dar nu m-a băgat în seamă”, povesteşte ea. Imediat după ce au ajuns acasă, ea spune că bărbatul s-a aşezat pe pat şi la câteva minute a murit. Femeia spune că după autopsie s-a confirmat că bărbatul a suferit un infarct miocardic şi tot ce a vrut a fost să infirme diagnosticul dat de medicul de la UPU. „Nu avea cum să facă sevraj alcoolic de la o bere-două. Am vrut doar să infirm diagnosticul. şi încă un lucru mai vreau să lămuresc. Nu am găsit pe acte nicio parafă de la un cardiolog”, mai spune ea.

Femeia a depus o plângere la Colegiul Medicilor şi spune că dacă va fi cazul, ar putea merge şi în instanţă.

Sorina Pintea, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare spune că pacientului i s-au făcut toate analizele şi că rezultatele nu indicau un infarct. „I s-au făcut absolut toate analizele, i s-a făcut computer tomograf , EKG şi nu s-a văzut nimic. Toate semnele care ţin de posibilitatea unui infarct erau perfecte”, spune ea. „Este o plângere la Colegiul Medicilor, dar la spital nu s-a făcut nicio plângere. Colegiul Medicilor urmează să facă o anchetă, noi punem la dispoziţie absolut toate documentele. Este regretabil ce s-a întâmplat, pentru că nimeni nu-şi doreşte ca un om de 44 de ani să-şi piardă viaţa”, a mai precizat Sorina Pintea, managerul unităţii medicale.

Plângere urmată de o anchetă

Giuliano Petruţ, preşedintele Colegiului Medicilor spune că se va face o anchetă. „Este o reclamaţie a unui aparţinător al unui pacient împotriva unui medic din UPU a Spitalului Judeţean. Aparţinătoarea nu a fost mulţumită de îngrijirile acordate în Urgenţă şi pacientul a decedat la domiciliu.S-a depus plângerea, urmează o şedinţă în care vom studia plângerea în cadrul Biroului Executiv, şi dacă sunt elemente care pot să ridice suspiciunea de culpă medicală, se înaintează plângerea Comisiei de Jursidicţie care va analiza cazul, va strânge probe, vor fi intervievate părţile şi se va lua o decizie”, spune Giuliano Petruţ.

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare a fost în atenţia presei în ultima vreme datorită mai multor cazuri dificile rezolvate cu succes de medicii băimăreni, dar şi datorită modernizării şi dotărilor cu aparatură de ultimă oră a noilor secţii ale unităţii medicale.

În cursul anului trecut, la Colegiul Medicilor s-au înregistrat cinci reclamaţii de malpraxis, însă doar una s-a confirmat.

