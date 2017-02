Scandal la o investiţie pe fonduri europene. „Am semnat un act adiţional şi o factură, care mi s-au băgat sub nas“

Un scandal de proporţii s-a iscat în comuna Grigoreni între câţiva consilieri locali şi primar, acuzat de lipsă de transparenţă la aprobarea unor acte adiţionale şi a unor facturi la o investiţie realizată pe fonduri europene. Este vorba de reabilitarea unui cămin cultural din comună.



Pe 22 septembrie 2014 între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Primăria Scorţeni este încheiat un contract de finanţare pentru reabilitarea şi modernizarea Căminului Cultural din satul Grigoreni. Suma maximă eligibilă, din fondurile UE, acceptată în proiect, este de 778 668 de lei.



Din aceşti bani au fost primită o tranşă de aproximativ 300 de mii de lei, urmând ca restul banilor să fie plătiţi la încheierea proiectului. Potrivit unei hârtii cu ştampila AFIR, fără semnătură, „anexa 3“, la contractul de finanţare, valoarea cheltuielilor neeligibile a fost ridicată la 186 de mii de lei.



În şedinţa Consiliului Local de pe 29 septembrie 2016 este dezbătut un proiect referitor la „prelungirea valorii de investiţie a proiectului cu titlul de „reabilitare şi modernizare cămin cultural“, de fapt aprobarea unui împrumut de peste 155 de mii de lei, pentru plata unor acte adiţionale la căminul din satul Grigoreni. La discuţii au participat atât proiectantul, dirigintele de şantier dar şi constructorul. Investiţia la cămin a fost gândită ca o reabilitare a vechiului cămin, dar la faţa locului lucrurile au fost diferite.



Au fost necesare consolidări, reparaţia gardului iar lemnul pentru anumite lucrări nu a putut fi folosit. Proiectul de suplimentare a cheltuielilor a fost respins de cei 11 consilieri locali (din 13) prezenţi la şedinţă. Reprezentantul firmei Romconstructor a explicat că săptămânal s-a încheiat o minută între executantul lucrărilor şi Primăria Scorţeni iar dirigintele de şantier le-a explicat că este important să se recepţioneze lucrarea, pentru închiderea proiectului cu finanţare de la UE.





Pe 19 decembrie 2016 are loc recepţia primară a investiţiilor iar suma totală aprobată pe baza documentelor este de 926 704 lei cu tot cu TVA.



Pe 20 decembrie 2016, aleşii locali ai comunei Scorţeni îl interpelează pe edil, dacă a semnat vreo factură sau vreun act adiţional, care să atragă răspunderea comunei. „Domnule primar, vă mai întrebăm încă odată: aţi semnat cumva actul adiţional privind aprobarea sumei de un miliard şi jumătate pentru căminul din Grigoreni? Dacă aţi semnat acest act adiţional, cu toate că noi, toţi consilierii am fost împotrivă, vă cer în acest moment să vă daţi demisia!“, i-a spus consilierul Eugen Zamfirescu primarului Anton.



Edilul comunei Scorţeni, Cătălin Anton, s-a scuzat în şedinţa Consiliului Local al comunei Scorţeni din decembrie că i s-au băgat mai multe hârtii sub nas şi nu ştie ce a semnat. Ba mai mult, că va anunţa toate instituţiile abilitate, intenţie care nu a fost concretizată până în ziua de azi.

„Vreau să vă aduc la cunoştinţă că recepţia căminului cultural Grigoreni s-a făcut ieri, 19 decembrie, unde au participat domnii de la ISC, Consiliul Judeţean Bacău, dirigintele de şantier ş.a. Printre alte hârtii pe care le-am semnat pentru acest proiect mi-au băgat sub nas şi acest act adiţional, precum şi factura cu această sumă. Aseară am sunat la DNA, acum o săptămână cineva a tras sforile şi de aceea CEC-ul nu ne-a aprobat împrumutul, tot timpul găsea că ceva nu e în regulă. În următoarea perioadă voi face demersurile necesare la DNA şi la toate instituţiile abilitate, pentru că eu nu am ştiut de acest act adiţional, mi l-a adus cu celelalte documente ieri“, a spus primarul Cătălin Anton, afirmaţie consemnată în procesul verbal al şedinţei.





Cătălin Gheorghiţă Anton, primarul comunei Scorţeni FOTO Facebook

Primarul Cătălin Anton: „Am sunat într-o seară la Direcţia Generală Anticorupţie, dar încă nu am înaintat adresa la DNA“



Consilierii locali din Scorţeni au afirmat pentru ziarul Adevărul că modul netransparent prin care s-a încercat să se aprobe, prin Consiliul Local Scorţeni, cheltuielile neeligibile le-au trezit suspiciuni. Consilierul local Eugen Zamfirescu afirmă că a înaintat o adresă, cu întreaga situaţie, şi la Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Bacău. „În şedinţele din august şi septembrie l-am rugat pe primar să ne invite la recepţia lucrărilor de la cămin. La şedinţa din septembrie au încercat să ne convingă să acceptăm alocarea unor sume suplimentare, fără să ne aducă documente justificative. Nu înţeleg de ce este această lipsă de transparenţă. Primarul a promis, ca să ne închidă gura, că va solicita organelor statului să ancheteze cheltuielile, dar nu s-a ţinut de cuvânt“, a spus Eugen Zamfirescu.

Eugen Zamfirescu, consilier local al comunei Scorţeni

Un alt consilier care are suspiciuni este Ionuţ Cipcă. „Primarul a zis că i s-au băgat sub nas mai multe documente şi că se va duce la DNA. El zice că actele care le-a semnat nu-s valabile, că nu le-a dat număr de înregistrare. Recepţia s-a făcut. Mie mi s-a spus mai târziu că fac parte din comisia de recepţii din CL, a venit contabila să semnez pentru o recepţie. Nouă ni s-a spus că dacă nu semnăm există riscul să pierdem banii de la UE“.



O parte dintre consilieri au ridicat şi problema dispariţiei unor materiale de construcţie de pe şantier. Dirigintele de şantier afirmă că documentele sunt încheiate doar pe baza situaţiei de lucrări, nu pe baza materialelor aduse în comună. „Decontarea nu s-a făcut după materialele din şantier, ci conform dispoziţiilor de şantier. Actele adiţionale s-au făcut deoarece erau necesare şi sunt justificate. Ce s-a lucrat, s-a decontat“, a precizat Vasile Bîrzu, de la Vamibcons.

Primarul comunei Scorţeni afirmă că, de fapt, întreaga vină o poartă cei care au realizat lucrările şi că nu pot fi decontate alte sume, dacă nu s-au respectat procedurile specifice la o lucrare pe fonduri UE. „Dacă te înţelegi cu cineva să-ţi facă o sobă cu 15 milioane şi la final îţi cere 20, îi dai? Când vor veni specialiştii de la AFIR, pentru recepţia finală, pot să taie din cheltuieli sau să aprobe în plus. Noi nu am făcut recepţia finală, ci una primară, mai trebuie o asigurare a lucrărilor. Important este că lucrarea este terminată în termen, că edificiul este dus la capăt. Pentru cheltuielile suplimentare am vrut să fac o adresă la DNA, pe care am sa o fac până la urmă. Am adresa făcută, dar nu am înaintat-o, deşi am sunat într-o seară la Direcţia Generală Anticorupţie (n.r. confuzie a primarului între instituţii)“, a declarat primarul Cătălin Anton, pentru ziarul Adevăul.

Comuna Scorţeni are două cămine culturale modernizate, cu veceul în fundul curţii

Recent, Primăria Scorţeni a recepţionat şi o investiţie făcută la căminul cultural din satul Floreşti, realizată din fonduri proprii. Deşi s-au cheltuit aproape 700 de mii de lei, căminul nu are apă la robinete şi nici nu este branşat la reţeaua electrică, afirmă consilierii locali. Mai mult, şi investiţia din Grigoreni este la fel de funcţională. Căminul nu are apă la robinete şi la veceu, deoarece realizarea unui puţ de apă ar fi depăşit valoarea eligibilă a unui proiect aprobat de AFIR. „Dacă era inclusă şi această investiţie, depăşea suma acceptată. Vom face puţul şi aducţiunea de apă din fonduri proprii“, a mai spus primarul Anton.