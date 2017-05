Pentru ea voluntariatul e un job al sufletului, un act altruist, care oferă creativitate, motivaṭie şi viziune.



Prima ei experienṭă ca voluntar a avut loc pe data de 1 iunie 2013. La sfȃrsitul anului trecut, a decis să-şi ȋnfiinṭeze propria asociaṭie care se numeşte Asociaṭia Pentru Mai Multă Umanitate. Ideea ȋnfiinṭării ei s-a născut ȋn urma legăturii pe care şi-a creat-o cu o asociaṭie din Germania. Acum conduce o echipa formată din 33 de voluntari.

Laura a făcut liceul la Chişineu-Cris, iar mai apoi a urmat cursurile Facultăṭii de Istorie din Oradea.





„Îmi doream mult să mă fac arheolog, motiv pentru care am şi ales această facultate, numai că văzȃnd ce-nseamnă de fapt săpăturile arheologice, ȋn urma practicii de la sfarşitul primului an, m-am cam răzgȃndit cu arheologia. Deşi am terminat facultatea cu bine şi poate că mi-ar fi şi plăcut să profesez, am decis ȋnsă să lucrez pe cont propriu ȋn domeniul comerṭului, lucru pe care ȋl fac şi astăzi ȋn viaṭa de zi cu zi. Dacă am luat sau nu cea mai buna decizie atunci…nu ştiu…ȋnsă ȋn viaṭă nimic nu e ȋntȃmplător. Dacă atunci cȃnd eram mică ȋmi doream să devin doctoriṭă, iar cȃnd am mai crescut puṭin, arheolog, astăzi nu sunt nici una, nici alta, dar cred, că pe undeva, voluntariatul «mă lasă» să practic cȃte puṭin din fiecare”, mărturiseşte tânăra.

Aceasta spune că: „fie că te implici ȋntr-o campanie umanitară sau ȋntr-una de ecologizare, fie că ajuṭi un bolnav sau dăruiesti jucării copiilor sarmani, actul de voluntariat trebuie făcut cu convingere, cu sentimentul ca aportul tău este important ȋn cadrul comunităṭii ȋn care trăieşti. Voluntariatul e ceva de suflet, ceva ce nu poṭi să faci decȃt dacă simṭi…cu adevarat. La-nceput e ca o chemare, apoi devine un drog…vrei să continui, nu te mai poṭi opri. Eu sunt o fire energică şi activă. Nu imi place să mă plafonez. De fapt, acest cuvȃnt nici nu mai există ȋn vocabularul meu. Voluntariatul mă pune mereu ȋn mişcare şi nu imi dă timp să mă plictisesc”.

Prima experienţă a avut-o de Ziua Copilului, când ȋmpreuna cu mai mulṭi voluntari ai Direcṭiei de Dezvoltare şi Asistenṭă Comunitară s-au deghizat ȋn personaje de poveste şi s-au dus ȋn Parcul Copiilor din Arad.

„A fost o experienṭă unică şi mi-am dorit din tot sufletul să o repet. Am reuşit să aduc şi eu un plus de emoṭie şi bucurie copiilor prezenṭi şi mi-am facut prieteni dragi şi apropiaṭi ȋn persoana voluntarilor cu care şi astăzi ṭin legătura. Desigur, recunosc, optimismul şi entuziasmul de care aceştia au dat dovadă a fost pur şi simplu molipsitor. Au urmat de atunci multe alte activităṭi ca voluntar atȃt ȋn cadrul Direcṭiei de Dezvoltare şi Asistenṭă Comunitară cȃt şi ȋn cadrul Asociaṭiei Cetatea Voluntarilor. Am ȋnvăṭat ȋn tot acest timp ce ȋnseamnă de fapt munca ȋn echipă, ce ȋnseamnă să te dedici unei cauze ȋn care crezi şi ce ȋnseamnă pȃnă la urmă să fii OM”, mai mărturiseşte Laura Bejan.





La sfȃrsitul anului trecut, Laura a decis să-şi ȋnfiinṭeze propria asociaṭie care se numeşte Asociaṭia Pentru Mai Multă Umanitate.

„Ideea ȋnfiinṭării ei s-a născut ȋn urma legăturii pe care mi-am creat-o cu o asociaṭie din Germania, asociaṭie cu care am intrat ȋn legătură ȋncă din primul meu an de voluntariat şi cu care am reuşit să ȋncep şi să duc la bun sfȃrşit proiecte destul de mari. Ȋn general, prin intermediul acestei asociaṭii reuşesc să aduc prin spitale paturi cu comandă electrică, noptiere, pansamente, scaune cu rotile şi aparatură medical”, adaugă Laura.

La început, tânăra a decis să aloce acestei activităṭi cam două zile pe saptamȃnă, numai că socotelile nu prea i-au ieşit, mai ales ȋn ultimul timp, pentru că acum face, măcar puṭin, cȃte ceva ȋn fiecare zi.

„Nu sunt singură niciodată. Am o echipă formată din 33 de voluntari, voluntari pe care mă pot baza şi cu care deja mă inṭeleg chiar şi din priviri. Ȋi văd implicaṭi şi i-am surpins deja ȋn nenumarate ipostaze. I-am văzut ȋndurȃnd frigul ȋn diverse campanii, i-am văzut sărind ȋn ajutorul oamenilor bolnavi, după puterile şi priceperea lor, i-am văzut atinşi de emoṭie şi compasiune cȃnd au avut de-a face cu vreun batrȃn, dar reuşind ȋn acelaşi timp să transmită gȃnduri de ȋncurajare. E atȃt de placut să constaṭi că fiecare dintre noi dăm cate puṭin din sufletul nostru, dar reuşim să ne completăm reciproc. Avem multe idei, nemasurată energie şi entuziasm cȃt cuprinde”, mai adaugă Laura.

Visul ei este acela de a ajuta la crearea unei comunităṭi la care sa adere cât mai mulṭi.

Locuieşte la Şimand, o comună aflată la 30 kilometri de Arad, care are peste 4.000 de locuitori de diferite categorii sociale şi confesiuni.

„Ȋmi place să văd cum prin prisma activităṭilor şi a acṭiunilor pe care le desfăşor acolo pot să-I aduc mai aproape unii de alṭii. Voluntariatul ȋṭi dă o satisfacṭie personală unică pe care o ȋntȃlneşti destul de rar ȋn viaṭă. Este atȃt de plăcut să vezi că ȋn comunitatea ta s-a ȋntȃmplat un lucru bun şi că acel lucru mai poartă şi amprenta ta. Inevitabil ajutȃnd pe alṭii, te ajuṭi şi pe tine. Ȋṭi dai seama că ai o mare de calităṭi şi abilităṭi de care habar nu aveai şi care erau ȋntr-o stare latentă. E uimitor să vezi cȃte lucruri noi ȋnveṭi implicȃndu-te şi participȃnd la clădirea unui univers mai bun alături de oamenii care ȋṭi seaman prin ceea ce fac. Voluntariatul ȋnseamnă……. VIAṬᾸ! Dar pȃnă să realizezi acest lucru trebuie să faci o şmecherie: să ai curaj, să fii ȋndrazneṭ şi să faci diferenṭa”, încheie tânăra.

