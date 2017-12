Poveştile celor mai odioşi asasini în serie din istorie. Cum au ajuns să oripileze o lume întreagă ucigând sute de oameni

De la văduva care a devenit cunoscută sub numele de "Lady Bluebeard" sau de la cel care a inspirat celebra peliculă ”Psycho” până la doctorul britanic care a ucis sute de pacienţi, de-alungul istoriei, mai mulţi asasini celebri în serie au şocat opinia publică. Faptele lor, deşi s-au petrecut în urmă cu zeci sau chiar sute de ani, îngrozesc şi astăzi. History.com a realizat un clasament al celor mai înfiorători asasini în serie care au şocat lumea.

Pe locul 8 în topul celor mai odioşi asasini în serie se află un farmacist american, H.H. Holmes (foto jos). 1893, Holmes a construit un castel pe care avea să-l numească ”Castelul crimei”, un han cu trei etaje pe care l-a transformat în secret într-o cameră macabră de tortură. Unele camere au fost dotate cu geamuri ascunse, linii de gaze uşi capcane şi căptuşeli izolate fonic, în timp ce altele aveau pasaje holuri şi scări secrete. Aici şi-a adus Homes victimele, majoritatea femei tinere pentru a le asfixia cu gaze otrăvite pentru ca mai apoi să facă experimente oribile pe trupurile lor.





Istoricii consemnează faptul că trupurile victimelor erau jupuite, iar criminalul obişnuia să vândă scheletele către diverse şcoli medicale. Holmes a fost în cele din urmă condamnat pentru uciderea a patru persoane, dar a mărturisit cel puţin 27 de crime înainte de a fi spânzurat în 1896.







Pe locul 7 în topul celor mai odioşi asasini din istorie se află celebrul personaj Jack Spintecătorul care a existat în realitate şi a terorizat în toamna anului 1888 cartierul Whitechapel din Londra.

Criminalul ademenea prostituatele pe străzi întunecate, apoi le tăia gâtul şi le mutila cadavrele cu un cuţit de sculptură. În acea toamnă, cinci victime au fost găsite mutilate în cartierul londonez, evenimentele provocând o frenezie mediatică şi o vânătoare de oameni în oraş. Mai multe scrisori au fost trimise de ucigaş către serviciul de poliţie metropolitană din Londra (cunoscut şi sub numele de Scotland Yard), informând ofiţerii despre odioasele omoruri şi speculând asupra crimelor care urmau să vină.



Peste 100 de posibili suspecţi au fost cercetaţi, dar Jack Spintecătorul nu a fost prins niciodată. Cazul a fost, în cele din urmă, închis în 1892, dar ”Jack The Ripper” a rămas o sursă de fascinaţie durabilă.





Pe locul 6 în topul celor mai odioşi criminali în serie a fost clasat un alt personaj celebru - Ted Bundy. Theodore Robert Cowell (foto jos) s-a născut la data de 24 noiembrie 1946 într-un centru destinat mamelor necăsătorite din Burlington, Vermont. Pentru a evita scandalul şi disperţul apropiaţilor, bunicii lui Theodore le-au spus cunoscuţilor şi copilului Ted că ei sunt de fapt, părinţii lui şi că Eleanor, cea care îi dăduse viaţă este, de fapt, sora sa mai mare. Ted a trăit cu această convingere toată perioada copilăriei. Bundy a început să aibă probleme cu legea în timpul liceului. Pasionat de schi, fura echipamente din magazine şi fasifica bilete pentru teleschi.







Nu se ştie cu exactitate când a comis primul omor, dar se bănuişte că acest lucru s-ar fi întâmplat când avea 14 ani. Lui i s-a atribuit, mai târziu, moartea unei fetiţe de 8 ani şi se presupune că ar fi ucis-o la vârsta adolescenţei.





Toate crimele pe care le-a săvârşit Ted Bundy au avut ca victime fete sau femei tinere. După ce îşi omora victimele, acesta le abuza sexual şi le transporta într-un loc cât mai îndepărtat de locul faptei. Criminalul se întorcea în locurile în care a ascunsese cadavrele pentru a săvârşi acte de necrofilie.







Majoritatea crimelor lui Bundy au urmat două tipare. Cel mai des folosit era intrarea prin efracţie în casele femeilor în timp ce ele dormeau. Al doilea tipar era atragerea lor în maşină, Bundy fiind un tip cu aspect plăcut. Iniţial a fost prins în urma unui control de rutină în trafic, când poliţiştii au găsit în maşina sa mai multe obiecte dubioase, printre care cătuşe şi saci de gunoi. Bundy a fost arestat, însă ulterior a fost eliberat, din lipsă de probe. A fost condamnat un an mai târziu, în 1976.





A evadat din închisoare în 1977 şi a comis alte omoruri. Poliţiştii i-au dat de urmă în februarie 1978. Investigatorii FBI i-au atribuit 36 de crime. Întrebat dacă acesta este numărul persoanelor ucise, Ted Bundy le-a răspuns: “Mai adăugaţi o cifră şi veţi avea numărul corect.”

Pe locul 5 în topul celor mai odioşi criminali se află americanul Jeffrey Dahmer (foto jos) care a comis prima sa crimă în 1978, când avea doar 18 ani. Supranumit şi Canibalul din Milwaukee, Jeffrey a comis crime, violuri şi acte de cruzime asupra a 17 victime, toate de sex masculin. La toate aceste atrocităţi s-au adăugat elemente de necrofilie şi canibalism.





Deşi a fost diagnosticat de specialişti ca având tulburare de personalitate, s-a considerat că toate aceste infracţiuni au fost comise în deplinătatea facultăţilor mintale, drept urmare a fost condamnat la închisoare pe viaţă . Şi-a găsit sfârşitul fiind ucis de un alt deţinut. Ultimele lui cuvinte au fost: “Nu-mi pasă dacă trăiesc sau mor. Poţi să mă omori!”.

Un alt asasin în serie care a şocat opinia publică a fost John Wayne Gacy (foto jos), un american din Chicago, cunoscut şi sub numele de The Killer Clown (Clovnul Ucigaş). A fost condamnat şi executat pentru violarea şi uciderea a 33 de băieţi şi adolescenţi, între anii 1972 şi1978. Din cele 33 de victime, 29 au fost îngropate sub podeaua casei sale, în timp ce celelalte victime au fost găsite în râuri din apropiere.A fost numit "Killer Clown" pentru că distra copii la petreceri sub numele de "Pogo the Clown". Condamnat la moarte, la data de 10 mai 1994 a fost executat prin injecţie letală.

Pe locul 3 în topul celor mai odioşi asasini în serie se află Ed Gein, cel care a inspirat celebra peliculă ”Psycho”. A fost unul dintre cei mai faimoşi criminali din istoria Statelor Unite, în ciuda faptului că doar două crime au fost dovedite, brutalitatea lor a şocat o lume întreagă. Pe 8 decembrie 1954 Gein a ucis-o pe Mary Hogan, proprietara unui restaurant local, iar la 16 noiembrie 1957 pe Bernice Worden, acestea fiind singurele sale crime care au fost dovedite. În noiembrie 1957, poliţia a ajuns în casa lui Gein şi a făcut prima descoperire sinistră - corpul eviscerat şi mutilat al Bernicei Worden se afla într-un şopron al lui Gein. Corpul mutilat atârna pe perete ca trofeul unui cerb, iar în toată casa era o duhoare teribilă. Obsedat de mama sa, Gein a mărturisit că folosea părţile corpurilor victimelor pentru a face o nouă versiune a celei care i-a dat viaţă.







Gein (foto jos) a fost diagnosticat cu schizofrenie şi a fost considerat nepotrivit pentru judecată. Un deceniu mai târziu, el a fost condamnat pentru una dintre crime, dar a fost declarat nebun în momentul crimei. Şi-a petrecut restul vieţii într-un spital pentru boli mentale.





Pe locul 2 în topul realizat de history.com se află femeia care a devenit cunoscută sub numele de "Lady Bluebeard". Pe numele său real Belle Gunness (foto jos), aceasta şi-a ucis soţii pentru avere. În anul 1884 s-a căsătorit cu Gunnes Mads Ditlev Anton Sorenson în Chicago, Illinois, şi au deschis o patiserie. Vânzările au mers prost, iar mai târziu magazinul a ars. Ei au primit asigurare şi şi-au cumpărat o casă.







Au avut 4 copii: Caroline, Axel, Myrtle şi Lucy. Dar Caroline şi Axel au murit la o vârstă fragedă. Soţul lui Belle a murit, de asemenea. Ea a primit asigurarea consoartei şi nimeni nu a avut idee că ea l-a otrăvit pentru bani. În 1901 s-a recăsătorit cu un bărbat văduv care avea 5 copii. Toţi au murit cu excepţia fetei mari a familiei, care a fost adoptată de fratele bărbatului decedat. Se presupune că Belle şi-a ucis şi pretendenţii. Chiar dacă a ucis 25 de persoane, se presupune că a ucis 40. Belle nu a fost niciodată supusă unui proces, dar a murit în 1908, cauza morţii fiind necunoscută.





Cel mai odios asasin din istorie este, potrivit history.com, Harold Shipman (foto sus), supranumit ”Doctorul Moarte” pentru că şi-a ucis 218 pacienţi. Este considerat cel mai ”prolific” criminal în serie al tuturor timpurilor.





Anchetatorii au stabilit că Harold Shipman şi-a ucis 215 pacienţi, folosind medicamentul Diamorfine, într-un interval de 20 de ani.80% dintre victime erau femei în vârstă. A fost găsit vinovat pentru comitearea a doar 15 crime, din cele 215 atribuite şi a fost condamnat la închisoare pe viaţă, fără posibilitatea eliberării condiţionate. A murit în ianuarie 2004, după ce s-a spînzurat în celulă în care era închis.Omorurile au fost comise între 1975 şi 1998 şi au fost descoperite după ce Shipman a încercat să falsifice testamentul unei a dintre victime, o bătrână în vârstă de 81 ani, care lăsase o moştenire de aproape 400.000 de lire sterline.