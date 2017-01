O vizită imperială: ce l-a impresionat pe Iosif al II-lea în Cetatea Alba Carolina

24 mai 1773, Transilvania, Karlsburg (n.a. Alba Iulia). Împăratul Iosif al II-lea sosise în Cetatea Alba Carolina. Jurnalul său de călătorie ne oferă privilegiul de a vedea fortificaţia de la Alba Iulia prin ochii monarhului.

Împăratul Iosif al II-lea nota: „Principala cetate a ţării are 7 bastioane, 2 cavalieri, 6 raveline, 5 redute şi 4 contragarde în faţa bastioanelor, dintre care însă 2 raveline, 2 redute şi 1 contragardă împreună cu şanţul exterior nu sunt încă terminate [...]. Karlsburg era mai demult sediul oficial al principilor ţării şi se numea Alba Iulia. După ce împăratul Carol al VI-lea a ridicat aici o cetate, a primit numele de Alba Carolina. Cazematele din cetate nu sunt încă terminate complet“.

„Nu am mai văzut cetate atât de frumoasă“

Din însemnările sale aflăm şi care erau clădirile importante din Cetate în acea vreme. Unele, cum sunt Palatul Episcopal Romano-Catolic, Catedrala Romano-Catolică şi Palatul Prinncipilor se păstrează şi în zilele noastre. Catedrala este cea mai veche clădire păstrată în Cetate.

„În interiorul cetăţii se află: 1. reşedinţa episcopului; 2. catedrala, unde pot fi văzute diferite morminte ale principilor ţării; 3. cea de-a doua archivum publicum, unde se păstreză instrumenta publica, precum cele de la Cluj, însă într-o ordine mai bună; 4. monetăria şi turnătoria, o clădire minunată; 5. arsenalul; 6. mănăstirea trinitarienilor, al cărui ordin nu se mai întâlneşte altundeva în ţară; 7. conventul bulgarilor şi seminarul înfiinţat de către episcopul Stoica pentru clerici. La miazăzi de cetate de află târguşorul Karlsburg, unde locuiesc germani, saşi, unguri şi valahi, şi chiar şi până la 35 de familii de evrei, care altfel nu sunt toleraţi nicăieri altundeva în ţară [...]. După aceea am mers în Karlsbug şi am mâncat, seara am mers în cetate şi în jurul fortificaţiilor, nu am mai văzut cetate atât de frumoasă, ca şi construcţie”.