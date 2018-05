Liderul PNL Alba nu este de acord cu votul în partid pentru plângerea depusă de Ludovic Orban la adresa premierului: ”Nu trebuia să se facă lucrul ăsta”

Întrebat, într-o conferinţă de presă, care este opinia sa despre oportunitatea depunerii respectivei plângeri, Mircea Hava a răspuns că este aceeaşi cu a colegului său de la Oradea, Ilie Bolojan. ”Da, asta e şi poziţia mea. Şi, mai ales, că nu trebuia făcută. Ca persoană fizică, poţi să faci orice. (...). Având în vedere că e plângerea unei persoane fizice, eu aşa o consider, nu am nicio calitate, nu mă interesează (conţinutul plângerii - n.r.), eu nu am curiozităţi de genul ăsta”, a declarat Mircea Hava, citat de Agerpres.

El a subliniat că demersul lui Orban este o chestiune privată şi că acesta nu a greşit ca cetăţean. ”Este o chestiune privată, făcută de domnul Orban, nici măcar de preşedintele partidului, că are şi această calitate, este şi inginer (...). Eu ştiu că toată chestiunea asta a inflamat şi acum (...). Nu am niciun comentariu, nici de bine, nici de rău. Şi vă spun cinstit, nici nu m-a pasionat. Pe mine mă pasionează alte lucruri. (...). Am o pasiune teribilă vizavi de Centenar”, a declarat Hava, primar al municipiului Alba Iulia.

El a precizat că nu a participat la şedinţa Biroului Executiv al PNL de marţi, în care s-a decis susţinerea demersului lui Ludovic Orban privind plângerea penală împotriva prim-ministrului. ”Nu am participat la şedinţa de marţi. (...). Ce să spun? A fost «cea mai mare gafă din lumea asta», na. Nu trebuia să se facă lucrul ăsta. Domnul Orban a făcut-o, era OK. Faptul că s-a pus susţinerea partidului deja a amestecat totul şi deja am început să discutăm...Nu e OK ce s-a întâmplat. În mod normal, se putea discuta în Birou şi este foarte bine că se discută, (...) dar nu ceri, domnule, susţinerea partidului. Asta nu trebuia făcută. Asta e părerea mea. Cred că mâine vine Ludovic aici şi o să-i spun. Eu nu am nicio problemă cu nimeni. Şi nu cred că cineva mă poate acuza pe mine că am o problemă cu Ludovic Orban. (...). Oricine poate să greşească, dar lucrurile trebuie corectate. Din punctul meu de vedere, ca cetăţean, nu a greşit”, a completat primarul din Alba Iulia.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, săptămâna trecută, că a depus, în ”calitate de cetăţean al României”, o sesizare privind anumite fapte săvârşite de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul liberal a precizat că aceste fapte sunt legate de pregătirea, adoptarea, aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi tot ce s-a întâmplat după adoptarea de către Guvern a memorandumului privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.