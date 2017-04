Jurnaliştii străini au realizat topul oraşelor ce merită vizitate în această primăvară: ce destinaţie din România ocupă locul doi

US News a realizat topul oraşelor mai puţin cunoscute, dar care merită să fie vizitate de turiştii din toată lumea. Printre propunerile jurnaliştilor se numără şi Timişoara, care ocupă locul secund după Geneva.

Timişoara, România

Turiştii care vor să se aventureze în Timişoara, al treilea oraş ca mărime din România, pot admira clădirile cu influenţe arhitecturale baroce, scriu jurnaliştii de la US News. Oraşul a fost capitală otomană timp de 160 de ani, în acea perioadă fiind construit un front în perimetrul său. Părţi ale acestuia există şi astăzi, turiştii mai putându-se bucura de baruri de jazz, restaurante şi galerii de artă. Puteţi face turul oraşului cu bicicleta, bucurându-vă de numeroasele parcuri ale Timişoarei. În plus, există mai multe pieţe în centrul oraşului, unde puteţi sta confortabil la terasă şi savura o băutură delicioasă. De asemenea, Timişoara are o viaţă de noapte vibrantă, având o serie de cluburi techno care prind viaţă după lăsarea întunericului.

Geneva, Elveţia

Un oraş prietenos, Geneva este uşor de explorat la pas. Casă a patru muzee de clasă mondială, inclusiv Muzeul Crucii Roşii şi Semilunii Roşii Internationale din Geneva şi Muzeul Patek Philippe, Geneva poate fi o bună opţiune pentru împătimiţii de artă şi istorie. După explorarea acestor obiective, turiştii pot face o plimbare cu barca pe Lacul Geneva sau pot vizita celebrul Jet d l’Eau, adevăratul simbol al oraşului, o fântână care împinge un jet puternic de apă până la o înălţime de 140 de metri.

Manchester, Anglia

Dacă aţi trecut deja Londra pe lista destinaţiilor turistice din acest an, luaţi în considerare şi o oprire la Maanchester. Având muzică bună, cafenele fermecătoare, baruri inovatoare şi restaurante, Manchester oferă o atmosferă plină de viaţă. Peisajul industrial oferă o notă sumbră oraşului, aici putând fi văzute fabrici de bumbac transformate în apartamente înalte şi clădiri realizate după o arhitectură contemporană. În plus, Manchester este renumit pentru festivalurile sale internaţionale, literare şi de jazz. Numeroasele galerii şi muzee din zonă completează lista motivelor pentru care ar trebui să vizitaţi acest oraş.

Sagres, Portugalia

Primăvara este anotimpul perfect pentru a vizita Sagres. Parcul Naţional Costa Vicentia oferă un peisaj de vis, unde în această perioadă încep să apară florile sălbatice, iar aerul se umple cu parfumul de eucalipt. Există mai multe plaje, neducând lipsă nici de activităţi de petrecere a timpului liber pentru întreaga familie: surf, plimbări cu bicicleta, echitaţie şi tenis. Bucătăria portugheză abundă în numeroase preparate tradiţionale delicioase, turiştii putându-se bucura şi de ospitalitatea oamenilor de aici.

Torino, Italia

Torino a fost prima capitală a Italiei. Astăzi, puteţi vedea relicve din zilele în care Casa de Savoia era la putere. Palatele, pieţele şi clădirile au rămas şi nu sunt doar o sursă de arhitectură care atrage vizitatori, dar, de asemenea, aici turiştii pot încerca specialităţi unice, autentice şi specifice acestei frumoase regiuni. În plus, în regiune se produc vinuri roşii de top. Turiştii pot face un tur al magazinelor care comercializează pantofi lucraţi manual, bijuterii şi comori de epocă.