O ospătăriţă a fost răsplătită cu o bursă de studii după un gest care a impresionat mii de oameni

Evoni Williams, în vârstă de 18 ani, s-a angajat ca ospătăriţă în oraşul La Marque din statul american Texas, pentru a strânge bani de facultate. Un client a surprins momentul în care tânăra a servit un bătrân conectat la un tub de oxigen, ale cărui mâini erau prea slăbite pentru a-şi porţiona mâncarea.

„Nu ştiu cum o cheamă, dar l-am auzit pe acest bătrân când îi spunea că nu mai are forţă în mâini. De asemenea, era conectat la oxigen şi respira greu. Fără ezitare, i-a luat farfuria şi a început să taie şunca. Pare un gest mărunt, dar sunt convinsă că pentru el a contat enorm. Sunt recunoscătoare că am asistat la acest act de bunătate la începutul zilei, în timp ce totul în această lume pare atât de negativ. Dacă am putea fi toţi precum chelneriţa şi am oferi o mână de ajutor...“, a fost mesajul care a însoţit fotografia postată de Laura Wolf pe Facebook.