Metoda eficientă de a învăţa uşor şi rapid o limbă străină: un antreprenor a dezvăluit cei şase paşi prin care în 17 zile a reuşit să vorbească fluent franceza

Chiar dacă studiile ştiinţifice au arătat că potenţialul maxim pentru învăţarea unei limbi străine este în jurul vârstei de 7-8 ani, David Bailey a demonstrat contrariul. Antreprenor britanic de succes, Bailey a povestit pe quora.com cum a reuşit să înveţe mai multe limbi străine, printre care franceza şi spaniola.

Spre exemplu, după doar 17 zile bărbatul a fost capabil să vorbească fluent limba franceză, iar secretul constă într-o rutină respectată zi de zi cu sfinţenie, pe care a fost de acord să o dezvăluie.

În fiecare dimineaţă, Bailey aşternea pe hârtie o listă cu verbe regulate şi neregulate, dar şi diferite cuvinte, proces căruia îi acorda aproximativ două ore. „Cred cu tărie că a scrie de mână este cel mai bun mod de a memora lucruri“, precizează Bailey.

În timp ce-şi nota pe hârtie verbele şi cuvintele, Bailey asculta cursuri de predare a limbii respective: „Îţi este de mare ajutor să auzi alţi elevi cum greşesc, pentru că astfel înveţi mai uşor. Mai mult, îţi creează impresia că eşti cu adevărat la un curs şi acest lucru te motivează.“

La prânz, Bailey obişnuia să alerge timp de 45-60 de minute în timp ce asculta în căşti melodii în limba franceză. „Muzica este o modalitate foarte bună de a învăţa intonarea unei limbi şi de a-ţi instrui muşchii faciali în timp ce fredonezi versurile“, a explicat Bailey.

De asemenea, antreprenorul citea cărţi în limba franceză. „După amiaza citeam câteva pagini din «Charlie and the Chocolate Factory» în limba franceză. Să reciteşti cărţile copilăriei într-o altă limbă e un mod foarte bun de a deprinde o limbă străină. În primul rând, limbajul folosit este foarte simplu, iar în al doilea rând, ştiind povestea puteţi ghici sensul cuvintelor noi şi astfel evitaţi să folosiţi un dicţionar. Surprinzător, cărţile pentru copii sunt mult mai distractive într-o limbă străină“, a declarat Bailey.

Acesta petrecea cel puţin o oră pe zi scriind eseuri despre propria persoană, rugându-şi apoi apropiaţii care cunoşteau limba să i le corecteze. „Când întâlneşti oameni noi din alte ţări, aceştia îţi pun întrebări clasice de genul «De unde eşti?» şi «Cu ce te ocupi?», iar dacă îţi construieşti nişte răspunsuri dinainte te ajută să fii mai încrezător când porţi o conversaţie“, crede Bailey.

Un alt truc oferit de Bailey este să învăţaţi cuvintele de legătură din limba respectivă, cum ar fi în franceză „alors“ sau „en fait“, pentru că acestea te ajută foarte mult într-o discuţie.

„După cele 17 zile de pregătire, am mers într-o excursie în Paris, am întâlnit o fată într-o cafenea şi am început să vorbim. După câteva minute, m-a întrebat de cât timp locuiesc în Franţa, iar când i-am spus că abia ce am învăţat limba, şi-a dat cuvântul că a avut impresia că locuiesc acolo de mai bine de un an“, a povestit Bailey în final.